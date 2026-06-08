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রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা সুখেন্দুশেখর রায়ের, ছাড়লেন তৃণমূলও

বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পরই তৃণমূলে বিরাট ভাঙন ! রাজ্যসভার সাংসদ পদ ছাড়লেন সুখেন্দুশেখর রায় ৷ সোমবার সকালে দিল্লি থেকে দল ছাড়ারও ঘোষণা করেন তিনি ৷

SUKHENDU SEKHAR RAY RESIGNS
রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা সুখেন্দুশেখর রায়ের (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 8, 2026 at 12:31 PM IST

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নয়াদিল্লি/কলকাতা, 8 জুন: দিল্লিতে তৃণমূল শিবিরে প্রথম ধাক্কা ! সোমবার সকালেই রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিলেন সুখেন্দুশেখর রায়। দল থেকেও ইস্তফা দিয়েছেন বলে জানান তিনি। আজ, নয়াদিল্লিতে উপরাষ্ট্রপতির কাছে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে নিজের পদত্যাগপত্রটি জমা দেন এই প্রবীণ নেতা ৷

সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল বিপর্যয়ের রেশ এখনও কাটেনি। রাজ্যের ক্ষমতা হাতছাড়া হওয়ার ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই সংসদে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে শুরু হয়ে গেল এক বড়সড় ভাঙন। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ এবং দলের অন্দরে ক্রমাগত উপেক্ষিত হওয়ার অভিযোগ তুলে সোমবার তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন বর্ষীয়ান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তথা রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। এদিন শুধু দলের প্রাথমিক সদস্যপদ বা অন্যান্য সাংগঠনিক পদ থেকেই নয়, পাশাপাশি রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকেও ইস্তফা দিয়েছেন তিনি।

তাঁর এই আকস্মিক পদত্যাগের জেরে ঘাসফুল শিবিরে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে ৷ রাজনৈতিক মহলে জল্পনা ক্রমশ তীব্র হচ্ছে যে, আজই হয়তো দলের আরও এক হেভিওয়েট সাংসদ ইস্তফা দিতে পারেন ৷ আর তেমনটা হলে, সদ্য গদিচ্যুত তৃণমূলের জন্য তা এক চরম অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি করবে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ৷

এদিন নিজের পদত্যাগের কারণ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করেছেন সুখেন্দুশেখর। সেই লিখিত বিবৃতিতে প্রাক্তন শাসকদলের বিরুদ্ধে রীতিমতো বিস্ফোরক অভিযোগ এনেছেন তিনি। তাঁর সুস্পষ্ট দাবি, "গত 15 বছর ধরে রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে চারদিকে বেলাগাম দুর্নীতি ছেয়ে গিয়েছিল। নারী নির্যাতনের মতো চরম সংবেদনশীল ঘটনার পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, কর্মসংস্থান এবং রাজ্যের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা, প্রতিটি ক্ষেত্রেই সরকারের চরম অপদার্থতা চোখে পড়ার মতো ছিল।"

তাঁর মতে, "এই অবর্ণনীয় নৈরাজ্য এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার কারণেই সাধারণ মানুষের মনে তৃণমূলের প্রতি এক সার্বিক অনাস্থা তৈরি হয়েছিল। সেই তীব্র ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েই বাংলার আপামর জনগণ এক ঐতিহাসিক রায়ের মাধ্যমে ভারতীয় জনতা পার্টিকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে বাংলার ইতিহাসে প্রথমবারের জন্য ক্ষমতায় এনেছে ৷"

নবনির্বাচিত সরকার ইতিমধ্যে তাদের নির্বাচনী সংকল্প অনুযায়ী উন্নয়নের কাজে হাত দিয়েছে উল্লেখ করে বর্ষীয়ান এই নেতা জানান, তিনি সাধারণ মানুষের এই বিপুল জনাদেশকে সম্পূর্ণ নতমস্তকে গ্রহণ করছেন এবং সেই কারণেই দলের প্রাথমিক সদস্যপদ-সহ রাজ্যসভার পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন। কেবল লিখিত ইস্তফাপত্রেই নিজের ক্ষোভ সীমাবদ্ধ রাখেননি তিনি। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দলের বর্তমান কার্যপ্রণালীর প্রতি তীব্র অনাস্থা ব্যক্ত করেছেন সদ্য প্রাক্তন এই সাংসদ।

তাঁর কথায়, "স্পষ্টতই আক্ষেপ এবং হতাশা ধরা পড়েছে। তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন যে, দীর্ঘ বেশ কিছুদিন ধরেই দলের অন্দরে তাঁকে সুকৌশলে কোণঠাসা করে রাখা হয়েছিল।" কার্যত বাধ্য হয়েই তিনি দল ছাড়ার জন্য একটি সঠিক এবং উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত কেবল ব্যক্তিগত অভিমানের মধ্যে আটকে নেই, বরং দলের সামগ্রিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অধঃপতনের দিকেও তিনি সরাসরি আঙুল তুলেছেন।

প্রবীণ এই নেতার স্পষ্ট দাবি, বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেস সাধারণ মানুষের থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনে এমন এক ঐতিহাসিক হারের পরেও দলের শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে কোনও হেলদোল নেই। হারের প্রকৃত কারণ কী, কেন রাজ্যের সাধারণ মানুষ হঠাৎ করে শাসকদলের ওপর এতটা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন ? সেই বিষয়গুলির শিকড়ে পৌঁছনোর বা তা পর্যালোচনা করার কোনও সদিচ্ছাই দলের অন্দরে দেখা যায়নি ৷

তাঁর কথায়, "সরকার যখন সাধারণ মানুষের মনের কথা এবং যন্ত্রণা বুঝতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়, তখন ঠিক এই ধরনের পরিস্থিতিরই সৃষ্টি হয়।" এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও জনবিচ্ছিন্নতার বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাজ্যের সাম্প্রতিক অতীতের অন্যতম জ্বলন্ত ইস্যু আরজি কর কাণ্ডের কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিনি। আরজি কর হাসপাতালে ঘটে যাওয়া সেই মর্মান্তিক ঘটনার প্রতিবাদে যেভাবে আপামর সাধারণ মানুষ, নাগরিক সমাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমে এসেছিলেন, তা থেকে সরকারের শিক্ষা নেওয়া উচিত ছিল বলে মনে করেন সুখেন্দুশেখর।

তাঁর মতে, "সেই তীব্র গণআন্দোলনই ছিল মানুষের মনের প্রকৃত আয়না। সাধারণ নাগরিক ঠিক কী চাইছেন, তাঁদের নিরাপত্তাহীনতার বোধ কতটা গভীর, সেটা সেই সময়েই অনুধাবন করা অপরিহার্য ছিল। সেই স্বতঃস্ফূর্ত জনরোষের ভাষা যদি নেতৃত্ব সেদিন সঠিক সময়ে বুঝতে পারত, তবে হয়তো আজ দলকে এমন শোচনীয় পরাজয়ের মুখ দেখতে হত না।" দলের অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক কাঠামো এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়া নিয়েও চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন এই প্রবীণ রাজনীতিক ৷

তিনি জানান, তৃণমূল কংগ্রেসে যে যোগ্য এবং দক্ষ নেতার অভাব রয়েছে, এমনটা একেবারেই নয়। দলে এখনও এমন বহু সুদক্ষ নেতা রয়েছেন, যাঁরা বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, তাঁদের প্রত্যেককেই অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে। দলের কোনও নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কখনোই নিচুতলার কর্মীদের বা ব্লকস্তরের নেতাদের মতামত নেওয়া হত না। এর ফলে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এবং তৃণমূল স্তরের কর্মীদের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান তৈরি হয়েছিল, তাতেই দলের ভিত ধসে গিয়েছে ।" সব মিলিয়ে, ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার ঠিক পরপরই দলের অন্যতম দাপুটে মুখ সুখেন্দুশেখর রায়ের এই প্রস্থান তৃণমূল কংগ্রেসের ভবিষ্যতের সামনে এক বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন দাঁড় করিয়ে দিল বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

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সুখেন্দুশেখর রায়
TMC MP IN RAJYA SABHA
SUKHENDU SEKHAR RESIGNS TMC PARTY
তৃণমূল ছাড়লেন সুখেন্দুশেখর
SUKHENDU SEKHAR RAY RESIGNS

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