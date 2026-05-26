মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর বৈঠকে তৃণমূলের কাকলি, হাজির বিধায়করাও

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর বৈঠকে তৃণমূলের কাকলি, হাজির বিধায়করাও
কল্যাণীতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর প্রশাসনিক বৈঠকে প্রবেশ করতে দেখা গেল তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে ৷ তাঁর সঙ্গে এদিন বৈঠকে আসেন তৃণমূলের দুই বিধায়ক ৷
Published : May 26, 2026 at 12:46 PM IST
কল্যাণী, 26 মে: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর প্রশাসনিক বৈঠকে হাজির তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার ৷ মঙ্গলবার কল্যাণীতে বিজেপির প্রথম প্রশাসনিক বৈঠকে দেখা গেল তৃণমূলের দুই বিধায়ককেও ৷ বেলা 11টার পর এই বৈঠকেই যোগ দিতে আসেন তৃণমূল সাংসদ । কাকলি ঘোষ দস্তিদার-সহ বৈঠকে আসেন দেগঙ্গা ও স্বরূপনগরের বিধায়করা ৷
এদিন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের এপিজে আব্দুল কালাম অডিটোরিয়ামে তিন জেলা নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । নদিয়া, হুগলি এবং উত্তর 24 পরগনা জেলা নিয়ে হচ্ছে এই প্রশাসনিক বৈঠক আজ । তবে কাকলি ঘোষ দস্তিদারের এই উপস্থিতি নিয়ে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে তীব্র আলোচনা । তবে কি এবার ফুলবদল করতে চলেছেন তৃণমূল সাংসদ ।
যদিও এদিন এনিয়ে বারাসতের তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার বলেন, "প্রশাসন সবার, এটা কোনও দলীয় কর্মসূচি না ৷ প্রশাসনিক বৈঠকে চিরকালই আমরা আসি ৷"
রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে 15 বছর পর ক্ষমতা হারিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস । আর এই পালাবদলের পরপরই ঘাসফুল শিবিরের অন্দরে ফাটল যেন আরও চওড়া হচ্ছে । দলের শীর্ষ নেতৃত্বের একাংশের কাজের ধরন এবং ভোটকুশলী সংস্থা আইপ্য়াকের আধিপত্য নিয়ে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করে বারাসত সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার ।
দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সিকে লেখা তাঁর বিস্ফোরক পদত্যাগপত্র ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে ৷ আর তাতেই রাজনৈতিক মহলে রীতিমতো শোরগোল ফেলে দিয়েছে । ওই চিঠিতে তিনি সরাসরি কারও নাম উল্লেখ না করলেও, তাঁর আক্রমণের তির যে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভোটকুশলী সংস্থা আইপ্যাকের দিকে, তা একেবারে স্পষ্ট ।
তারও আগে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে লোকসভার পদাধিকারীদের নিয়ে একাধিক রদবদল হয়েছে । গত 15 মে কালীঘাটে দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে তৃণমূল সাংসদদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । সেখানেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, লোকসভায় দলের মুখ্য সচেতকের পদ থেকে কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে সরিয়ে দেওয়া হবে । তাঁর পরিবর্তে ওই গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় শ্রীরামপুরের প্রবীণ সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে ।
এরপরই সোশাল মিডিয়া একটি ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট করেন কাকলি । তার কিছুদিনের মধ্যেই রবিবার বারাসত সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতির পদ থেকেও ইস্তফা দেন তিনি। তারপরই সামনে আসে বারাসতের তৃণমূল সাংসদ ডা. কাকলি ঘোষদস্তিদারকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা । সূত্রের খবর, গত 18 মে থেকেই কেন্দ্রীয় সিআইএসএফ (CISF) জওয়ানরা তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন ।
দীর্ঘ চার দশকের রাজনৈতিক আনুগত্য নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় তাঁর বিস্ফোরক পোস্ট, জেলার তৃণমূল সভাপতি থেকে ইস্তফা, আর আজ শুভেন্দুর প্রশাসনিক বৈঠকে তাঁর উপস্থিতিকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।