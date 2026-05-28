নারীবিদ্বেষী কল্যাণ, শাস্তি চেয়ে লোকসভার স্পিকারকে চিঠি কাকলির

নারীবিদ্বেষী কল্যাণ, শাস্তি চেয়ে লোকসভার স্পিকারকে চিঠি কাকলির
বারাসতের তৃণমূল সাংসদ কাকলির অভিযোগ, কল্যাণ লোকসভার ভিতরে তাঁকে বার বার মৌখিকভাবে হেনস্থা করেছেন ।
Published : May 28, 2026 at 11:32 AM IST
কলকাতা, 28 মে: কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বিরুদ্ধে লোকসভার অধ্যক্ষকে চিঠি দিয়ে অভিযোগ জানালেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার ৷ তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার কাছে চিঠি লিখে দলেরই আরেক সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে 'অপমানজনক, নারীবিদ্বেষী আচরণের' অভিযোগ দায়ের করেছেন ।
বারাসতের তৃণমূল সাংসদ কাকলির অভিযোগ, লোকসভার ভিতরে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে বার বার মৌখিকভাবে হেনস্থা করেছেন । শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে নারীবিদ্বেষের অভিযোগও তুলেছেন কাকলি । চিঠিতে তাঁর দাবি, লোকসভার মহিলা সদস্যদের প্রতি কল্যাণের নারীবিদ্বেষী মনোভাব রয়েছে । তাই এ ক্ষেত্রে কল্যাণের শাস্তি পাওয়া উচিত বলেও মনে করেন কাকলি । স্পিকারকে দেওয়া চিঠিতে কাকলি লিখেছেন, "আমি আপনার কাছে অভিযোগ দায়ের করার অনুমতি প্রার্থনা করছি, যাতে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিকার পাওয়া যায় ৷ তিনি লোকসভার ভিতরে আমাকে বারবার মৌখিকভাবে অপমান করেছেন । তাঁর এই নারীবিদ্বেষী আচরণ বহু মহিলা সাংসদের বিরুদ্ধেই দেখা গিয়েছে ৷ এর উপযুক্ত শাস্তি হওয়া প্রয়োজন ।"
বুধবারই দলের সব পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার ৷ তার আগের দিন অর্থাৎ, মঙ্গলবার কল্যাণীতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশাসনিক বৈঠকেও দেখা গিয়েছিল তাঁকে ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে, সেই বৈঠকের পরই দলের সব পদ ছেড়েছেন কাকলি ৷ এরপরই তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদগার শোনা গিয়েছিল তাঁরই সতীর্থ কল্যাণ বন্দ্যোধ্যায়ের গলায় ৷ সরাসরি কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে 'প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির মহারানি' বলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷ এমনকী নারদা কাণ্ডের প্রসঙ্গ তুলে এনেও কাকলিকে খোঁচা দিয়েছেন তিনি ৷ এবার পাল্টা কল্যাণের বিরুদ্ধে লোকসভার স্পিকারের কাছে অভিযোগ করলেন কাকলি ৷