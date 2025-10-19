'টুকে পাশ করেছেন', সুকান্তের 'মালিশ করে চাকরি'র জবাবে দাবি কল্যাণের
বাংলায় এসআইআর শুরু করা নিয়ে কয়েকদিন ধরে সুকান্ত মজুমদার ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে রাজনৈতিক তর্জা চরমে উঠেছে । শনিবারও একই চিত্র উঠে এল শ্রীরামপুরে ৷
Published : October 19, 2025 at 8:33 AM IST
শ্রীরামপুর, 19 অক্টোবর: টুকে পাশ করে অধ্যাপক হয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ৷ বিজেপি সাংসদের আক্রমণের পাল্টা এমনই দাবি করলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
এসআইআর-এ নাম বাদ যাওয়া নিয়ে সম্প্রতি বিজেপি সরকারকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন শ্রীরামপুরের সাংসদ ৷ তার পাল্টা শনিবার বৈদ্যবাটীতে বাইক মিছিল করেন বালুরঘাটের বিজেপি সাংসদ ৷ মিছিলের পর সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে কল্যাণের বিরুদ্ধে মহিলাকে দিয়ে তেল মালিশ করিয়ে চাকরি দেওয়ার অভিযোগ করেন তিনি ৷
তৃণমূল সাংসদকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে তিনি বলেন, " আমি একটা খবর পেলাম । সেটাই আপনাদের বলছি । শুনলাম কল্যাণদাকে মালিশ করে শ্রীরামপুর কলেজের লাইব্রেরিতে চাকরি পেয়েছেন একজন ! নামটা ওরকম টুম্পা না ঝুম্পা ? এর থেকে খুব বেশি মুখ খুললে বাইরে মুখ দেখাতে পারবেন না ৷ আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখুন ৷"
এদিনই রিষড়ার একটি কালীপুজোর উদ্বোধনে এসে সুকান্তের অভিযোগের বিরুদ্ধে সরব হন তৃণমূলের প্রবীণ নেতা ৷ বিজেপি সাংসদকে 'বালুরঘাটের চ্যাংড়া' বলে কটাক্ষ করে কল্যাণের বক্তব্য, "কোনও শিক্ষা দীক্ষা নেই ৷ যার সম্বন্ধে যা ইচ্ছে তাই বলে দিচ্ছে । 42 বছর ধরে রাজনীতি করছি । 4 বার সাংসদ হয়েছি একবারের বিধায়ক । বিজেপির এই নেতারা চোর ডাকাত । বিএসএফ-এর সাহায্যে সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে মাল পাচার করে । আসলে বাজার গরম করতে এসেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ।"
তৃণমূল নেতা আরও বলেন, "ডিপ্রেশনে ভুগছেন সুকান্ত ৷ রাজ্য সভাপতি পদ চলে গিয়েছে । শমীক পুরনো বিজেপি আর এই ভুসি মাল 2019 সালের পরে এসেছে ।" তিনি আরও বলেন, "টুকে পাশ করে অধ্যাপক হয়েছেন । বেশি বাড়াবাড়ি নোংরামি করবেন না । সংসদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহও ভয় পান কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে । তুমি কোন হরিদাস পাল ! তোমাদের সিআইএসএফ থাকবে না, বাংলার পুলিশও থাকবে না ৷ আমার চ্যালেঞ্জ তাদের ছাড়া শ্রীরামপুরে কবে আসবে বলে দিও । তুমি কেমন করে বাড়ি ফিরে যাও আমি দেখে নেব ।"
শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ আরও বলেন, "আগামী দুর্গাপুজোয় আমি পরিকল্পনা নিয়েছি, অসুরের মুখগুলি বিজেপি নেতাদের মতো করব । কোনওটা সুকান্ত মজুমদার, কোনওটা শুভেন্দু-সহ এখানকার নেতাদের আদলে অসুরের মুখ করব । তোমাদের অভ্যাস আছে বিজেপির পার্টি অফিসে মহিলাদের দিয়ে গা মেসেজ করানোর । সেই সময় হাত চালিয়ে দেওয়ারও অভ্যাস আছে । আমরা দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতি করছি । এসব করি না ।"
প্রসঙ্গত, 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাংলায় ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধনকে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিন ধরে সুকান্ত মজুমদার ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে রাজনৈতিক তর্জা চরমে উঠেছে । রাজনীতি ছেড়ে ব্যক্তিগত কুৎসায় মেতেছেন দুই সাংসদ । শনিবারও দেখা গেল সেই একই ঘটনা ৷