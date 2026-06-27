মিড-ডে মিলের ডিম থেকে UCC, রাজ্যের বিজেপি সরকারকে তীব্র আক্রমণ মহুয়ার
মিড-ডে মিল নিয়ে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেন মহুয়া। একই সঙ্গে, UCC লাগু নিয়েও বিজেপি সরকারের সিদ্ধান্তকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি।
Published : June 27, 2026 at 10:16 AM IST
কলকাতা, 27 জুন: রাজ্যের নতুন বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগের তির ছুড়লেন তৃণমূল নেত্রী মহুয়া মৈত্র। মিড-ডে মিলে ডিম বন্ধ থেকে শুরু করে প্রস্তাবিত ইউনিফর্ম সিভিল কোড (UCC) লাগু এবং বিতর্কিত গুন্ডা দমনের লক্ষ্যে অনা বিল — প্রতিটি বিষয়েই রাজ্যের বিজেপি সরকারের সিদ্ধান্তকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন তিনি। পাশাপাশি দলের কর্মীদের উদ্দেশে আহ্বান জানালেন, থানা-পুলিশের ভয়ে মাথা নত না করতে।
কালীঘাটে শুক্রবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে বৈঠকে যোগ দিতে এসেছিলেন মহুয়া। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তৃণমূল সাংসদ। তৃণমূল কর্মীদের উদ্দেশে মহুয়া বলেন, "রাজ্যের সরকারের এখন একটাই লক্ষ্য নিয়ে কাজ চলছে — তৃণমূলকে শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলা।"
তাঁর অভিযোগ, দলের স্থানীয় নেতা ও কর্মীরা মিটিং বা মিছিল করতে গেলেই পুলিশ দিয়ে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর হুমকি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তাতে দল দমবে না। তাঁর কথায়, "2 কোটি 60 লক্ষ মানুষের রায়কে এইভাবে রুদ্ধ করা যায় না। জরুরি অবস্থাও কাউকে চিরকাল দাবিয়ে রাখতে পারেনি, এটাও পারবে না।"
প্রত্যেক বছর 21 জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে দলীয় কর্মীদের কী করনীয় সেই বার্তা দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবছরও 21 জুলাই সেই গুরুত্বপূর্ণ বার্তার দিকেই তাকিয়ে আছেন তৃণমূল। তিনি দলীয় কর্মীদের 21 জুলাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, "সেদিন নেত্রী পথ দেখাবেন।"
মিড-ডে মিল নিয়ে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেন মহুয়া। তিনি বলেন, "যে শিশুরা স্কুলের মধ্যাহ্নভোজের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, তাদের কাছে সপ্তাহে একটি ডিম বা মাংসের ঝোল কতটা মূল্যবান, তা বোঝার চেষ্টা করা উচিত সরকারের। যে বাচ্চা চিকেনের পিস শেষ হয়ে গেলে ঝোল দিয়ে ভাত মাখিয়ে খায়, তার কাছে এটুকুই সব। একটা ডিম যে কতটা জরুরি প্রোটিন, সেটা না বুঝলে গরিব মানুষের কথা বোঝা যাবে না ৷" বিধায়কদের পাঁচতারা হোটেলে ভোজনের প্রসঙ্গ টেনে কটাক্ষ করতেও ছাড়লেন না মহুয়া। তাঁর প্রশ্ন, "65 জন বিধায়ককে হারিয়ালি কাবাব খাওয়ানোর সময় ইসকনকে মনে পড়েনি, অথচ গরিব বাচ্চাদের ডিম দেওয়া বন্ধ করতে ইসকনকে সামনে রাখা হচ্ছে কেন ?"
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প নিয়েও শুভেন্দু অধিকারীর সরকারকে বিঁধলেন মহুয়া। তাঁর দাবি, আগের সরকার আড়াই কোটিরও বেশি মহিলাকে এই সুবিধা দিত। নতুন বাজেটে সেই সংখ্যা কমিয়ে মাত্র এক কোটিতে আনা হয়েছে। তিনি বলেন, "যারা ভেবেছিলেন বিজেপি এলে 1500-র জায়গায় 3000 টাকা পাবেন, তাদের অর্ধেকই এখন বাদ পড়ে গিয়েছেন। এটাই বিজেপির প্রতিশ্রুতির সত্যিকারের ছবি ৷"
প্রস্তাবিত গুন্ডা দমন সংক্রান্ত বিল নিয়েও গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেন মহুয়া। তাঁর বক্তব্য, "এই বিলে এমন বিধান রাখা হয়েছে যেখানে কোনও বিচার ছাড়াই এক বছর পর্যন্ত কাউকে আটক রাখা যাবে, আইনজীবী নিয়োগের সুযোগও থাকবে না।" কোনও পুলিশ সুপারের একক সিদ্ধান্তেই এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা সম্ভব হবে বলে দাবি করলেন তিনি। তাঁর মতে, "এটি মিসা বা ইউএপিএ-র মতো কঠোর আইনকেও ছাপিয়ে যায়।"
ইউনিফর্ম সিভিল কোড প্রসঙ্গে মহুয়া বলেন, "এই আইনের পিছনে মানুষের কল্যাণের কোনও সদিচ্ছা নেই, বরং ধর্মীয় মেরুকরণই একমাত্র লক্ষ্য।" তাঁর যুক্তি, ফৌজদারি আইনে তো আগে থেকেই অভিন্ন বিধান রয়েছে। কিন্তু দেশ বৈচিত্র্যের উপর দাঁড়িয়ে, সেই বৈচিত্র্যকে মুছে দিয়ে সবাইকে একই ছাঁচে ফেলার চেষ্টা আদিবাসী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর সবচেয়ে বড় আঘাত হানবে। তাঁর কথায়, "যদি আদিবাসীদের জন্য আলাদা ছাড় রাখতেই হয়, তা হলে এটা আর 'ইউনিফর্ম' থাকে না, এটা হয়ে যায় সিলেক্টিভ সিভিল কোড ৷"