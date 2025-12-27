ETV Bharat / state

SIR শুনানিতে কাকলির পরিবারের সদস্যরা, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তৃণমূল সাংসদের

এসআইআর শুনানিতে তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের পরিবারের সদস্যদের তলব করল নির্বাচন কমিশন । নোটিশ পাঠানো হয়েছে সাংসদের নবতিপর মাকেও ।

kakoli Ghosh Dastidar with Family
সপরিবারে কাকলি ঘোষ দস্তিদার (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 27, 2025 at 6:34 PM IST

4 Min Read
মধ‍্যমগ্রাম, 27 ডিসেম্বর: এসআইআর শুনানিতে এবার তলব করা হল তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের পরিবারের সদস্যদের । তালিকায় সাংসদের 90 বছর বয়সি বৃদ্ধা মা ইরা মিত্রও রয়েছেন । বাদ যাননি লোকসভায় তৃণমূলের চিফ হুইপের দুই ছেলে চিকিৎসক বিশ্বনাথ দস্তিদার এবং বৈদ্যনাথ দস্তিদারও । শুনানির জন্য ডাকা হয়েছে কাকলির ছোট বোন পিয়ালি মিত্রকেও । ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পরে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে ৷ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ করেছেন তৃণমূল সাংসদ ৷

বারাসত লোকসভা থেকে টানা 4 বারের সাংসদ হলেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার ৷ লোকসভায় তৃণমূলের চিফ হুইপও তিনি ৷ তৃণমূল সাংসদের অভিযোগ, "পরিকল্পিতভাবে আমার পরিবারকে আঘাত করা হচ্ছে । ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্দেশ্যই হল রাজ‍্যের সাধারণ মানুষকে হেনস্থা করা । রাজ্যের সাধারণ মানুষ যাতে ভোটদান থেকে বিরত থাকতে পারেন ।" অবশ্য কমিশনের তরফে দাবি, 4 জনের ক্ষেত্রে এন‍ুমারেশন ফর্মের সঙ্গে 2002 সালের সংশোধিত তালিকার কোনও সংযোগ পাওয়া যায়নি ৷ সেকারণে, তাঁদের তলব করা হয়েছে ।

SIR শুনানিতে কাকলির পরিবারের সদস্যদের তলব (ইটিভি ভারত)

উত্তর 24 পরগনার মধ‍্যমগ্রামের দিকবেড়িয়ার বাসিন্দা হলেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার ৷ রাজনীতিকের পাশাপাশি একজন চিকিৎসক তিনি । পরিবার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সেখানে বসবাস করছেন । বাড়ির কাছের বুথে নিয়মিত ভোট দেন তৃণমূল সাংসদ । তাঁর বৃদ্ধ মা এবং বোনও এতদিন ভোট দিয়ে এসেছেন সেখানে । তবে, কাকলির দুই চিকিৎসক ছেলে আবার কলকাতার ভোটার । শনিবার নির্বাচন কমিশনের নোটিশ হাতে পেয়ে অবাক হয়ে গিয়েছেন কাকলির পরিবারের লোকজন । কমিশন সূত্রে খবর, কাকলির দুই ছেলেকে কলকাতায় এবং মা ও বোনকে বারাসত 2 নম্বর ব্লক বিডিও অফিসে শুনানিতে হাজির হতে বলা হয়েছে । সেই সঙ্গে, শুনানিতে প্রয়োজনীয় নথিও আনতে বলা হয়েছে ৷

এদিকে, এই ঘটনায় সরাসরি বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করেছেন বারাসতের তৃণমূল সাংসদ। তিনি বলেন, "খসড়া ভোটার তালিকায় কেন আমার পরিবারের সদস্যদের নাম নেই, সেটা খতিয়ে দেখতে হবে । তবে, আমার মতো রাজনীতিবিদের সঙ্গে এই রকম ঘটনা ঘটলে সাধারণ মানুষের উপর ভারতীয় জনতা পার্টি কী অত‍্যাচার করছে, তা অনুমান করা যায় ।" বিজেপির অঙ্গুলিহেলনেই নির্বাচন কমিশন SIR-এর খসড়া ভোটার তালিকা তৈরি করেছে বলে মনে করছেন সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার ।

Son of TMC MP
বৈদ‍্যনাথ দস্তিদার, তৃণমূল সাংসদের ছেলে (ইটিভি ভারত)

তবে, খসড়া ভোটার তালিকার সঙ্গে গেরুয়া শিবিরের কোনও যোগ নেই বলে পাল্টা দাবি করেছেন বিজেপির রাজ‍্য কমিটির সদস্য তাপস মিত্র । তাঁর কথায়, "খসড়া তালিকার ক্ষেত্রে যদি কোনও ভুল হয়ে থাকে, তা শুধরে নেবে কমিশন । কাকলি ও তাঁর পরিবারের এত ভয় কেন ? শুনানিতে গিয়ে কাগজপত্র দেখালেই তো চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম উঠে যাবে । আসলে সবকিছুর মধ্যে বিজেপিকে নিয়ে আসা তৃণমূলের স্বভাব । রাজনীতি করাটাই হল আসল উদ্দেশ্য ।"

কাকলির অশতিপর মা এবং ছোট বোন যে বুথের ভোটার সেই 118/232 নম্বর পার্টের বিএলও কপিল আনন্দ হালদার বলেন, "সাম্প্রতিক কমিশনের তরফে যে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে তাতে সাংসদের মা ও বোন দু'জনেরই নাম রয়েছে । তাঁদের এন‍ুমারেশন ফর্ম ফিলাপে হয়তো কোনও ত্রুটি ধরা পড়েছে । সেই কারণে কমিশন আমাকে চিঠি পৌঁছে দিতে বলেছিল । আজ সেই চিঠি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে । কাকলি ঘোষ দস্তিদারের ছোট বোন পিয়ালি মিত্রকে 31 ডিসেম্বর শুনানির জন্য তলব করা হয়েছে । সাংসদের মা ইরা মিত্রকে 8 জানুয়ারি ডাকা হয়েছে শুনানিতে ।"

Son of TMC MP
বিশ্বনাথ দস্তিদার, তৃণমূল সাংসদের ছেলে (ইটিভি ভারত)

তিনি আরও বলেন, "আমার মনে হয় না এর পিছনে কোনও পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র রয়েছে । নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে ত্রুটি থাকলে, তা সংশোধন করে নিচ্ছে । সেই কারণেই তাঁদের শুনানিতে ডাকা হয়েছে । আমার আশা, চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় শুনানিতে ডাক পাওয়া সাংসদের পরিবারের সদস্যদের নাম থাকবে ।"

খসড়া তালিকা প্রকাশের পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানা অভিযোগ সামনে এসেছে ৷ কোথাও জীবিত ভোটারকে ‘মৃত’ বলে দেখানো হয়েছে, কোথাও আবার ভোটারের নাম চলে গিয়েছে ‘নিখোঁজ’ তালিকায় । এই সমস্ত অভিযোগ পেয়ে বেশ কিছু ক্ষেত্রে পদক্ষেপও করেছে কমিশন । শোকজ করা হয়েছে বেশ কয়েকজন বিএলও-কে ।

