মাঝরাতে সরকারি ঘর ছাড়ার নির্দেশ মহুয়াকে, স্পিকারের দ্বারস্থ সাংসদ ; পাশে বিরোধীরাও

মাঝরাতে সরকারি ঘর ছাড়ার নির্দেশ মহুয়াকে, স্পিকারের দ্বারস্থ সাংসদ ; পাশে বিরোধীরাও
'সন্ধে 6টা 15-তে ঘরে উঠেছি, রাত 10টা থেকে বেরিয়ে যেতে বলা হচ্ছে', দাবি তৃণমূল সাংসদের | প্রশাসনের নোটিশে কারণ, 'রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা' !
Published : August 15, 2026 at 1:13 PM IST
কৃষ্ণনগর ও নয়াদিল্লি, 15 অগস্ট: কৃষ্ণনগরের সার্কিট হাউস-কাণ্ডে এ বার সরাসরি লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার হস্তক্ষেপ চাইলেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। স্বাধীনতা দিবসের আগের রাতে নিজের লোকসভা কেন্দ্র কৃষ্ণনগরের সরকারি সার্কিট হাউস থেকে মাঝরাতে তাঁকে ঘর ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ করেছিলেন মহুয়া । শনিবার সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই স্পিকারকে চিঠি দিয়ে মহিলা সাংসদদের নিরাপত্তা, অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় দ্রুত পদক্ষেপের আবেদন করলেন তিনি । একই সঙ্গে বিষয়টি জানালেন আন্তর্জাতিক সংসদীয় সংগঠন Inter-Parliamentary Union বা IPU-কেও ।
ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই বিরোধী শিবিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া । তৃণমূলের রাজ্যসভার নেতা ডেরেক ও ব্রায়েন থেকে সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব, সিপিএমের রাজ্যসভার সাংসদ জন ব্রিটাস, একাধিক বিরোধী নেতা মহুয়ার পাশে দাঁড়িয়ে লোকসভার স্পিকারের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।
Dear @loksabhaspeaker— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) August 14, 2026
am elected MP till 2029. Lok Sabha ended yesterday & I am staying night in Circuit House Krishnanagar, official accommodation for all MPs.
Just received call from local administration asking me to vacate & leave! Told them NO WAY! @MamataOfficial…
সংসদ অধিবেশন শেষে শুক্রবার কৃষ্ণনগরে ফিরে সরকারি সার্কিট হাউসে উঠেছিলেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ । তাঁর দাবি, নিয়ম মেনেই তাঁকে ঘর দেওয়া হয়েছিল । রাতের খাবারও খেয়েছেন । কিন্তু রাত বাড়তেই বদলে গেল পরিস্থিতি । রাত 10টা থেকে জেলা প্রশাসনের তরফে পর পর বার্তা পাঠিয়ে তাঁকে ঘর খালি করতে বলা হয় বলে অভিযোগ মহুয়ার । শেষ পর্যন্ত তাঁকে লিখিত নির্দেশও দেওয়া হয় বলে দাবি তাঁর । আর সেই সময়েই সার্কিট হাউসের বাইরে ভিড় করে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দেওয়া হচ্ছিল বলে অভিযোগ সাংসদের ।
ঘটনার একটি ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে গোটা বিষয়টি প্রকাশ্যে আনেন মহুয়া । তাঁর দাবি, তাঁকে উদ্দেশ্য করেই চাপ তৈরি করা হচ্ছিল । যদিও প্রশাসনের তরফে তাৎক্ষণিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । ফলে ঠিক কী কারণে আগে ঘর বরাদ্দের পর রাতের সেটি খালি করার নির্দেশ দেওয়া হল, তা নিয়েই তৈরি হয়েছে প্রশ্ন ।
মহুয়ার দাবি, সংসদ অধিবেশন শেষ করে তিনি কৃষ্ণনগরে ফেরেন এবং সন্ধে 6টা 15 মিনিট নাগাদ সার্কিট হাউসে ওঠেন । তাঁর বক্তব্য, ঘরটি শুধু বরাদ্দই করা হয়নি, তাঁর আসার আগে সেটি যথাযথ ভাবে প্রস্তুতও করা হয়েছিল । রাতে তাঁকে খাবারও পরিবেশন করা হয় । কিন্তু রাত 10টার পর থেকেই জেলা প্রশাসনের তরফে তাঁকে ঘর ছেড়ে দেওয়ার জন্য বার্তা পাঠানো শুরু হয় বলে অভিযোগ তাঁর ।
ভিডিয়ো বার্তায় মহুয়া বলেন, "আমি ঘর ছাড়ছি না বলে জানিয়ে দিয়েছি । এর পর জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে ঘর ছাড়ার লিখিত নির্দেশ পেয়েছি ।"
তাঁর প্রশ্ন, যদি সার্কিট হাউস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত আগে থেকেই নেওয়া হয়ে থাকে, তা হলে তাঁকে সেখানে ঘর দেওয়া হল কেন ? আর যদি ঘরটি বৈধ ভাবে বরাদ্দ হয়ে থাকে, তা হলে রাতের মধ্যে তাঁকে বেরিয়ে যেতে বলা হল কেন ?
প্রশাসনের নির্দেশের পাশাপাশি পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করে তোলে সার্কিট হাউসের বাইরে জমায়েত । মহুয়ার দাবি, রাতে সেখানে বড় সংখ্যায় মানুষ জড়ো হন এবং 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিতে থাকেন ।
তৃণমূল সাংসদের অভিযোগ, ওই জমায়েতের উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে মানসিক ভাবে চাপে ফেলা এবং ভয় দেখানো । তবে ওই জমায়েত কারা করেছিলেন সে বিষয়ে কোনও তথ্য সামনে আসেনি । মহুয়া অবশ্য জানিয়েছেন, তিনি এই চাপের কাছে নতি স্বীকার করবেন না । তাঁর বক্তব্য, মানুষের সামনে গিয়ে রাজনীতি করতেই তিনি নির্বাচিত প্রতিনিধি হয়েছেন । তাই ভয় দেখিয়ে তাঁকে দমিয়ে রাখা যাবে না ।
নিজের বক্তব্যের সমর্থনে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণের প্রসঙ্গও টেনেছেন মহুয়া । সম্প্রতি তাঁকে ঘিরে জনতার বিক্ষোভ এবং তৃণমূল নেতাদের উপর ডিম ছোড়ার মতো ঘটনার প্রেক্ষিতে নিরাপত্তা চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি । সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মহুয়ার বক্তব্য, শীর্ষ আদালত তাঁকে মানুষের মুখোমুখি হওয়ার কথা বলেছে । তাঁর দাবি, তিনি সেই পথেই রয়েছেন । অর্থাৎ রাজনৈতিক কর্মসূচি বা জনসংযোগ থেকে পিছিয়ে যাওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই ।
মহুয়ার অভিযোগের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল জেলা প্রশাসনের নিরাপত্তা-ভূমিকা । তাঁর দাবি, কলকাতা হাইকোর্ট তাঁকে নিরাপত্তা দেওয়ার বিষয়ে জেলা প্রশাসনকে দায়িত্ব দিয়েছিল । এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে কৃষ্ণনগরের সাংসদের প্রশ্ন, যে প্রশাসনের দায়িত্ব তাঁকে নিরাপত্তা দেওয়া, সেই প্রশাসনই যদি মাঝরাতে সরকারি সার্কিট হাউস ছেড়ে দিতে বলে, তা হলে তিনি নিরাপত্তা পাবেন কোথায় ? সরাসরি অভিযোগ করেছেন, তাঁকে 'হয়রানি' করার জন্যই প্রশাসনের এই পদক্ষেপ ।
মহুয়া তাঁর পোস্টে যে নির্দেশের প্রতিলিপি প্রকাশ করেছেন, সেটি নদিয়ার ডেপুটি কালেক্টরের তরফে জারি করা বলে দাবি করা হয়েছে । সেখানে বলা হয়েছে, বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং সার্কিট হাউসের দেখভালের কাজের জন্য 14 অগস্ট সন্ধে থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কৃষ্ণনগরের নদিয়া সার্কিট হাউস পরিষেবার জন্য বন্ধ থাকবে । নোটিশের পরের অংশটি নিয়ে তৈরি হয়েছে প্রশ্ন । সেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে, 13 অগস্ট 2026 এর আগে যে সমস্ত বুকিং নিশ্চিত হয়েছিল, সেগুলি এই সাধারণ নির্দেশের আওতার বাইরে থাকবে । মহুয়ার দাবি, তাঁর বুকিং আগে থেকেই নিশ্চিত ছিল । ফলে প্রশাসনের ওই নির্দেশ তাঁর ক্ষেত্রে কেন প্রযোজ্য হল, সেটিই এখন তাঁর মূল প্রশ্ন ।
ঘটনার পর মহুয়া মৈত্র প্রকাশ্যে অভিযোগ তুললেও নদিয়া জেলা প্রশাসনের তরফে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কোনও তাৎক্ষণিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি । ফলে প্রশাসনের নির্দেশটি কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে নেওয়া হয়েছিল কি না, নাকি সত্যিই সার্কিট হাউসের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়মিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা, তা এখনও স্পষ্ট নয় ।
এই অস্পষ্টতার মধ্যেই রাজনৈতিক তরজা আরও বাড়ার সম্ভাবনা। কারণ, এক দিকে সরকারি নোটিশে 'রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা'র কথা বলা হয়েছে, অন্যদিকে মহুয়ার অভিযোগ, বৈধ ভাবে ঘর পাওয়ার পর তাঁকে মাঝরাতে বের করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে এবং বাইরে জমায়েত করে তাঁকে ভয় দেখানো হয়েছে ।
ঘটনার পর বিরোধী নেতাদের প্রতিক্রিয়ায় রাজনৈতিক উত্তেজনার মাত্রা আরও বাড়ে । সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব সরাসরি লোকসভার স্পিকারের কাছে প্রশ্ন তোলেন, এক জন সাংসদকে তাঁর নিজের লোকসভা কেন্দ্রে এভাবে রাতের বেলায় সরকারি আবাসন ছাড়তে বলা সংসদীয় বিশেষাধিকারের লঙ্ঘন কি না, তা স্পিকারের স্পষ্ট করা উচিত ।
তৃণমূলের রাজ্যসভার নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েনও সংক্ষিপ্ত কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন, 'বঙ্গে কী হচ্ছে ?' সিপিএমের রাজ্যসভার সাংসদ জন ব্রিটাসও ঘটনাটির তীব্র নিন্দা করেছেন । তাঁর বক্তব্য, রাত প্রায় 10টার সময় এক জন কর্মরত মহিলা সাংসদকে নিজের লোকসভা কেন্দ্রের সার্কিট হাউস ছেড়ে যেতে বলা এবং সেই সময় বাইরে ভিড়ের 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান, পরিস্থিতিকে আরও গুরুতর করে তুলেছে । ব্রিটাসের প্রশ্ন, যে সরকার লালকেল্লা থেকে 'নারী শক্তি'র কথা বলে, সেই সরকারের আমলে এক জন মহিলা সাংসদের সঙ্গে এমন আচরণ কী ভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে ? তিনি দ্রুত লোকসভার স্পিকারের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন ।
স্বাধীনতা দিবসের আগের রাতে কৃষ্ণনগরের সার্কিট হাউস তাই হয়ে উঠল নতুন রাজনৈতিক সংঘাতের মঞ্চ । এখন নজর প্রশাসনের পরবর্তী ব্যাখ্যার দিকে, ঘর যদি রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই বন্ধ হয়ে থাকে, তবে আগে থেকে নিশ্চিত বুকিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের কথা লেখা থাকা সত্ত্বেও মহুয়া মৈত্রকে রাতের মধ্যে ঘর ছাড়ার নির্দেশ কেন দেওয়া হয়েছিল ? একই সঙ্গে এই কৌতূহলও তৈরি হয়েছে যে স্পিকার এ ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ করেন কিনা ৷