থানার সামনে কল্যাণকে মার, লুটিয়ে পড়লেন সাংসদ

ডেপুটেশন জমা দিতে গিয়ে মাথায় ঢিল লেগে আহত হলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরই বিজেপির দিকে আঙুল তুললেন লোকসভায় তৃণমূলের মুখ্য সচেতক (চিফ হুইপ) ৷

থানার সামনে কল্যাণকে মারধর (ইটিভি ভারত ও পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 31, 2026 at 12:26 PM IST

চণ্ডিতলা, 31 মে: মার খেলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বিক্ষোভের মাঝে ঢিল উড়ে আসে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণের মাথায় ৷ তৃণমূল নেতা-কর্মীদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে রবিবার চণ্ডিতলা থানায় স্বারকলিপি জমা দিতে যায় তৃণমূল । প্রতিনিধি দলে ছিলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তখনই ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় ৷

থানার সামনে তৃণমূল কর্মীদের উদ্দেশে করে 'চোর চোর' স্লোগান দেন বিজেপি কর্মীরা । তারই মাঝে কল্যাণকে কোনও শক্ত জিনিস দিয়ে মারা হয় ৷ মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়েন তৃণমূলের বর্ষীয়ান এই নেতা ৷ অশান্তি এড়াতে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী । প্রতিবাদে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা।

আহত অবস্থায় মাটিতে শুয়ে সাংসদ (ইটিভি ভারত)

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এদিন কালো পতাকাও দেখানো হয় ৷ তখনই ওঠে চোর চোর স্লোগান ৷ দূর থেকে ঢিল ছোড়া হয় তাঁকে উদ্দেশ্য করে ৷ মাথায় ওই ঢিল লেগে গুরুতর চোট পান তৃণমূল নেতা ৷ তাঁকে কোনওরকমে তৃণমূল কর্মীরা ধরে তোলেন ৷ এরপরেরই কল্যাণ বলে ওঠেন, "বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁর উপর হামলা চালিয়েছে ৷ ধাক্কাধাক্কি থেকে গালিগালাজ বাদ যায়নি কিছুই।"

অশান্তি এড়াতে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী (পিটিআই)

তিনি আরও বলেন, "বিজেপি কর্মীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছি ৷ জনাদশেক বিজেপি কর্মী মাথায় গেরুয়া ফেট্টি বেঁধে আমাদের কর্মীদের মারধর করেছে ৷ কাউকে ছাড়ছে না ৷ আমাকেও মেরেছে ৷ বিজেপি আমাদের শূন্য করে দিতে যাচ্ছে ৷ যে কোনও উপায় মেরে ফেলতে চায় । বাংলার মানুষের কাছে আবেদন, আপনারা সচেতন হন । আজ আমায় মারছে, আপনি দূর থেকে দেখছেন ।"

তৃণমূলের বিক্ষোভ (ইটিভি ভারত)

জনগণের উদ্দেশে তিনি প্রশ্ন ছুড়ে বলেন, "আপনারা কি এই পরিবর্তন চেয়েছিলেন ? শুভেন্দু অধিকারী খুনি মুখ্যমন্ত্রী । স্বেচ্ছাচারী । এগুলি শমীক ভট্টাচার্যের মস্তিকপ্রসূত ৷ যে কোনও উপায়ে মেরে ফেলতে চায় ৷ কিন্তু যত দিন তৃণমূল রয়েছে, যত দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন, তত দিন আমরা লড়াই করে যাব । এখানকার আইসি ইচ্ছে করে আমাকে মার খাওয়ালেন ৷ পুলিশকে শুভেন্দু অধিকারী মাইনে দেয় না ৷" এরপরই তিনি হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেন ৷

যদিও কল্যাণের এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি ৷ ঘটনাস্থলে থাকা এক বিজেপি কর্মী বলেন, "এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি ৷ উনি পুরোপুরি নাটক করছেন ৷ ওনাকে এখানে পাঠানো হয়েছে ৷ পাল্টা ধাক্কাধাক্কিতে আমাদের এক কর্মী আহত হয়েছে ৷ হ্যাঁ এটা ঠিক, আমরা চোর, চোর স্লোগান দিয়েছি ৷ কিন্তু ওনাকে মারধর করা হয়নি ৷ উনি মদ্যপ অবস্থায় আছেন ৷"

এনিয়ে হুগলি গ্রামীণ পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ জানিয়েছেন, "কোনও মারপিটের ঘটনা ঘটেনি। একটি অভিযোগ জমা পড়েছে । আমরা খতিয়ে দেখছি । ভিডিয়ো ফুটেজ দেখা হচ্ছে ।"

