'সুযোগসন্ধানী ভদ্রমহিলা', রচনার স্বীকারোক্তিকে কটাক্ষ কল্যাণের
তৃণমূলের টিকিটে প্রথম বার দাঁড়িয়ে নির্বাচিত সাংসদ রচনা তৃণমূল ছেড়েছেন ৷ দল ত্যাগের কারণও জানিয়েছেন ৷ এনিয়ে তাঁকে আক্রমণ শানালেন কল্যাণ ৷
Published : August 15, 2026 at 9:22 PM IST
শ্রীরামপুর, 15 অগস্ট: বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল জিতলে দল ছেড়ে যেতেন না ৷ গতকাল চুঁচুড়ায় বিজেপির অফিসে বসে খোলাখুলি এ কথা স্বীকার করেছেন তৃণমূল থেকে এনসিপিআইতে যাওয়া হুগলির সাংসদ রচনা বন্দোপাধ্যায় ৷ তাঁর এই মন্তব্যের পাল্টা জবাবে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এঁরা সুযোগসন্ধানী ভদ্রমহিলা ৷"
ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হয়েছে তৃণমূল ৷ এই আবহে দলের 60 জনেরও বেশি বিধায়ক তৃণমূল সুপ্রিমোর সঙ্গ ছেড়ে 'পৃথক তৃণমূল' গড়েছেন ৷ দল ত্যাগ করেছেন কাকলী ঘোষ দস্তিদার, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো প্রবীণ সাংসদরা ৷ এমনকী সায়নী ঘোষ, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, জুন মালিয়ার মতো প্রথম বারের সাংসদরাও ।
এই দল বদল করে কড়া সমালোচনার মুখে পড়েছেন সাংসদরা ৷ রচনাকেও সোশাল মিডিয়া থেকে শুরু করে সর্বত্র নানা ধরনের মন্তব্যের মুখোমুখি হতে হয়েছে ৷ এই আবহে তিনি সাফ জানিয়ে দেন, "তৃণমূল আবার জিতলে তৃণমূলেই থাকতাম ৷ যখন তৃণমূলে ছিলাম, তখনই কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থন ছিল না বলে আমি কাজ করতে পারতাম না ৷ দিদিও বলেছিলেন, রাজ্যের কাছে টাকা নেই ৷ আমি আর সাহায্য করতে পারছি না ৷" তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, "সাংসদ কোটা থেকে কী করতে পারি ! 4 কোটি 90 লক্ষ টাকায় সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য কী করতে পারি ?"
তাঁর এই মন্তব্যের জন্য রচনা বন্দোপাধ্যায়কে কল্যাণ "সুযোগ সন্ধানী ভদ্রমহিলা" বলে উল্লেখ করেন ৷ প্রবীণ সাংসদ আরও বলেন, "এরা রাজনীতিতে পচা ৷ এঁরা মানুষের কাছে ঘৃণার পাত্র হয়ে গিয়েছে ৷ এঁরা মানুষের কাছে যায় না ৷ এই 20 জন সাংসদ আর 60 জন বিধায়ককে মানুষ কত ঘৃণা করছে তা কল্পনারও অতীত । "
নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুকে নিয়ে কটূক্তি প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজকে গ্রেফতারের দাবি তুললেন সাংসদ কল্যাণ বন্দোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "যদি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুকে আপনি সম্মান জানাতে চান, তাহলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনন্ত মহারাজকে গ্রেফতার করলেন না কেন ? সাহস নেই । গ্রেফতার করলে মুখ্যমন্ত্রীর চাকরি চলে যাবে ৷"
শ্রীরামপুরে স্বাধীনতা দিবস পালন করতে এসে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বলেন, "এখানকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী বলছেন সরকারের বিরুদ্ধে কথা বললে মেঘের থেকে বার করে এনে ব্যবস্থা নেবেন ৷ হুমকি দেওয়া হচ্ছে ৷" শ্রীরামপুর বিধায়ক ও মন্ত্রী ভাস্কর ভট্টাচার্যের নাম না-করে কল্যাণ আরও বলেন, "আমি তো তাঁকে ভদ্রলোক বলেই জানতাম ৷ হঠাৎ এমন বিচ্যুতি হল কী করে জানি না ৷ অনেক বিধায়ক ভদ্রলোক নয় ৷ কিন্তু এই বিধায়ক ভদ্রলোক ৷ বাক স্বাধীনতা হরণ করা হচ্ছে ৷ পুলিশি রাজ চলছে ৷ সবাইকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে ৷ "
লালকেল্লায় স্বাধীনতা দিবসের পতাকা উত্তোলনের পরে বন্দেমাতরাম গাওয়া প্রসঙ্গে কল্যাণ বলেন, "2014 থেকে তো তিনি (প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি) রয়েছেন ৷ এতদিন বাজাননি কেন ? উনিও সব ৷ তাহলে এটা ওঁর ব্যর্থতা ৷ বিজেপি বুঝে গিয়েছে ককরোচ পার্টির হাতেই ওরা শেষ হয়ে যাবে ৷"