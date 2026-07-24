আবারও পদ খোয়ালেন ! হাইকোর্টে স্কুল সার্ভিস কমিশনের হয়ে সওয়াল করবেন না কল্যাণ

আবারও পদ খোয়ালেন ! হাইকোর্টে স্কুল সার্ভিস কমিশনের হয়ে সওয়াল করবেন না কল্যাণ
রাজ্যে বিজেপি সরকার আসার পর থেকে পুরনো নিয়োগ বাতিল হয়েছে ৷ তৃণমূল জমানায় হাইকোর্টে এসএসসি'র প্যানেলের হয়ে সওয়াল করতেন তৃণমূলের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।
Published : July 24, 2026 at 5:18 PM IST
কলকাতা, 24 জুলাই: হাইকোর্টে স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) প্যানেল থেকে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দোপাধ্যায়কে সরিয়ে দিল কমিশন ৷ পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলে এসএসসির চেয়ারম্যানের হিসেবে সওয়াল করতেন আইনজীবী কল্যাণ ৷ শুক্রবার, 24 জুলাই থেকে বদল হল আইনজীবী ৷ তাঁর বদলে সিনিয়র অ্যাডভোকেট ইন্দ্রনীল রায়কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৷
সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার রাতে এসএসসি চেয়ারম্যান দুষ্মন্ত নারিওয়াল আইনজীবী বদল করেন ৷ এদিন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বেঞ্চে এসএসসি'র একটি মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল সংক্রান্ত মামলায় দেখা যায় আইনজীবী ইন্দ্রনীল রায় সওয়াল করছেন ৷ যদিও আইনজীবীদের বক্তব্য, সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই বদল হওয়াই স্বাভাবিক ৷
তৃণমূলের আমলে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সরকারকে যখন আদালতে কার্যত নাস্তানাবুদ হতে হচ্ছিল, সেই সময় রাজ্যের প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত রাজ্য সরকারের হয়ে সওয়াল করতেন ৷ আর তৃণমূল সাংসদ ও বর্ষীয়ান আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের হয়ে একাধিক মামলায় সওয়াল করেছেন ৷
উল্লেখ্য 4 মে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর রাজ্যে নতুন সরকার তৈরি হয়েছে ৷ ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই কলকাতা হাইকোর্ট-সহ নিম্ন আদালতগুলিতে রাজ্য সরকারি আইনজীবীদের প্যানেলে পরিবর্তন করা হয়েছে ৷
ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্টে অ্যাডভোকেট জেনারেল, দু'জন অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল, পাবলিক প্রসিকিউটর, সিনিয়র স্ট্যান্ডিং কাউন্সিল-সহ একাধিক আইনজীবীদের নতুন সরকারের হয়ে সওয়াল করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে ৷ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আগের সরকারের বিভিন্ন রাজনৈতিক মামলার পাশাপাশি স্কুল সার্ভিস কমিশন, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের হয়েও সওয়াল করতে দেখা যেত ৷ এবার থেকে সেই ভূমিকায় আর দেখা যাবে না শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদকে ৷