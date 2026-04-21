ভিড় নিয়ন্ত্রণে হিমশিম পুলিশ, মাঝপথে রোড-শো থামিয়ে ফিরলেন দেব

ভিড় নিয়ন্ত্রণে হিমশিম পুলিশ, মাঝপথে রোড-শো থামিয়ে ফিরলেন দেব
প্রচার বন্ধ করেই মাঝপথে ফিরে যেতে হল দেবকে ৷ এনিয়ে দেব বলেন, "এই ভিড়ই সবকিছু বলে দিচ্ছে ৷ এবার তৃণমূল ভালো ফল করবে ৷"
Published : April 21, 2026 at 9:31 AM IST
আলিপুরদুয়ার, 21 এপ্রিল: ভোটের বাকি আর মাত্র 48 ঘণ্টা । শেষ মুহূর্তে প্রচার চলছে জোরকদমে ৷ শাসক থেকে বিরোধী কেউই এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ ৷ প্রার্থী, হেভিওয়েট থেকে তারকা প্রচারকরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ৷ রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের তারকা প্রচারক দেব ওরফে দীপক অধিকারী প্রচারে বেরোচ্ছেন রোজই ৷ সোমবার তারকা সাংসদ ভোটপ্রচার করতে উত্তরবঙ্গে পৌঁছন ৷ আলিপুরদুয়ারে অভিনেতা দেবের রোড-শো ঘিরে দেখা যায় অভূতপূর্ব জনসমাগম । কিন্তু ভিড়ের চোটে পরিস্থিতি হাতের বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় মাঝপথে বন্ধ করে দেওয়া হয় প্রচার ৷
সোমবার দুপুরে আলিপুরদুয়ার বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী সুমন কাঞ্জিলালের সমর্থনে প্রচারে অংশ নেন ঘাটালের তৃণমূল সাংসদ দেব ৷ দেবের হেলিকপ্টার নামার আগেই প্যারেড গ্রাউন্ডে ভিড় জমাতে শুরু করেন সমর্থকরা । পরে রোড-শো শুরু হতেই সেই ভিড় আরও বাড়তে থাকে । রোদ, গরম উপেক্ষা করেই দেবকে দেখতে সব জায়গাতেই ভিড় জমিয়েছিলেন সাধারণ মানুষ । হুড খোলা গাড়িতে প্রার্থী ও জেলা নেতৃত্বকে সঙ্গে নিয়ে শহরের রাজপথে প্রচার চালাতে থাকেন দেব । বিশেষ করে বক্সা ফিডার রোডজুড়ে দুই ধারে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের ঢল ছিল চোখে পড়ার মতো ।
তবে এই বিপুল জনসমাগমই শেষ পর্যন্ত সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায় । ভিড় নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে । পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠলে নির্ধারিত প্রায় আড়াই কিলোমিটারের রোড-শো মাঝপথেই বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় প্রশাসন । মহাকাল ধাম সংলগ্ন এলাকা থেকে দেবকে গাড়ি বদল করে প্যারেড গ্রাউন্ডের হেলিপ্যাডে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ।
ফেরার আগে দেব বলেন, "এই ভিড়ই সবকিছু বলে দিচ্ছে । আলিপুরদুয়ারে তৃণমূল কংগ্রেস ভালো ফল করবে । শুধু এই আসন নয়, পুরো রাজ্যেই আগের থেকে বেশি আসন পাবে ঘাসফুল শিবির ৷" এদিকে, দেবের রোড-শো আলিপুরদুয়ারের চৌপথি পর্যন্ত যাওয়ার কথা থাকলেও তা সম্পূর্ণ না হওয়ায় একাংশ তরুণ সমর্থকদের মধ্যে হতাশা দেখা যায় ।
এনিয়ে, তৃণমূল প্রার্থী সুমন কাঞ্জিলাল অভিযোগ করেন, আগাম জানানো সত্ত্বেও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল না । নির্বাচন কমিশনের নির্দেশের অজুহাতে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার কারণেই এই পরিস্থিতি তৈরি হল ৷"
যদিও এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে বিজেপি । জেলা সভাপতি মিঠু দাস বলেন, "এটা তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার ফল । আজ এখানে বলি তারকা তথা মথুরার সাংসদ হেমা মালিনীকে নিয়ে বড় রোড-শো ঘোষণা করেছে বিজেপি ।" উল্লেখ্য, আলিপুরদুয়ার বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী করেছে পরিতোষ দাসকে ৷ এই আসনে সিপিআইএম প্রার্থী হয়েছেন শ্যামল রায় এবং কংগ্রেস টিকিট দিয়েছে মৃন্ময় সরকারকে ।