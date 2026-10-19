'মাকে নিয়ে ছেলেখেলা নয়', চোরবাগান-কাণ্ডে শুভেন্দুকে নিশানা কল্যাণের

'মাকে নিয়ে ছেলেখেলা নয়', চোরবাগান-কাণ্ডে শুভেন্দুকে নিশানা কল্যাণের
Chorbagan incident: কল্যাণের কথায়, "এমন মণ্ডপ তৈরি করা হয়েছিল, যেন খাঁচার মধ্যে বন্দি মানুষকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে । আলোও অত্যন্ত কম ছিল ।"
Published : October 19, 2026 at 6:36 PM IST
শ্রীরামপুর, 19 অক্টোবর: চোরবাগানের পদপিষ্টের ঘটনায় পুজো কমিটির অব্যবস্থা, পুলিশের গাফিলতি এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশাসনিক দায়- এই তিন বিষয়কে দায়ী করলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর অভিযোগ, বড় পুজোর আয়োজনের ন্যূনতম নিয়ম মানা হয়নি । মণ্ডপের বাইরে কৃত্রিম ভিড় তৈরি করা হয়েছিল, প্রবেশ ও বেরোনোর পথ যথেষ্ট বড় ছিল না, আলোও ছিল কম । পর্যাপ্ত পুলিশ, অ্যাম্বুল্যান্স ও উদ্ধারকারী দলের অভাব পরিস্থিতিকে আরও বিপজ্জনক করে তোলে বলে দাবি তাঁর । মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে কল্যাণের প্রশ্ন, পুজোর উদ্বোধন করতে গিয়ে এই অব্যবস্থা তাঁর চোখে পড়ল না কেন ? মুখ্যমন্ত্রী নিজেই যখন পুলিশ মন্ত্রীর দায়িত্বও সামলান, তখন এই ঘটনার দায় এড়ানোর সুযোগ নেই ।
সোমবার শ্রীরামপুরের গঙ্গাদর্শন আবাসনে নিজের দুর্গাপুজোয় যোগ দিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন কল্যাণ । চোরবাগানের ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে তিনি বলেন, দুর্গাপুজোর সময় এমন মর্মান্তিক ঘটনা আগে দেখেননি । তাঁর অভিযোগ, পুজো কমিটি দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছে । বড় পুজোর ক্ষেত্রে দর্শনার্থীদের প্রবেশ ও বেরোনোর পথ, মণ্ডপের চারপাশের জায়গা এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা- সবই যথাযথ হওয়া জরুরি । চোরবাগানে সেই ব্যবস্থার ঘাটতি ছিল বলেই দাবি তৃণমূল সাংসদের ।
মণ্ডপের বাইরের পরিস্থিতি নিয়েও সরব হন কল্যাণ । তাঁর অভিযোগ, বাইরে কৃত্রিম ভিড় তৈরি করা হয়েছিল । বড় পুজোর মণ্ডপে পর্যাপ্ত জায়গা ও প্রশস্ত প্রবেশপথ না থাকলে ভিড়ের চাপ সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে । কল্যাণের কথায়, "এমন মণ্ডপ তৈরি করা হয়েছিল, যেন খাঁচার মধ্যে বন্দি মানুষকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে । আলোও অত্যন্ত কম ছিল ।" তাঁর দাবি, পুজো আয়োজনের অভিজ্ঞতা থাকলে এমন অব্যবস্থা এড়ানো সম্ভব হত ।
পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন শ্রীরামপুরের সাংসদ । তাঁর অভিযোগ, ঘটনাস্থলে পর্যাপ্ত পুলিশ ছিল না, অ্যাম্বুল্যান্সও প্রয়োজনের তুলনায় কম ছিল । উদ্ধারকারী দলের উপস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি । কল্যাণ বলেন,
"পুলিশ কী করছিল ? পর্যাপ্ত পুলিশ ছিল না, অ্যাম্বুল্যান্সও কম ছিল । উদ্ধারকারী দল কোথায় ছিল ?" কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে নিশানা করে তাঁর কটাক্ষ, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার বদলে মুখ্যমন্ত্রীর পিছনে ঘোরাতেই পুলিশের বেশি আগ্রহ ।
ঘটনার দায় মুখ্যমন্ত্রীর উপরেও চাপিয়েছেন কল্যাণ । তাঁর বক্তব্য, চোরবাগানের পুজোর উদ্বোধন করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী । সেই সময় মণ্ডপের নিরাপত্তা, প্রবেশপথ এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থায় কোনও ঘাটতি তাঁর নজরে এল না কেন, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি । কল্যাণের কটাক্ষ, উদ্বোধনে গিয়ে কয়েকটি কথা বলে চলে গেলেই দায়িত্ব শেষ হয় না । মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত । তাঁর কথায়, "মাকে নিয়ে ছেলেখেলা করা যায় না ।" পুজোকে কেন্দ্র করে নিজেদের প্রচারের আলোয় আসার চেষ্টা করতে গিয়ে মানুষের নিরাপত্তাকে অবহেলা করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি ।
বিজেপির বিরুদ্ধে পুজো কমিটিগুলির নিয়ন্ত্রণ দখলের অভিযোগও তুলেছেন কল্যাণ । তাঁর দাবি, রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন পুজো কমিটিতে নিজেদের লোকজনকে বসানোর প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে । স্থানীয় বিধায়ক ও বিজেপির নেতারা কমিটিগুলির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন বলেও অভিযোগ তাঁর । শ্রীরামপুরেও একই প্রবণতা দেখা গিয়েছে বলে দাবি করেন সাংসদ । তাঁর বক্তব্য, পুজো পরিচালনার অভিজ্ঞতা নেই এমন লোকজনের হাতে দায়িত্ব তুলে দিলে তার প্রভাব আয়োজন ও নিরাপত্তা- দুই ক্ষেত্রেই পড়তে পারে ।
রাজ্যে সিপিএমের বইয়ের স্টল ভাঙার অভিযোগ নিয়েও বিজেপিকে নিশানা করেন তৃণমূল সাংসদ । নিজের কলেজজীবনের স্মৃতি টেনে তিনি বলেন, বাঁকুড়ায় পড়ার সময়ে দুর্গাপুজোর পাশে সিপিএমের বইয়ের স্টল বসতে দেখেছেন । মতাদর্শের সঙ্গে একমত না হলেও সেই স্টল ভাঙা বা তাদের কাজে বাধা দেওয়ার ঘটনা তাঁর মনে পড়ে না । কল্যাণের বক্তব্য, রাজনৈতিক মতের বিরোধিতা থাকতেই পারে, কিন্তু মত প্রকাশের অধিকারকে সম্মান করা উচিত ।
শ্রীরামপুরের পাঁচ ও ছয়ের পল্লির ব্যবসায়ী সমিতির পুজোয় যোগ দিতে না পারলেও নিজের আবাসনের পুজোয় অংশ নেন কল্যাণ । দুর্গাপ্রতিমার সামনে প্রার্থনা করে তিনি বলেন, মায়ের কাছে জ্ঞান, শক্তি ও বুদ্ধি চেয়েছেন । বাংলার মানুষ যাতে স্বস্তিতে থাকতে পারেন, সেই প্রার্থনাও করেছেন । একই সঙ্গে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সমালোচনা করে 'অসুরদের দমন' করার কথা বলেন তিনি । তাঁর আরও অভিযোগ, শ্রীরামপুরের এক পুলিশ আধিকারিক পুজো কমিটিগুলিকে ভয় দেখিয়েছিলেন যে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় পুজোয় এলে তাঁদের গ্রেফতার করা হবে।
চোরবাগানের পদপিষ্টের ঘটনায় অন্তত 19 জনের মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়েছেন 25 জন । ঘটনার পর পুজো কমিটি ও নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কয়েক জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । প্রাথমিকভাবে অতিরিক্ত ভিড়, সংকীর্ণ রাস্তা এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণের ঘাটতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের মধ্যেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর । কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, শুধু পুজো কমিটিকে দায়ী করলেই হবে না; নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকারও নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন ।