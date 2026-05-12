মুখ্যসচিব পদে উন্নীত সিইও: 'নিরপেক্ষ আম্পায়ার'কে পুরস্কার, সরব তৃণমূল; কেন্দ্র-কমিশন আঁতাত স্পষ্ট, দাবি জয়রামের

রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দায়িত্বে যারা ছিল বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই তাঁদের নিয়োগ সরকারি পদে ৷ এই নিয়ে বিজেপি নিশানা তৃণমূল ও কংগ্রেস সাংসদের ৷

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক থাকাকালীন মনোজ আগরওয়াল (ফাইল ছবি - IANS)
Published : May 12, 2026 at 8:46 AM IST

কলকাতা, 12 মে: সদ্য সমাপ্ত 2026 সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে তিনি ছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও)। নির্বাচন কমিশনের হয়ে গোটা রাজ্যে ভোট পরিচালনার দায়িত্ব ছিল তাঁর কাঁধেই । এবার রাজ্যে নতুন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরই সেই মনোজ আগরওয়ালকে রাজ্যের নতুন মুখ্যসচিব হিসেবে নিয়োগ করা হল । আর এই নিয়োগ ঘিরেই রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়েছে জোর তরজা ।

নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপির বিরুদ্ধে রীতিমতো 'নির্বাচন লুঠ'-এর অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা । সোশাল মিডিয়ায় একের পর এক পোস্ট করে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছে ঘাসফুল শিবির । মুখ্যসচিব ও রোল অবজার্ভারকে রাজ্য সরকারি পদে নিয়োগ ঘিরে এক্স পোস্টে সরব হয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রাজ্যসভার কংগ্রেস সাংসদ জয়রাম রমেশ ৷

তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ সাকেত গোখলে এক্স পোস্টে এই নিয়োগের কড়া সমালোচনা করেছেন । তিনি সরাসরি অভিযোগ করেছেন, নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপি যে যৌথভাবে নির্বাচন 'লুঠ' করেছে, তা এই সিদ্ধান্তে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে । সদ্য প্রাক্তন সিইও-র এই নতুন পদপ্রাপ্তিকে 'নির্লজ্জতার চূড়ান্ত নিদর্শন' বলে আখ্যা দিয়েছেন তিনি । সাকেত গোখলে প্রশ্ন তুলেছেন দেশের বিচারব্যবস্থার ভূমিকা নিয়েও । তাঁর কথায়, "আদালত কি অন্ধ, নাকি তারাও এই চক্রান্তের অংশ ?" এই কড়া মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি গোটা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিয়েছেন ।

একই সুরে আক্রমণ শানিয়েছেন তৃণমূলের আরেক নেত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ । 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচন কতটা অবাধ ও শান্তিপূর্ণ হয়েছে, সেই বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তিনি । সোশাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, "যাঁকে এতকাল 'নিরপেক্ষ আম্পায়ার' বলে মনে করা হচ্ছিল, তাঁকে বাংলার নতুন বিজেপি সরকারের শীর্ষ আমলা পদে বসিয়ে কার্যত পুরস্কৃত করা হল ।" এই ঘটনাকে 'ভয়ঙ্কর এবং নির্লজ্জ' বলে মন্তব্য করে তিনি দেশবাসীর কাছে প্রশ্ন রেখেছেন, এই নিয়োগের পর কেউ কি আর সত্যিই বিশ্বাস করবেন যে নির্বাচন অবাধ ও স্বচ্ছ হয়েছে ?

রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ সাগরিকা ঘোষের পোস্ট (সোশাল মিডিয়া স্ক্রিনশট)

গোটা পরিস্থিতি নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েনও । দীর্ঘ বিবৃতি বা ব্যাখ্যার পথে না হেঁটে, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ তীক্ষ্ণ ভাষায় তিনি সোশাল মিডিয়ায় প্রতিক্রয়া দিয়েছেন । এক্স হ্যান্ডেলে মনোজ আগরওয়ালের প্রসঙ্গ টেনে তিনি শ্লেষের সুরে লেখেন, "নিশ্চয়ই এটা নিতান্তই একটি কাকতালীয় ঘটনা !" তাঁর এই মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট যে, প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের রাতারাতি মুখ্যসচিব পদে আসীন হওয়াকে কোনওভাবেই স্বাভাবিক প্রশাসনিক রদবদল বলে মানতে নারাজ বিরোধী শিবির ।

অন্যদিকে, মনোজ আগরওয়ালকে মুখ্যসচিব পদে নিয়োগে কটাক্ষ করেছে কংগ্রেসও ৷ দলীয় সাংসদ জয়রাম রমেশ এক্স পোস্টে লেখেন, "বিজেপি নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার 2026 সালের বাংলার বিধানসভা নির্বাচন তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকা প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক শ্রী মনোজ আগরওয়ালকে (আইএএস 1990) সরকারের নতুন মুখ্যসচিব হিসেবে নিযুক্ত করেছে । একইভাবে, এসআইআর (SIR) বিলোপ এবং ভোটার তালিকা তত্ত্বাবধানের জন্য বিশেষ রোল পর্যবেক্ষক শ্রী সুব্রত গুপ্তকে (আইএএস 1990) পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মুখ্য উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে ।এই নিয়োগগুলি নির্বাচন কমিশন (ECI) এবং বিজেপির মধ্যে নির্লজ্জ আঁতাত ও ষড়যন্ত্রকে প্রতিফলিত করে । এই আঁতাতকে এখন আর গোপন বা আড়ালে রাখার কোনও চেষ্টাও করা হচ্ছে না । এই নিয়োগগুলি প্রমাণ করে যে নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ ছিল না এবং শুধুমাত্র বিজেপিকে সুবিধা দেওয়ার জন্যই কাজ করেছে । 27 লক্ষ মানুষকে ভোটদান থেকে বঞ্চিত করে একটি গোটা রাজ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে । বিজেপির জন্য নির্বাচনী সুবিধা তৈরি করতে নির্বাচন কমিশন কৌশলে এটি কার্যকর করেছে ।"

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, রাজ্যের আমলাতান্ত্রিক কাঠামোয় মুখ্যসচিবের পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । সরকারের যাবতীয় নীতি নির্ধারণ এবং প্রশাসনের শীর্ষস্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মুখ্যসচিবের ভূমিকা অপরিসীম । অন্যদিকে, নির্বাচনের সময় সিইও-র পদটিও চরম নিরপেক্ষতার দাবি রাখে । সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর অতিসক্রিয়তা নিয়ে তৃণমূল নেতৃত্ব প্রথম থেকেই একাধিক অভিযোগ জানিয়ে আসছিল । এখন নির্বাচনের ঠিক পরেই সেই দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদে বসানোয় তৃণমূলের সেই পুরনো অভিযোগগুলোই নতুন করে ইন্ধন পেল ।

নতুন সরকারের এই পদক্ষেপ নিয়ে বিজেপির তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত বিস্তারিত কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি । প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, নতুন সরকার ক্ষমতায় এসে তাদের পছন্দমতো আধিকারিককে মুখ্যসচিব পদে নিয়োগ করতেই পারে, এটি একটি রুটিন প্রশাসনিক প্রক্রিয়া । কিন্তু সময়ের এই সমাপতন, অর্থাৎ বিধানসভা নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের মুখ্যসচিব হিসেবে নিয়োগ, তৃণমূলকে আক্রমণের মোক্ষম অস্ত্র তুলে দিয়েছে । আগামী দিনে এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতি যে আরও উত্তপ্ত হতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য ।

