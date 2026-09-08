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মমতার মিছিলের আগে পুলিশি ধরপাকড়, করজোড়ে মানুষের কাছে যোগদানের আবেদন কল্যাণের

নেত্রীর মিছিল রয়েছে শুক্রবার ৷ তার আগে তৃণমূল নেতাদের ধরে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ করলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

Kalyan Banerjee
নেত্রীর মিছিলের আগে পুলিশি ধরপাকড়ের অভিযোগ তুললেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 8, 2026 at 10:25 AM IST

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শ্রীরামপুর ও রিষড়া, 8 সেপ্টেম্বর: পুলিশ ও বিজেপির যৌথ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শ্রীরামপুরে মিছিলের ডাক মমতাপন্থী তৃণমূলের । আগামী 11 সেপ্টেম্বর শ্রীরামপুরে মিছিল করার কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের । সেই মিছিলের আগেই অনুমতি চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন কালীঘাট তৃণমূলের হুগলি জেলা কনভেনার অসিত মজুমদার । শুনানির দিন ধার্য হয়েছে 10 সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ৷

তৃণমূলের অভিযোগ মিছিলের আগেই দলের নেতাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে । মিছিল যাতে পণ্ড না হয় তার জন্য শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষকে যোগ দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন । যদিও বিজেপির তরফে দাবি পুলিশ নিজের কাজ করছে । তৃণমূলের মিছিলের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই । অপপ্রচার করে সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করা হচ্ছে ।

শ্রীরামপুর ও রিষড়া থানার পুলিশ যৌথ অভিযান চালায় রিষড়া মৈত্রী পথে । রিষড়া পৌরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদ হাসান খানের ডেরায় হানা দিয়ে চারজনকে আটক করে ।

TMC MEETING IN HOOGHLY
হুগলিতে তৃণমূলের মিছিলের লিফলেট (ইটিভি ভারত)

কালীঘাট তৃণমূলের সঙ্গে থাকা জাহিদ হাসন যদিও সেসময় ছিলেন না । তবে চার তৃণমূল কর্মীকে আটক করে শ্রীরামপুর থানায় নিয়ে যায় পুলিশ ।তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলিতে রাজনৈতিক কর্মসূচি করার আগেই এই ধরপাকড় পুলিশের । যদিও পুলিশ সূত্রে খবর, বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে ।

আগামী শুক্রবার শ্রীরামপুর তৃণমূলের রাজনৈতিক মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে । সেখানে তিন কিলোমিটার মিছিল হবে বিজেপি ও পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে । সেই মিছিল আটকাতে পুলিশকে ব্যবহার করছেন শুভেন্দু অধিকারী এমনি অভিযোগ তুলেছেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্য়োপাধ্যায় ।

তিনি এক ভিডিয়ো বার্তার মাধ্যমে অভিযোগ করে বলেন, বিজেপি এবং পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে । গত দু'দিন ধরে শ্রীরামপুর, রিষড়া, বৈদ্যবাটি, শেওড়াফুলি-সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে তৃণমূল কর্মীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে ।

তৃণমূল সাংসদের আরও অভিযোগ, অসিত মজুমদারের বাড়ি পুলিশ ঘেরাও করে রেখে দিয়েছে । প্রিয়াঙ্কা অধিকারীর বাড়িতে সাদা পোশাকের পুলিশ পাঠানো হচ্ছে । শ্রীরামপুর, শেওড়াফুলি, রিষড়ার কাউন্সিলরদের গ্রেফতার করা হচ্ছে । পার্টি অফিসের সামনে যারা বসেছিল তাদের রিষড়া থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে । পশ্চিমবাংলার বুকে, বিশেষ করে শ্রীরামপুরের বুকে পুলিশের বর্বর অত্যাচার চলছে ।

শুভেন্দু অধিকারীকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে সাংসদ কল্যাণ বলেন, "শুভেন্দু বাবু, আপনি পুলিশ দিয়ে আমাকে ভয় দেখাতে পারবেন না । আপনার হিম্মত থাকলে আমাকে অ্যারেস্ট করে দেখান । শ্রীরামপুর শান্ত জায়গা । শুভেন্দু আসার পর অশান্ত হয়েছে । যে অন্যায় অত্যাচার শ্রীরামপুরের বুকে হচ্ছে তা মানা যায় না ।"

ভিডিয়োর শেষে শ্রীরামপুরবাসীর উদ্দেশে তিনি বলেন, "শ্রীরামপুরবাসীর কাছে আমি হাতজোড় করে অনুরোধ করছি । আপনারা যদি মনে করেন এটা পুলিশি অত্যাচার হচ্ছে, নিরীহ ছেলেগুলোকে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যদি মনে করেন শুভেন্দু অধিকারী ভিনডিকটিভ হয়ে এটা করছে, তাহলে আগামী শুক্রবার সেই মিছিলে হয়ত অনেক ছেলে থাকবে না যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ কিন্তু শ্রীরামপুরের মানুষের আশীর্বাদ আমার চাই । আমি আপনাদের কাছে এভাবেই করজোড়ে প্রার্থনা করছি ।"

এই অভিযোগের পাল্টা রিষড়ার এক বিজেপি নেতা হরি মিশ্র বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের পুলিশের উপর আমাদের পুরো আস্থা আছে । সমস্ত আইন কানুন মেনেই পুলিশ চলেছে । যারা ভুল ও অন্যায় করেছে, চুরি ডাকাতি করেছে তাদের তো ধরবেই । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামপুরের আসা ও তৃণমূলের মিছিলের আগে তাদের নেতাদের ধরপাকড়ের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই । চোর ডাকাতদের ধরা পুলিশের কাজ । সেটাই করছে পুলিশ ।"

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হুগলিতে মমতার মিছিল নিয়ে কল্যাণ
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