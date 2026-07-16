ETV Bharat / state

আড়াই মাসে 14 হাজার এফআইআর ! 'বিনা পারিশ্রমিকে' তৃণমূল কর্মীদের মামলা লড়বেন কল্যাণ

পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, আদালতে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য শুধু তাঁর নিজস্ব অবস্থান নয়, দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে একটি স্পষ্ট রাজনৈতিক বার্তাও ।

Kalyan Banerjee
কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 16, 2026 at 9:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 16 জুলাই: রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর রাজনৈতিক প্রতিহিংসা হচ্ছে অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টে সরব হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ তথা প্রবীণ আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর দাবি, গত 4 মে থেকে মাত্র আড়াই মাসের মধ্যে রাজ্যজুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে প্রায় 14 হাজার এফআইআর দায়ের হয়েছে । শুধু তাই নয়, তিনি ঘোষণা করেন, আগামী এক বছর তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও নেতা বা কর্মীর হয়ে মামলা লড়তে কোনও পারিশ্রমিক নেবেন না ।

বৃহস্পতিবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চে শ্রীরামপুর থানার অধীন শ্যাওড়াফুলি ও রিষড়ার পাঁচ কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর খারিজের মামলার শুনানিতে এই মন্তব্য করেন কল্যাণ ।

শুনানির সময় তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে প্রশাসন বদলের পর থেকে বিরোধী শিবিরের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে ফৌজদারি মামলা দায়ের হচ্ছে । তাঁর কথায়, "বামফ্রন্টের 34 বছরের শাসনকালেও বিরোধীদের বিরুদ্ধে পুলিশের এমন সক্রিয়তা দেখা যায়নি । এখন প্রতিদিন মামলা হচ্ছে । 4 মে থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় 14 হাজার এফআইআর হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে কাউন্সিলরদের বলা হচ্ছে, পদত্যাগ না করলে মামলা দেওয়া হবে। আবার কোথাও এফআইআর করা হলেও অভিযুক্তদের সেই মামলার কপি পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে না।"

কল্যাণের এই বক্তব্যের পর বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ মন্তব্য করেন, "2006-07 সালেও আপনাকে নিজের দলের নেতাদের হয়ে এফআইআর খারিজের মামলা করতে দেখেছি ।" বিচারপতির ওই মন্তব্যের জবাবে কল্যাণ বলেন, "হ্যাঁ, তখনও মামলা হয়েছিল । কিন্তু এত নয় । আজ আড়াই মাসে 14 হাজার মামলা হয়েছে । আদালতই বা এত মামলা কীভাবে সামলাবে ?"

এরপর আদালতে দাঁড়িয়ে কল্যাণ ঘোষণা করেন, "আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আগামী এক বছর তৃণমূল কংগ্রেসের যে কোনও নেতা বা কর্মীর মামলা বিনা পারিশ্রমিকে লড়ব । দলীয় কর্মীদের আইনি লড়াইয়ে আমি তাঁদের পাশে থাকব ।"

কল্যাণের এই মন্তব্য এমন এক সময়ে সামনে এল, যখন রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণ দ্রুত বদলাচ্ছে । একের পর এক সাংসদ, বিধায়ক, কাউন্সিলর ও স্থানীয় নেতার দলত্যাগে তৃণমূলের সংগঠন চাপে । বিভিন্ন জেলায় দলীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতার এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপের অভিযোগ তুলে ইতিমধ্যেই সরব কালীঘাট শিবির । অন্যদিকে সরকারের দাবি, আইন অনুযায়ী তদন্ত চলছে, রাজনৈতিক পরিচয়ের ভিত্তিতে কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না ৷

আরও পড়ুন:

TAGGED:

POLITICAL VENDETTA
FIR AGAINST TRINAMOOL WORKERS
BENGAL POLITICAL EQUATION
কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত
KALYAN BANERJEE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.