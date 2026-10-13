কালীঘাটের বাড়ির সামনে মমতার উপর ছুরি নিয়ে হামলার চেষ্টা ! থানায় দোলা

কালীঘাটের বাড়ির সামনে মমতার উপর ছুরি নিয়ে হামলার চেষ্টা ! থানায় দোলা
Mamata Banerjee: অভিযুক্ত মহিলা নিজেকে সিভিক ভলান্টিয়ার বলে পরিচয় দিয়েছিলেন বলে দাবি দোলার ।
Published : October 13, 2026 at 9:23 PM IST
কলকাতা, 13 অক্টোবর: কালীঘাটে নিজের বাড়ির সামনেই রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার চেষ্টার অভিযোগ উঠল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। এক মহিলার বিরুদ্ধে ছুরি হাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে হামলার চেষ্টা করার অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূল সাংসদ দোলা সেন।
তাঁর দাবি, অভিযুক্ত মহিলা নিজেকে সিভিক ভলান্টিয়ার বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। এমনকী নিজেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাগ্নি বলেও দাবি করেন তিনি। এই ঘটনায় কালীঘাট থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন দোলা সেন।
অভিযোগ অনুযায়ী, সন্ধ্যা 6টা নাগাদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল নেতা বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় এবং দোলা সেন কালীঘাটের মিলন সঙ্ঘের দুর্গাপুজোয় যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। সেই সময় মমতার বাড়ির সামনে এক মহিলা তাঁকে ‘পিসি’ বলে সম্বোধন করে এগিয়ে আসেন। অভিযোগ, ওই মহিলা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করেন। তাঁর হাতে ছুরি ছিল বলেও দাবি করেছেন দোলা সেন।
আরও অভিযোগ, ওই মহিলা মত্ত অবস্থায় ছিলেন। তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে উদ্দেশ্য করে গালিগালাজ করেন। এক পর্যায়ে রাস্তায় শুয়ে পড়েন বলেও অভিযোগ। তন্নিষ্ঠা সাহা নামে ওই মহিলার আচরণ ঘিরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বলে দাবি তৃণমূল সাংসদের।
ঘটনার পরেই বিষয়টি নিয়ে কালীঘাট থানায় অভিযোগ জানান দোলা। অভিযুক্ত মহিলা নিজেকে সিভিক ভলান্টিয়ার বলে পরিচয় দিলেও তাঁর সেই পরিচয়ের সত্যতা যাচাই করা যায়নি। একই ভাবে, ওই মহিলা মাদকাসক্ত বলে দোলা সেন যে দাবি করেছেন, তা যথার্থ কিনা সেটাও জানা যায়নি।
ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। তবে ঠিক কী ঘটেছিল, অভিযুক্ত মহিলার হাতে সত্যিই ছুরি ছিল কি না এবং তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার চেষ্টা করেছিলেন কি না, তা তদন্তের মাধ্যমে স্পষ্ট হবে। এই ঘটনায় পুলিশের বক্তব্য ও তদন্তের অগ্রগতির দিকেই এখন নজর।