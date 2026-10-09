জ্যোতি নগরে জল বন্ধের অভিযোগ, রাষ্ট্রসঙ্ঘে নালিশ তৃণমূল সাংসদের
Jyoti Nagar Colony Water Crisis: সাংসদের অভিযোগ, কলোনির বাসিন্দারা বিজেপির ভোটব্যাঙ্ক নন বলেই পরিকল্পিতভাবে এই চক্রান্ত করা হয়েছে। সুরজিৎ দত্তর প্রতিবেদন ।
Published : October 9, 2026 at 11:00 AM IST
কলকাতা, 9 অক্টোবর: জ্যোতিনগর কলোনি এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ তুলে রাষ্ট্রসঙ্ঘের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম। তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ, সেখানকার বাসিন্দারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এবং তাঁরা বিজেপির ভোটব্যাঙ্ক নন বলেই এই চক্রান্ত করা হয়েছে।
পরিস্থিতির 'গুরুত্ব' ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের দিকটি তুলে ধরে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের (OHCHR) দফতরে চিঠি পাঠিয়েছেন তিনি। সোশাল মিডিয়ায় এই পদক্ষেপের কথা প্রকাশ্যে এনে ক্ষোভ উগরে দেন সাংসদ।
তিনি লেখেন, “বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর কলকাতার জ্যোতিনগর কলোনিতে পানীয় জলের সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, সেখানকার বাসিন্দারা মুসলিম এবং বিজেপির তথাকথিত ভোটব্যাঙ্কের অংশ নন বলেই তাঁদের এই পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়েছে। এই ঘটনায় হস্তক্ষেপ চেয়ে আমি এবার রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কাছে চিঠি লিখেছি।" চিঠির একটি প্রতিলিপিও পোস্ট করেছেন তিনি ।
চিঠিতে কী বলা আছে ?
রাষ্ট্রসঙ্ঘে পাঠানো চিঠিতে তৃণমূল সাংসদ অভিযোগ করেছেন, বিধানসভা নির্বাচনের পর প্রায় দু'মাস ধরে উত্তর কলকাতার কাশীপুর ও নর্থ পোর্ট থানা এলাকার অন্তর্গত চিৎপুর জ্যোতিনগর কলোনির প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ নিয়মিত পানীয় জল পাচ্ছেন না। সরকারি পাইপলাইনের মাধ্যমে জল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । পুনরায় চালু করার কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। স্থানীয় কয়েকটি সামাজিক সংগঠন দূর থেকে ট্যাঙ্কার এনে জলের জোগান দেওয়ার চেষ্টা করলেও বিপুল জনসংখ্যার তুলনায় তা একেবারেই সামান্য। ফলে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন কলোনির সাধারণ মানুষ। প্রবীণ ও শিশুরা পর্যাপ্ত জলের অভাবে দৈনন্দিন জীবনযাপনে মারাত্মক সঙ্কটের মুখে পড়েছেন।
চিঠিতে শাসকদলের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বৈষম্যের অভিযোগ এনে সামিরুল ইসলাম উল্লেখ করেছেন, ক্ষমতায় আসার পর বিজেপি নেতৃত্ব মুসলিম অধ্যুষিত এই এলাকার প্রতি প্রতিহিংসামূলক আচরণ করছে। বিজেপিকে ভোট না-দেওয়ার কারণেই এই মৌলিক নাগরিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। স্থানীয় প্রশাসনের দরজায় বারবার কড়া নেড়েও কোনও স্থায়ী সুরাহা মেলেনি।
তিনি নিজে ওই কলোনিতে গিয়ে দুর্গত পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলে এই ভয়াবহ বাস্তব পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করেছেন বলে জানিয়েছেন সাংসদ। পানীয় জলকে মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে উল্লেখ করে চিঠিতে আন্তর্জাতিক সনদের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত কমিটির নির্দেশিকা উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও ব্যবহারযোগ্য জল পাওয়া মানুষের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।
চিঠির চার দাবি
দীর্ঘদিন জল বন্ধ থাকার কারণে ওই এলাকায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হয়েছে এবং ভয়াবহ রোগব্যাধি বা মহামারী ছড়িয়ে পড়ার তীব্র আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এই সঙ্কটের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছে চারটি নির্দিষ্ট বিষয়ে তথ্য তলব ও নজরদারির আর্জি জানিয়েছেন সাংসদ।
প্রথমত, জ্যোতি নগর কলোনিতে দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত পানীয় জল না মেলার নেপথ্যে প্রকৃত কারণ কী। তা জানাতে হবে । দ্বিতীয়ত, ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের তাৎক্ষণিকভাবে নিরাপদ ও পর্যাপ্ত জল পৌঁছে দিতে কী পদক্ষেপ করা হচ্ছে। তৃতীয়ত, স্থায়ী পাইপলাইন সংযোগ ফেরাতে কী পরিকল্পনা রয়েছে। এবং চতুর্থত, বিশেষ করে শিশু ও বৃদ্ধদের স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে বাঁচাতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
চিঠির শেষ অংশে তৃণমূল সাংসদ লিখেছেন, “পানীয় জল কোনও করুণা বা দান নয়, এটি বেঁচে থাকার প্রাথমিক শর্ত এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃত মানবাধিকার”। সমস্যাটিকে সাধারণ পুর-পরিকাঠামোর ত্রুটি হিসেবে না দেখে জরুরি মানবিক সঙ্কট হিসেবে বিবেচনা করার আবেদনও জানিয়েছেন তিনি। কলকাতার বুকে একটি জনবহুল কলোনির পানীয় জলের সমস্যা আন্তর্জাতিক মঞ্চে পৌঁছনোয় রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন শুরু হয়েছে।