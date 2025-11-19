রাজ্যপালের বিরুদ্ধে পাল্টা পদক্ষেপ কল্যাণের, পুলিশের কাছে একাধিক ধারায় অভিযোগ দায়ের

রাজ্যপালের বিরুদ্ধে পাল্টা পদক্ষেপ কল্যাণের, পুলিশের কাছে একাধিক ধারায় অভিযোগ দায়ের
মঙ্গলবার একাধিক ধারায় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন রাজ্যপাল৷ এবার রাজ্যপালের বিরুদ্ধে পুলিশে পালটা অভিযোগ কল্যাণের ৷
Published : November 19, 2025 at 11:00 PM IST
কলকাতা, 19 নভেম্বর: মঙ্গলবারই রাজ্যের তৃণমূল সাংসদ ও আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় হেয়ার স্ট্রিট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এবার রাজ্যপালের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে পালটা অভিযোগ জানালেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে গতকাল সশস্ত্র বিদ্রোহ উস্কে দেওয়ার অভিযোগে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 151, 152, 196 (1)-এ এবং বি, 353 (2) ধারায় অভিযোগ দায়ের করেন রাজ্যাপালের ওএসডি। একইসঙ্গে রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় 197 নম্বর ধারায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগে বলা হয়, তৃণমূল সাংসদ যে অপরাধ করেছেন তা জামিন অযোগ্য।
রাজভবনের সঙ্গে কল্যাণের বিবাদের সূত্রপাত শনিবার। ওই দিন এসআইআর-কে সমর্থন জানিয়ে বিবৃতি দেন রাজ্যপাল। তার পরই শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, বিজেপির অপরাধীদের রাজভবনে আশ্রয় দিয়েছেন রাজ্যপাল। তৃণমূলের কর্মীদের আঘাত করার জন্য রাজভবনে বন্দুক, বোমা মজুদ করা হচ্ছে।
শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদের অভিযোগের পরই উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতায় ফিরে গত সোমবার রাজভবনে বম্ব স্কোয়াড ডাকেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজ্য পুলিশ ও সিআইএসএফকে দিয়ে আগ্নেয়াস্ত্রের খোঁজে তল্লাশি করা হয়। তল্লাশি শেষে রাজ্যপাল জানান, রাজভবনে সন্দেহজনক কিছুই মেলেনি। তাই অবিলম্বে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রকাশ্যে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে৷ তারপরই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় অভিযোগ দায়ের করেন রাজ্যাপালের ওএসডি।
কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় পালটা উল্লেখ করেছেন, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস গত 15 নভেম্বর সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছেন, রাজ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে দূর্নীতি মুক্ত করা প্রয়োজন। রাজ্য ফের তার গৌরব ফিরে পাবে যদি দূর্নীতির শিকড় বিনাশ করা যায় তবেই। সেটা এখনই করা প্রয়োজন। না হলে শান্তিপূর্ণ নিরপেক্ষ নির্বাচন করানো সম্ভব হবে না রাজ্যে। রাজ্যে নির্বাচন ব্যালট ভিত্তিক হওয়া জরুরি, বুলেট ভিত্তিক নয়। রাজ্যে রক্তের রাজনীতি খেলা চলে৷ তৃণমূল সাংসদ ও আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, "রাজ্যপাল এই ধরনের মন্তব্য করে রাজ্যের ভোট প্রক্রিয়ায় ইচ্ছাকৃত ভাবে নাক গলাতে চাইছেন। তা আইন অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ।"