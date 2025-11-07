সাইবার প্রতারণার শিকার সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, খোয়ালেন 55 লক্ষ টাকা !

সাইবার প্রতারণার শিকার সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, খোয়ালেন 55 লক্ষ টাকা !
তৃণমূল সাংসদের অভিযোগ, তাঁর পুরনো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে তুলে নেওয়া হয়েছে প্রায় 55 লক্ষ টাকা । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
Published : November 7, 2025 at 7:15 AM IST
কলকাতা, 7 নভেম্বর: সাইবার প্রতারণার শিকার হলেন তৃণমূলের ডাকসাইটে নেতা তথা দুঁদে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ জানা গিয়েছে, সাইবার প্রতারকদের ফাঁদে পড়ে শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় খুইয়েছেন 55 লক্ষ টাকা ।
সাংসদের অভিযোগ, তাঁর বিধানসভার পুরনো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে আশ্চর্যজনকভাবে উধাও হয়ে গিয়েছে প্রায় 55 লক্ষ টাকা । বিষয়টি সামনে আসার পরেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে । সূত্রের খবর, 2001 থেকে 2006 সালের মধ্যে আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক থাকাকালীন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (এসবিআই) বিধানসভা উপশাখায় একটি অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছিল । দীর্ঘদিন লেনদেন না হওয়ায় সেটি 'ডরম্যান্ট' অর্থাৎ অচল অবস্থায় ছিল । সম্প্রতি সেই নিষ্ক্রিয় অ্যাকাউন্টটিই ব্যবহার করে প্রতারকরা বিপুল অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেয় বলে অভিযোগ কল্যাণের ।
ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের তরফে কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগে ইতিমধ্যেই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে । তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, সাংসদের ছবি ও মোবাইল নম্বর জালিয়াতি করে কালীঘাট শাখায় থাকা তাঁর মূল অ্যাকাউন্ট থেকে 55 লক্ষ টাকা প্রথমে ওই ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হয় । পরে সেখান থেকে পুরো টাকাই তুলে নেওয়া হয় অজ্ঞাতপরিচয় প্রতারকদের মাধ্যম । তবে এই বিষয়ে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি ৷ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করাও সম্ভব হয়নি ।
কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগ ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে। এই বিষয়ে নাম প্রকাশের অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "গোটা বিষয়টি ভালোভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে । পাশাপাশি ব্যাঙ্ক আধিকারিকদের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হচ্ছে ৷" প্রতারণার মূল চক্রীদের খোঁজে তল্লাশি চলছে বলেও জানিয়েছে পুলিশ । অন্যদিকে, ব্যাঙ্কের তরফেও প্রাথমিক নিরাপত্তায় কোনও ত্রুটি আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায় ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে খবর, তিনি আশা প্রকাশ করেছেন, দ্রুত এই সাইবার জালিয়াতির রহস্য উদঘাটন হবে এবং তাঁর টাকাও উদ্ধার করা সম্ভব হবে ।
ইতিমধ্যেই এই ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করে দেওয়া হয়েছে বলে লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে। এই ঘটনার তদন্ত নেমে প্রয়োজন পড়লে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও কথা বলতে পারেন তদন্তকারীরা ৷ পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের আধিকারিকদের সঙ্গেও কথা বলা হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।