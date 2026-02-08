'বিরোধী দল কীভাবে করতে হয়, মুখ্যমন্ত্রীর থেকে শিখুন, মোদিকে কটাক্ষ কল্যাণের

'বিরোধী দল কীভাবে করতে হয়, মুখ্যমন্ত্রীর থেকে শিখুন, মোদিকে কটাক্ষ কল্যাণের
বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি- বিজেপিকে কড়া আক্রমণ শানালেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : February 8, 2026 at 8:29 PM IST
শ্রীরামপুর, 8 ফ্রেব্রুয়ারি: বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর হাতে আর মাত্র তিন মাস সময় আছে ! বিজেপি নেতার ভবিষ্যদ্বাণী করলেন শ্রীরামপুরের লোকসভা সাংসদ তথা প্রবীণ আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এদিন তিনি আরও বলেন, "শুভেন্দু এবার আর জিতবে না ৷" পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে বিরোধী দল কীভাবে করতে হয়, স্বয়ং সাংসদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে তা শেখার পরামর্শ দেন ৷
বঙ্গ বিজেপিকে কটাক্ষ করে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বিরোধী দল কীভাবে করতে হয়, তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ওদের শিখে নেওয়া উচিত ৷ একদিন অনুরোধ করুন, দিদি দু'দিন টাইম দিন ৷ বিরোধী দলটা কী করে করব একটু শিখিয়ে দিন ৷ দিল্লিতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিখিয়ে দিয়ে এসেছেন, বিরোধী দল কীভাবে করতে হয় ৷ ওদের ট্রেনিং নেওয়া উচিত, দরকার পড়লে মোদিজিও ট্রেনিং নিতে পারেন ৷"
রবিবার শ্রীরামপুরে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে কড়া আক্রমণ শানান তিনি ৷ কল্যাণ বলেন, "শুভেন্দু কী বলে তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না ৷ ও আর তিন মাস আছে ৷ এরপর আর বিধায়ক হতে পারবে না ৷ এমনিতেই অশিক্ষিত অপদার্থ মানুষ ৷ ওর অবস্থা খুব খারাপ ৷ ও নিজেও জানে ৷"
কল্যাণ আরও বলেন, "সুপ্রিম কোর্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা শুনে বলেছে, আমরা আরও সময় দেব ৷ প্রধানমন্ত্রী রাজ্যসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না-করে আক্রমণ করেছেন ৷ একটা রোহিঙ্গা বার করতে পেরেছে ? বিজেপির চার্জশিট নিয়ে আমাদের সব থানায় অভিযোগ করা হচ্ছে ৷ বিজেপিতে কোনও ভদ্রলোক আছে নাকি! ওরা কিছু জানে না ৷"
সাংসদ বলেন, "বিধানসভাগুলিতে বিজেপি যে চার্জশিট দিচ্ছে, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে ৷ যে ছাপানো হ্যান্ডবিল বিলি করা হয়েছে সেখানে প্রকাশকের নাম কোথায় ? প্রিন্ট কোথায় হয়েছে, তার নামও নেই ৷ বিজেপি যে করছে তারও উল্লেখ নেই ৷ তাই কর্মীদের এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ এর বিরুদ্ধে তো ফৌজদারি মামলা হবে ৷"
গত 4 ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চে এসআইআর-এর বিরুদ্ধে সওয়াল করেন ৷ তিনি আগেও বলেছিলেন, এসআইআর নিয়ে প্রয়োজনে একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে আদালতে সওয়াল করবেন ৷ এই প্রসঙ্গে কল্যাণ বলেন, "সুপ্রিম কোর্টে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আইনজীবী হিসেবে যাননি ৷ ভারতের প্রতিটি মানুষের অধিকার রয়েছে তার নিজের হয়ে মামলা করার ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনস্বার্থে মামলা করেছেন ৷ সুপ্রিম কোর্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা শুনে বলেছে আমরা প্রয়োজন হলে সময় বাড়াব এবং সামান্য ভুলের জন্য নাম বাদ দেওয়া যাবে না ৷"