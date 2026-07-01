কালিগঞ্জে মহুয়াকে লক্ষ্য করে ছোড়া হল ডিম, চোর চোর স্লোগান বিজেপি কর্মীদের

কালিগঞ্জে মহুয়াকে লক্ষ্য করে ছোড়া হল ডিম, চোর চোর স্লোগান বিজেপি কর্মীদের
মহুয়ার অভিযোগ, রাজ্যে সরকার বদল হওয়ার পর সংবিধান শিকেয় উঠেছে ৷ পুলিশ প্রশাসন নির্বিকার ৷ এবার আমাকে হামলা করার ছক করেছে বিজেপি ৷
Published : July 1, 2026 at 10:47 PM IST
কালিগঞ্জ, 1 জুলাই: তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে লক্ষ্য করে এবার 'ডিম থেরাপি' ৷ বুধবার দুপুরে নদিয়ার কালিগঞ্জে 34 নম্বর জাতীয় সড়কে তৃণমূলের কার্যালয়ে বৈঠক করছিলেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কয়েক জন নেতা-কর্মী ৷ অভিযোগ, তাঁকে লক্ষ্য করে ছোড়া হল ডিম, পাথর।
মহুয়াদের বৈঠক চলার সময় তৃণমূল কার্যালয়ের সামনে জড়ো হন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। মহুয়া গাড়ি থেকে নেমে দলীয় কার্যালয়ে ঢোকার সময়েই তাঁর উদ্দেশ্যে কালো পতাকা দেখান বিজেপি কর্মীরা ৷ সেই সঙ্গে কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে 'চোর চোর' স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা ৷
মহুয়া কার্যালয়ের ভিতরে ঢুকে গেলেও ক্ষান্ত হয়নি বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা ৷ তৃণমূলের কর্মসূচি চলার সময় কার্যালয়ের বাইরে বিজেপি মহিলা ও পুরুষ কর্মীদের জমায়েত হয়। অভিযোগ, প্রত্যেকেই বিজেপি কর্মীর হাতে ছিল ডিম। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে সমাজমাধ্যমে (ফেসবুক) লাইভ করতে থাকেন তৃণমূল সাংসদ ৷ সেই সময় তাঁর লক্ষ্য করে ডিম ও পাথর ছোড়া হয় বলে অভিযোগ ৷
মহুয়া মৈত্রর অভিযোগ, রাজ্যে সরকার বদল হওয়ার পর সংবিধান শিকেয় উঠেছে ৷ পুলিশ প্রশাসন নির্বিকার ৷ এবার আমাকে হামলা করার ছক করেছে বিজেপি ৷ আমার দলীয় কর্মসূচি চলার সময় কার্যালয় লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয়েছে ৷ এখনও পর্যন্ত পুলিশের কোনও হস্তক্ষেপ নেই ৷ আমি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি ৷ আমি একজন সাংসদ ৷ পুলিশের উচিত,আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা ৷
ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কালিগঞ্জ থানার পুলিশ। কিন্তু তাঁরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেননি। শেষমেশ ঘটনাস্থলে যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী। তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে ৷
রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল নেতাদের লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া শুরু হয় ৷ প্রথম ডিম ছোড়া হয় ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ তথা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে ৷ তারপর থেকে তৃণমূলের ছোট-বড় প্রায় সব নেতার দিকে ধেয়ে আসে ডিম ৷
ডিম ছোড়ার ঘটনা অবিলম্বে বন্ধ করতে রাজ্যের ডিজিপি ও পুলিশ কমিশনারকে নির্দিষ্ট গাইডলাইন তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থ সারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ এই নির্দেশ রাজ্যের সব থানাকে মেনে চলতে হবে নির্দেশ দেয় আদালত ৷ মঙ্গলবার এই ডিম থেরাপির মামলায় রাজ্যকে হলফনামা-সহ কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা জানিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট ৷ তারপরও বুধবার তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ার ঘটনা ঘটল ৷