'বিজেপি নেতারা যে ক্লাসে পড়েন সেই স্কুলের প্রিন্সিপাল মমতা': সায়নী

তৃণমূলের তারকা প্রচারের তালিকায় রয়েছেন যাদবপুরের সাংসদ সায়নী ঘোষ ৷ তাঁর সঙ্গে কথা বললেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

Published : April 13, 2026 at 8:36 PM IST

দুর্গাপুর, 13 এপ্রিল: আগামী 23 এপ্রিল প্রথম দফার নির্বাচন। আর এই দিনেই পশ্চিম বর্ধমান জেলার 9টি আসনের নির্বাচন । নির্বাচনী প্রচারে তাই শিল্পশহরে এখন ভিভিআইপিদের ভিড়। তৃণমূল কংগ্রেসের যাদবপুরের সাংসদ সায়নী ঘোষ পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিভিন্ন আসনে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচারে ঝড় তুলছেন ৷ সোমবারও তিনি এসেছিলেন জেলায় ৷ জনসভার শেষে ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হয়ে 33 বছর বয়সি তৃণমূল সাংসদের স্পষ্টকথা, "যতই নাড়ো কলকাঠি, নবান্নে আবারও হাওয়াই চটি।"

পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সমর্থনে দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের ইছাপুর অঞ্চলে এদিন সায়নী ঘোষ নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখেন। সভা শেষে তিনি পরবর্তী গন্তব্যে রওনা দেন ৷ তখনই ইটিভি ভারতের প্রশ্নের উত্তর দেন ৷

ইটিভি ভারত: বিজেপি বলছে, "পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার।" কী বলবেন এনিয়ে ?

  • সায়নী- যদি পাল্টানোরই হত তাহলে দেশের মানুষ সর্বপ্রথমে বিজেপিকেই পাল্টে দিত ৷ কারণ বিজেপি এতদিন পর্যন্ত যে প্রতিশ্রুতিগুলি মানুষের কাছে দিয়েছে, সেগুলি রাখতে পারেনি, মানুষকে বোকা বানিয়েছে ৷ আমরা সবার কাছ থেকে শুনি যে, বিজেপির ফুল ফর্ম হল 'ভারতীয় জুমলা পার্টি'। জুমলা মানে নিশ্চয়ই সবাই বোঝেন। কাজেই জুমলাবাজি করে করে আর বেশি দিন চলবে না ৷ তাই পাল্টানো দরকার কি দরকার না, তার উত্তর আগামী 4 তারিখ বাংলার মা-মাটি-মানুষ দেবেন।

ইটিভি ভারত: এতদিন বিজেপির পক্ষ থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পকে ভিক্ষাবৃত্তি বলছিল, আজ তারাই অন্নপূর্ণা যোজনার কথা বলছেন। কী বলবেন ?

  • সায়নী- আমি সবসময় বলেছি এই যে বিজেপির নেতা-নেত্রীরা আছেন, তাঁরা যে ক্লাসে পড়েন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হচ্ছেন সেই স্কুলের প্রিন্সিপাল। সেই স্কুলের হেড মিস্ট্রেস (প্রধান শিক্ষিকা)। কাজেই রাজনীতি ওনার কাছ থেকে শিখতে হবে। মানুষের জন্য কী কী করতে হবে তা ওনার (মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়) কাছে শিখতে হবে।

ইটিভি ভারত: আড়াই লক্ষ সেনাকর্মী, সাজোয়া গাড়ি, SIR ইস্যু; তারপরও তৃণমূল কংগ্রেসের জয়লাভের জন্য কতটা আত্মবিশ্বাসী আপনি ?

  • সায়নী- আমরা কাজের নিরিখে কথা বলছি। আড়াই লক্ষ কেন ? 22 লক্ষ সেনাবাহিনী নিয়ে আসুক... যতই করো এসআইআর-এফআইআর, এই বাংলা মমতার। যতই নাড়ো কলকাঠি, নবান্নে 4 তারিখে আবারও হাওয়াই চটি।

তৃণমূল কংগ্রেসের এই সাসদের সাক্ষাৎকার শেষ হতে না-হতেই 'জয় বাংলা' স্লোগানে মুখরিত হয় চারিদিক। আত্মবিশ্বাসী সায়নী ঘোষ এদিন আভাস দিলেন যেন, চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

