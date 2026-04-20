তৃণমূলে থেকে বিরোধীদের হয়ে কাজ একাংশের ! 'কাপুরুষ'দের নিয়ে বিস্ফোরক শতাব্দী

ভোটের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ ও যোগী আদিত্যনাথকে 7 দিনের ছুটিতে যাওয়ার পরামর্শ শতাব্দীর। অভিষেক দত্ত রায়ের প্রতিবেদন ৷

TMC MP Satabdi Roy exclusive interview
দলবিরোধী নেতারা 'কাপুরুষ': শতাব্দী (ইটিভি ভারত)
Published : April 20, 2026 at 8:21 PM IST

Updated : April 20, 2026 at 8:28 PM IST

সিউড়ি, 20 এপ্রিল: কমিশন রাজনীতি করে বিজেপির 'এজেন্ট' হিসাবে কাজ করছে, যা দেশের জন্য বিপজ্জনক ৷ বিস্ফোরক অভিযোগ তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায়ের ৷ তৃণমূলের যে নেতারা দলে থেকে বিরোধিতা করছে, তাদের 'কাপুরুষ' বলেও অভিহিত করলেন অভিনেত্রী-সাংসদ ৷ তবে এ সব কিছুর পরেও সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেই বাংলায় সরকার তৈরি হবে বলে আশাবাদী লোকসভায় তৃণমূলের ডেপুটি লিডার ৷ ভোটের পর মমতার কাছে ক্ষমা চেয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে 7 দিনের ছুটিতে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন শতাব্দী ।

রাজ্যে পালাবদলের আগে, অর্থাৎ 2009 সালে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল-কংগ্রেসের টিকিটে জয়ী হয়েছিলেন ৷ এরপর 2014, 2019 এবং 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনেও তিনি জয়ী হন ৷ বর্তমানে তিনি তৃণমূলের সহ-সভাপতি ৷ লোকসভার দলের ডেপুটি লিডারও বটে ৷ এছাড়াও, বীরভূম জেলা তৃণমূলের কোর কমিটির অন্যতম সদস্য ৷ মমতা ও অভিষেকের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলেই তৃণমূলের অন্দরে পরিচিত ৷ একইভাবে বীরভূমে অনুব্রত মণ্ডলই হোক কিংবা কাজল শেখ, কোন গোষ্ঠীর সঙ্গেই তাঁর মতবিরোধ নেই ৷ বিধানসভা নির্বাচনে বীরভূম জেলার পাশাপাশি, রাজ্যের অন্য জেলাতেও প্রচার করে চলেছেন দলের 'স্টার ক্যাম্পেনা'র শতাব্দী রায় ৷

ইটিভি ভারতের মুখোমুখি শতাব্দী রায় (ইটিভি ভারত)

ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হয়ে নির্বাচন কমিশন থেকে শুরু করে বিজেপির জাতীয় নেতাদের ও নিজ দলের একাংশ নেতাকে কার্যত একহাত নেন বীরভূম সাংসদ শতাব্দী রায় ৷

ইটিভি ভারত: আইপ্যাকের অফিস বন্ধ, ছুটিতে পাঠানো হয়েছে কর্মীদের ৷ যদিও আইপ্যাক দাবি করছে সব স্বাভাবিক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন ভয় দেখানো হচ্ছে আইপ্যাককে, ওদের চাকরি গেলে আমি দেব চাকরি। কী বলবেন ?

শতাব্দী রায়: প্রথমত এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি খুব সংশয়ের মধ্যে আছি ৷ কোথাও শুনছি আইপ্যাক কাজ বন্ধ করে দিয়েছে ৷ কর্মীদের 20 দিন ছুটি দেওয়া হয়েছে ৷ আবার তৃণমূল থেকে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, ওরা ছাড়েনি ৷ মে মাসের 4 তারিখ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে আছে ৷ তাই এ বিষয়ে নিশ্চিত না-হয়ে আমি কিছু বলতে পারব না ৷ যদি ভয় দেখানো হয় সেটা অবশ্যই ভুল ৷ একটা সিস্টেমে চলছে একটা সংস্থা ৷ একটা বিয়েবাড়ির ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট দায়িত্বে থাকা সংস্থা যদি শেষ 10 দি না থাকে তাতে অসুবিধা হবে- এ আর নতুন কী ৷ তবে দল নিশ্চয় যা সিদ্ধান্ত নেওয়াক সেটা নেবে অবশ্যই ৷ তাই যতক্ষণ না বিষয়টা সম্পূর্ণ জানছি ততক্ষণ এ নিয়ে কিছু বলব না।

ইটিভি ভারত: পরিবর্তনের ডাক দিয়েই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের সরকার গড়েছিলেন, এবার সেই পরিবর্তনের ডাক দিয়ে এই গেরুয়া ঝড় উঠেছে । কোথাও গিয়ে একটা টেনশন হচ্ছে ?

শতাব্দী রায়: এই ঝড় আমরা অনেক শুনেছি ৷ অন্য ক্ষেত্রে কী হবে তা জানি না তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে বারবার উল্টোটাই হয়েছে । আগেও আসন বেড়ে ছিল ৷ আমি নিশ্চিত এবারও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিতবেন ৷ সরকার তৈরি করবেন । তবে নির্বাচন কমিশন নিজেই এখন রাজনীতি করছে ! বিজেপির হয়ে কাজ করছে । বিজেপির এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে বললেও ভুল বলা হয় না। এটা খুবই দুঃখের বিষয় ৷ গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে ভয়ের সংকেতও বটে। কোনও সাংবিধানিক সংস্থা যদি নিজের কাজটা না-করে সরকারের হয়ে কাজ করে, তাহলে সেটা দেশের জন্য উদ্বেগের। এই মুহূর্তে সেটাই হচ্ছে। তারপরও বলছি, তৃণমূলই জিতবে।

ইটিভি ভারত: কেন বলছেন কমিশন নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে না ?

শতাব্দী রায়: প্রথম কথা, তৃণমূলের আনা অভিযোগের একটি নিয়েও কোনও পদক্ষেপ করেনি কমিশন। কিন্তু যে মুহূর্তে বিজেপি কোনও না কোনও অভিযোগ করছে, সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করছে কমিশন। সাসপেন্ড করে দেবে বলে ভয় দেখাচ্ছে তাই অনেকেই কথা বলতে ভয় পাচ্ছেন। এসআইআরের শুরু থেকেই এটাই কমিশনের নীতী- বিজেপির হয়ে কাজ করা।

দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে শতাব্দী (ইটিভি ভারত)

ইটিভি ভারত: বীরভূমে অনুব্রত মণ্ডল ও কাজল শেখের মধ্যে দূরত্ব সর্বজনবিদিত। এই নির্বাচনে কতটা প্রভাবিত হবে।

শতাব্দী রায়: আমার মনে হয় না কোনও প্রভাব পড়বে। প্রথমদিকে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে আমি খুব ভয় পেতাম। ভাবতাম, কীভাবে পরিস্থিতি সামাল দেবে। এতগুলো নির্বাচন পার করার পর বুঝেছি ভিতরে ভিতরে যাই থাক নির্বাচনের সময় সে সব প্রকাশ্যে আসে না ৷ ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী থাকলেও সবাই দলের জন্য কাজ করে। হয়তো একসঙ্গে হাত মিলিয়ে করছে না, কাজটা করছে দলের জন্য। সিস্টেম সফলভাবে কাজ করে বলেই আমাদের দল বারবার জেতে। এবারও তাই হবে। যেটা নিন্দনীয় সেটা হল, কর্মীরা দলের হয়ে একনিষ্ঠভাবে কাজ করলেও কিছু নেতা কাজ করছেন অন্যদলের হয়ে ৷ দলের অন্দরে থেকেই তারা তৃণমূল বিরোধিতা করছেন ৷ তাঁদের লজ্জা পাওয়া উচিত। বিরোধী আসনে থেকে বিরোধিতা করলে কোনও আপত্তি নেই। সেটা বিরোধীদের কাজ। কিন্তু, দলে থেকে বিরোধিতা করা কাপুরুষের কাজ।"

ইটিভি ভারত: দলে থেকে বিরোধিতা করার বিষয়টি কিই শুধুই বীরভূমে আছে নাকি রাজ্যজুড়ে একই ঘটনা ঘটছে ?

শতাব্দী রায়: রাজ্যের অন্য জেলার কথা জানি না ৷ আমার জেলায় যেটা দেখছি সেটাই বলছি ৷ কিছু কিছু জায়গায় প্রভাব পড়েছে তাতে সংশয়ের অবকাশ নেই ।

প্রচারে খুদেদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন শতাব্দী (ইটিভি ভারত)

ইটিভি ভারত: অনুব্রত মণ্ডল কে আপনি একাধিকবার দক্ষ সংগঠক বলেছেন। প্রত্যাবর্তনের পর তাঁকে আর বীরভূম জেলার সভাপতি পদে বসানো হয়নি। এই বিষয় নিয়ে কখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা করেছেন ?

শতাব্দী রায়: এটা একদম আমাদের দলের নিজস্ব কথা। সেটা নিয়ে আমি প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করব না । দলের ভিতরে আমি কী বলেছি, অন্য কে কী বলেছে এবং কী কী হয়েছে সেটা অনুব্রত মণ্ডল খুব ভালো করে জানেন ৷ আমিও জানি। আলোচনা নিশ্চিতভাবে হয়েছে।

ইটিভি ভারত: কিন্তু দু'জনকে একসঙ্গে কখনও ভোট প্রচারে দেখা যাচ্ছে না। এই দ্বন্দ্বে ক্ষতি হবে না ?

শতাব্দী রায়: আমার সঙ্গেও তো দু'জনকে দেখা যাচ্ছে না। তার মানে, সময় অ্যাডজাস্ট হচ্ছে না। আর একসঙ্গে প্রচারে যেতে হবে এমন কোনও মানেও নেই। ধরুন আমি অনুব্রত ও আর কাজল যদি একসঙ্গে যাই তাহলে দিনটা নষ্ট ৷ আলাদা আলাদা করে করলে অনেকগুলো সভা বেশি করা যাবে। জেলার কোর কমিটির সদস্যদের অর্ধেকই প্রার্থী। তাই সবাই একসঙ্গে যাওয়ার প্রচেষ্টা নেই ৷ যে যখন যেখানে পারবে চলে যাবে। সেভাবেই সিডিউল করা হচ্ছে। তবে দু'জন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিটিংয়ে থাকছেন।

ইটিভি ভারত: দীর্ঘদিন ধরে আপনি রাজনীতিতে আছেন ৷ নানা ভোট দেখেছেন, এবার কী ফলাফল হতে পারে বলে আপনার অনুমান ?

শতাব্দী রায়: আসন সংখ্যা কত হবে বলতে পারব না। তবে তৃণমূল জিতবে এটা বলতে পারি। কারণ এখনও পর্যন্ত মানুষের মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে আবেগ আছে। মহিলারা এখনও বলেন, দিদি ছাড়া আমরা কিছু জানি না। কয়েকদিন আগে আমি অন্ডাল থেকে ফিরছিলাম, সিগন্যালে আমার গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল। কিছু মহিলা জড়ো হয়েছিলেন ৷ আমি তাঁদের বললাম তৃণমূলকে ভোটটা দিও। তাঁরা বলে উঠলেন, শুধু আজ কেন, আজন্ম তৃণমূলকে ভোট দেব। এই আবেগগুলো এখনও রয়েছে ৷ এই ভরসাতেই বলছি, আমরা জিতব।"

হুডখোলা গাড়িতে প্রচার বীরভূমের সাংসদ (ইটিভি ভারত)

ইটিভি ভারত: আপনি বলছেন কমিশন বিজেপির হয়ে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী-সহ বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা বাংলায় প্রচারে আসছেন। এতকিছুর পরও জেতার আত্মবিশ্বাস পাচ্ছেন কোথা থেকে ?

শতাব্দী রায়: আমাদের আত্মবিশ্বাস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা যা প্রকল্প করেছেন সেটাই আমাদের আত্মবিশ্বাস। আর প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে অমিত শাহ বা যোগীজি যাঁরা যাঁরা প্রচারে আসছেন, হেরে যাওয়ার পর তাঁদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে হাতজোড় করে বলা উচিত, আমরা ভুল করেছি। আমরা নির্বাচনটা বুঝিনি, বাংলার মানুষের মন বুঝিনি। এ কথা বলে অন্তত সাত দিন বেড়াতে যাওয়া উচিত।

ইটিভি ভারত: ভোটের ঠিক মুখে ইডি, সিবিআই, আয়কর দফতরের হানা ৷ এর প্রভাব কী ভোটে পড়বে ?

শতাব্দী রায়: এটা প্রত্যেক বার হয়। ইডি ও সিবিআইয়ের কাজই হল ইলেকশনের সময় আসা ৷ মানুষকে ব্যস্ত করে দেওয়া ৷ কিছু মানুষকে ঘরবন্দি করে দেওয়া ৷ কিছু মানুষের কাছে ভুল বার্তা পাঠানো। ছোটবেলায় স্কুলে যাওয়ার সময় আমরা বাবা-মাকে পেটে ব্যথার কথা বলে বলতাম, স্কুলে যাব না। স্কুলে যাওয়ার সময় পেরিয়ে গেলেই খেলার মাঠে চলে যেতাম। এরাও ঠিক সেই রকম, নির্বাচনের সময় পেটে ব্যথার মতো আসে ৷ আবার ইলেকশন শেষ হলেই চলে যায় !"

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
SATABDI ROY IN BIRBHUM
তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায়
SATABDI CAMPAIGN FOR TMC
TMC MP SATABDI ROY INTERVIEW

