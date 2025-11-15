লালকেল্লায় বোম ফাটিয়ে জেতে, শিরদাঁড়া সোজা করতে পারবেন না, মোদিকে কটাক্ষ কল্যাণের

লালকেল্লায় বোম ফাটিয়ে জেতে, শিরদাঁড়া সোজা করতে পারবেন না, মোদিকে কটাক্ষ কল্যাণের
বিহারের পর পশ্চিমবঙ্গ জয়ের পালা ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে তৃণমূল ৷ দলের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায় পাল্টা হুঁশিয়ারি দিলেন ৷
Published : November 15, 2025 at 8:48 PM IST
চুঁচুড়া, 15 নভেম্বর: লালকেল্লায় বোমা ফাটিয়ে বিহারে বিধানসভা ভোট জিতেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ শনিবার বললেন প্রবীণ আইনজীবী তথা তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ গতকাল এনডিএ ঝড়ে ধরাশায়ী হয়েছে মহাগঠবন্ধনের কংগ্রেস-আরজেডি জোট ৷ প্রতিবেশী রাজ্যে বিজেপির এই বিপুল জয় দেখে এ রাজ্য জয়ের বিষয়ে একপ্রকার নিশ্চিত প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং বঙ্গ বিজেপির নেতা-কর্মীরা ৷
গতকাল নয়াদিল্লিতে বিজেপির সদর কার্যালয়ে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "গঙ্গাজি যেমন বিহার হয়ে বাংলায় বইছেন ৷ তেমনই বাংলায় বিজেপির জয়ের রাস্তা তৈরি করে দিয়েছে বিহার ৷ পশ্চিমবঙ্গ থেকেও জঙ্গল রাজ উপড়ে ফেলব ৷" বিহারে নির্বাচনী প্রচারে তিনি আরজেডি আমলকে জঙ্গল রাজ বলে উল্লেখ করেছেন ৷ এবার তৃণমূল সরকারকে জঙ্গল রাজ বলেন ৷
এর ঘোর প্রতিবাদ করেছে তৃণমূল নেতা-মুখপাত্র-কর্মীরা ৷ এদিন কল্যাণ সাংবাদিকদের বলেন, "লালকেল্লায় গাড়িতে বোমা রেখে যিনি ভোটে জিতেছেন, সেই প্রধানমন্ত্রীর কথায় কিছু হবে না ৷" প্রবীণ তৃণমূল সাংসদ প্রধানমন্ত্রীকে কড়া আক্রমণ শানিয়ে বলেন, "আপনি গুজরাতে খুন করেছেন ৷ জঙ্গল রাজ তো প্রধানমন্ত্রী তৈরি করেছেন ৷ মধ্যপ্রদেশে, দিল্লিতে জঙ্গল রাজ ৷"
তিনি দাবি করেন, "পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অনেক ভালো আছে ৷" প্রবীণ নেতা আরও বলেন, "2020 সালে অনেক বড় বড় কথা বলেছিলেন ৷ 2026 সালে আমরা জবাব দেব ৷ প্রধানমন্ত্রী এমন জবাব পাবেন যে আর কখনও শিরদাঁড়া সোজা করতে পারবেন না ৷" চুঁচুড়ায় জেলার আইনজীবীদের নিয়ে একটি কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন তিনি ৷
এদিন রাজভবনে বীর সাঁওতাল নেতা বিরসা মুন্ডার জন্মদিন ও ঝাড়খন্ড দিবস উদযাপন করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ৷ তিনি মন্তব্য করেন রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দমন করলেই বাংলায় অবাধ ভোট সম্ভব ৷
এই প্রসঙ্গে রাজ্যপালকে আক্রমন করে কল্যাণ বলেন, "রাজ্যপাল আগে রাজভবনে বিজেপির অপরাধীদের রাখা বন্ধ করুন ৷ তিনি রাজভবনে অপরাধীদের ডাকছেন ৷ তাদের একটা করে বন্দুক দিচ্ছেন, বোমা দিয়ে বলছেন, তৃণমূলের লোকেদের বোমা মেরে এসো ৷ আগে এইসব বন্ধ করুন, তিনি অপদার্থ রাজ্যপাল ৷ বিজেপির চাকর-বাকর রাজ্যপাল যতদিন থাকবে, ততদিন পশ্চিমবাংলায় ভালো কিছু হবে না ৷"
বাংলায় শাসকদলের তৃতীয় বার ক্ষমতায় ফেরার নেপথ্যে অন্যতম কারণ ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোরের রণনীতি ৷ কিন্তু বিহারে তাঁর দলের বিপুল ভরাডুবি হয়েছে ৷ এবারই প্রথম বার প্রশান্তের জন সুরাজ পার্টি বিহার বিধানসভায় লড়েছিল ৷ কিন্তু কোনও প্রার্থী জয়ী হননি ৷ এই প্রসঙ্গে কল্যাণ বলেন, "প্রশান্ত কিশোর একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, এটা কোনওদিন মনে করিনি ৷ ক্লার্ক যদি বলে অফিসার হব, তাহলে কী করে হবে ?"
বিহারে এনডিএ-র বিপুল জয়ের পর বাংলার বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি নেতা-কর্মীরা আবির খেলছে ৷ কোথাও আনন্দে মিষ্টি বিলি হচ্ছে ৷ বিহারের জয়ের উদযাপন হচ্ছে বাংলায় ৷ এই প্রসঙ্গে গেরুয়া শিবিরকে কটাক্ষ করে কল্যাণ বলেন, "বঙ্গ বিজেপি ছাগলের তৃতীয় সন্তানের মতো ৷ ওরা লাফাচ্ছে, জানে ওরা অপদার্থ জীবনে কিছু করতে পারবে না ৷ এই সময় একটু লাফিয়ে নিচ্ছে ৷"