SIR শুনানিতে কাকলির পরিবারের সদস্যরা, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তৃণমূল সাংসদের
এসআইআর শুনানিতে তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের পরিবারের সদস্যদের তলব করল নির্বাচন কমিশন । নোটিশ পাঠানো হয়েছে সাংসদের নবতিপর মাকেও ।
Published : December 27, 2025 at 6:34 PM IST
মধ্যমগ্রাম, 27 ডিসেম্বর: এসআইআর শুনানিতে এবার তলব করা হল তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের পরিবারের সদস্যদের । তালিকায় সাংসদের 90 বছর বয়সি বৃদ্ধা মা ইরা মিত্রও রয়েছেন । বাদ যাননি লোকসভায় তৃণমূলের চিফ হুইপের দুই ছেলে চিকিৎসক বিশ্বনাথ দস্তিদার এবং বৈদ্যনাথ দস্তিদারও । শুনানির জন্য ডাকা হয়েছে কাকলির ছোট বোন পিয়ালি মিত্রকেও । ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পরে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে ৷ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ করেছেন তৃণমূল সাংসদ ৷
বারাসত লোকসভা থেকে টানা 4 বারের সাংসদ হলেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার ৷ লোকসভায় তৃণমূলের চিফ হুইপও তিনি ৷ তৃণমূল সাংসদের অভিযোগ, "পরিকল্পিতভাবে আমার পরিবারকে আঘাত করা হচ্ছে । ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্দেশ্যই হল রাজ্যের সাধারণ মানুষকে হেনস্থা করা । রাজ্যের সাধারণ মানুষ যাতে ভোটদান থেকে বিরত থাকতে পারেন ।" অবশ্য কমিশনের তরফে দাবি, 4 জনের ক্ষেত্রে এনুমারেশন ফর্মের সঙ্গে 2002 সালের সংশোধিত তালিকার কোনও সংযোগ পাওয়া যায়নি ৷ সেকারণে, তাঁদের তলব করা হয়েছে ।
উত্তর 24 পরগনার মধ্যমগ্রামের দিকবেড়িয়ার বাসিন্দা হলেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার ৷ রাজনীতিকের পাশাপাশি একজন চিকিৎসক তিনি । পরিবার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সেখানে বসবাস করছেন । বাড়ির কাছের বুথে নিয়মিত ভোট দেন তৃণমূল সাংসদ । তাঁর বৃদ্ধ মা এবং বোনও এতদিন ভোট দিয়ে এসেছেন সেখানে । তবে, কাকলির দুই চিকিৎসক ছেলে আবার কলকাতার ভোটার । শনিবার নির্বাচন কমিশনের নোটিশ হাতে পেয়ে অবাক হয়ে গিয়েছেন কাকলির পরিবারের লোকজন । কমিশন সূত্রে খবর, কাকলির দুই ছেলেকে কলকাতায় এবং মা ও বোনকে বারাসত 2 নম্বর ব্লক বিডিও অফিসে শুনানিতে হাজির হতে বলা হয়েছে । সেই সঙ্গে, শুনানিতে প্রয়োজনীয় নথিও আনতে বলা হয়েছে ৷
এদিকে, এই ঘটনায় সরাসরি বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করেছেন বারাসতের তৃণমূল সাংসদ। তিনি বলেন, "খসড়া ভোটার তালিকায় কেন আমার পরিবারের সদস্যদের নাম নেই, সেটা খতিয়ে দেখতে হবে । তবে, আমার মতো রাজনীতিবিদের সঙ্গে এই রকম ঘটনা ঘটলে সাধারণ মানুষের উপর ভারতীয় জনতা পার্টি কী অত্যাচার করছে, তা অনুমান করা যায় ।" বিজেপির অঙ্গুলিহেলনেই নির্বাচন কমিশন SIR-এর খসড়া ভোটার তালিকা তৈরি করেছে বলে মনে করছেন সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার ।
তবে, খসড়া ভোটার তালিকার সঙ্গে গেরুয়া শিবিরের কোনও যোগ নেই বলে পাল্টা দাবি করেছেন বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য তাপস মিত্র । তাঁর কথায়, "খসড়া তালিকার ক্ষেত্রে যদি কোনও ভুল হয়ে থাকে, তা শুধরে নেবে কমিশন । কাকলি ও তাঁর পরিবারের এত ভয় কেন ? শুনানিতে গিয়ে কাগজপত্র দেখালেই তো চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম উঠে যাবে । আসলে সবকিছুর মধ্যে বিজেপিকে নিয়ে আসা তৃণমূলের স্বভাব । রাজনীতি করাটাই হল আসল উদ্দেশ্য ।"
কাকলির অশতিপর মা এবং ছোট বোন যে বুথের ভোটার সেই 118/232 নম্বর পার্টের বিএলও কপিল আনন্দ হালদার বলেন, "সাম্প্রতিক কমিশনের তরফে যে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে তাতে সাংসদের মা ও বোন দু'জনেরই নাম রয়েছে । তাঁদের এনুমারেশন ফর্ম ফিলাপে হয়তো কোনও ত্রুটি ধরা পড়েছে । সেই কারণে কমিশন আমাকে চিঠি পৌঁছে দিতে বলেছিল । আজ সেই চিঠি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে । কাকলি ঘোষ দস্তিদারের ছোট বোন পিয়ালি মিত্রকে 31 ডিসেম্বর শুনানির জন্য তলব করা হয়েছে । সাংসদের মা ইরা মিত্রকে 8 জানুয়ারি ডাকা হয়েছে শুনানিতে ।"
তিনি আরও বলেন, "আমার মনে হয় না এর পিছনে কোনও পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র রয়েছে । নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে ত্রুটি থাকলে, তা সংশোধন করে নিচ্ছে । সেই কারণেই তাঁদের শুনানিতে ডাকা হয়েছে । আমার আশা, চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় শুনানিতে ডাক পাওয়া সাংসদের পরিবারের সদস্যদের নাম থাকবে ।"
খসড়া তালিকা প্রকাশের পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানা অভিযোগ সামনে এসেছে ৷ কোথাও জীবিত ভোটারকে ‘মৃত’ বলে দেখানো হয়েছে, কোথাও আবার ভোটারের নাম চলে গিয়েছে ‘নিখোঁজ’ তালিকায় । এই সমস্ত অভিযোগ পেয়ে বেশ কিছু ক্ষেত্রে পদক্ষেপও করেছে কমিশন । শোকজ করা হয়েছে বেশ কয়েকজন বিএলও-কে ।