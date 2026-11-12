নথি ছিনতাইয়ের আশঙ্কা, কালীঘাটে নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন ! কমিশনের দ্বারস্থ অভিষেক

নথি ছিনতাইয়ের আশঙ্কা, কালীঘাটে নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন ! কমিশনের দ্বারস্থ অভিষেক
Kalighat security: বিজেপি ও পুলিশের একাংশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে অভিষেকের আইনজীবীর দাবি, হামলার আগে পুলিশের গাড়ি ব্যবহার করে রেইকি চালানো হয়েছিল ।
Published : November 12, 2026 at 3:57 PM IST
কলকাতা, 12 নভেম্বর: নিজের বাসভবন ও কার্যালয়ের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে সরাসরি জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । কমিশনের বিচারাধীন একটি মামলার গুরুত্বপূর্ণ নথি, রেকর্ড ও হলফনামা জোর করে ছিনিয়ে নেওয়া বা নষ্ট করার পরিকল্পনা চলছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি ।
এ ব্যাপারে বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী অর্ক কুমার নাগের মাধ্যমে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার-সহ কমিশনের তিন আধিকারিককে ই-মেল পাঠান ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ । অভিযোগের আঙুল উঠেছে বিজেপির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের দিকে । পাশাপাশি পুলিশের একাংশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল ।
কালীঘাটের বাড়িতে হামলা, নজরদারির অভিযোগ
কমিশনে পাঠানো ই-মেলে 121, কালীঘাট রোডের বাসভবন তথা কার্যালয় ঘিরে একাধিক ঘটনার উল্লেখ করেছেন অভিষেকের আইনজীবী । তাঁর দাবি, গত 6 ও 7 নভেম্বরের মধ্যবর্তী রাতে একদল লোক ওই বাড়ি ও কার্যালয়ে হামলা চালায় । ঘটনাটিকে বিচ্ছিন্ন কোনও হামলা বলে মনে করছেন না অভিষেক । বরং নির্বাচন কমিশনের বিচারাধীন 'ডিসপিউট কেস নম্বর 1 অব 2026'-এর জন্য তৃণমূলের তৈরি করা গুরুত্বপূর্ণ নথি, রেকর্ড ও হলফনামা হাতিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনার অংশ বলেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি ।
আইনজীবী অর্ক কুমার নাগের অভিযোগ, হামলার আগে পুলিশের গাড়ি ব্যবহার করে কয়েকজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি ওই চত্বরে নজরদারি চালিয়েছিলেন এবং ছবি তুলেছিলেন। শুধু তাই নয়, 10 ও 11 নভেম্বরও একই এলাকায় নজরদারি এবং রেইকি চালানো হয়েছে বলে ই-মেলে দাবি করা হয়েছে ।
পুলিশের একাংশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন
অভিযোগপত্রে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের একাংশের ভূমিকা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে । অভিষেকের আইনজীবীর বক্তব্য, ঘটনাগুলির সময়কাল ও ধরন থেকে পুলিশের একাংশের মদত অথবা যোগসাজশের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ।
কালীঘাট সূত্রের দাবি, উদ্বেগ আরও বেড়েছে বৃহস্পতিবার ভোরের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে । ই-মেলে দাবি করা হয়েছে, 12 নভেম্বর ভোরে সরকারি আধিকারিকেরা কালীঘাটের ওই চত্বরে গিয়ে অভিষেকের বাড়ির সামনে পুলিশের তৈরি করা নিরাপত্তা গেটটি ভেঙে দেন । আগের হামলা এবং লাগাতার নজরদারির অভিযোগের পর এই পদক্ষেপ তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার পাশাপাশি মামলার গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রের সুরক্ষা নিয়েও উদ্বেগ বাড়িয়েছে বলে দাবি করেছেন আইনজীবী ।
বিজেপির বিরুদ্ধে নথি হাতানোর চেষ্টার অভিযোগ
এই ঘটনাগুলির পিছনে বিজেপির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের হাত থাকতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন অভিষেক । তাঁর আইনজীবীর অভিযোগ, পুলিশের একাংশের সমর্থন, সাহায্য বা যোগসাজশে ফের ওই চত্বরে প্রবেশ করে নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত নথি, হলফনামা এবং অন্যান্য সামগ্রী জোর করে দখল করার চেষ্টা হতে পারে ।
নির্বাচন কমিশনের কাছে চার দফা আর্জি
এই পরিস্থিতিতে চিঠিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে চারটি নির্দিষ্ট পদক্ষেপের আবেদন জানিয়েছেন অভিষেক । 6 ও 7 নভেম্বরের মধ্যবর্তী রাতের হামলা, পরবর্তী নজরদারি এবং 12 নভেম্বর নিরাপত্তা গেট ভাঙার ঘটনাগুলি কমিশনের নজরে আনা হোক । কমিশনের বিচারাধীন মামলার গুরুত্বপূর্ণ নথি ও হলফনামা ছিনিয়ে নেওয়া বা নষ্ট করার আশঙ্কার বিষয়টি আনুষ্ঠানিক ভাবে নথিবদ্ধ করা হোক । মামলার নথি তৈরি, সংরক্ষণ এবং কমিশনে জমা দেওয়ার কাজে যাতে কোনও ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ বাধা দিতে না পারে, তার জন্য প্রয়োজনীয় আইনি নির্দেশ দেওয়া হোক । বিচারাধীন মামলার নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কমিশন উপযুক্ত পদক্ষেপ করুক ।
আটটি ভিডিয়ো লিঙ্কও জমা
নিজের অভিযোগের সমর্থনে সমাজমাধ্যম এক্স এবং ইউটিউবের আটটি ভিডিয়ো লিঙ্ক ই-মেলের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন অভিষেকের আইনজীবী । চিঠির প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতার পুলিশ কমিশনার এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছেও ।
এই পরিস্থিতিতে অভিষেকের চিঠির পর নির্বাচন কমিশন কী পদক্ষেপ করে, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের ।