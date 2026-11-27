কল্যাণের সাসপেনশন তুলতে স্পিকারকে চিঠি অভিষেকের, লোকসভার অধিবেশন শুরুর আগেই তৎপর তৃণমূল
Abhishek write to Om Birla: গত 22 জুলাই বাদল অধিবেশনের বাকি অংশের জন্য লোকসভা থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।
Published : November 27, 2026 at 10:24 PM IST
কলকাতা, 27 নভেম্বর: 30 নভেম্বর থেকে ফের বসছে লোকসভার অধিবেশন। তার ঠিক তিন দিন আগে দলের মুখ্য সচেতক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাসপেনশন প্রত্যাহারের আর্জি জানালেন মমতা-পন্থী তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
শুক্রবার লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে এই মর্মে একটি চিঠি দিয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। এদিনই স্পিকারের দফতরে সেই চিঠি গৃহীত হয়েছে ।
গত 22 জুলাই বাদল অধিবেশনের বাকি অংশের জন্য লোকসভা থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এরপর 13 অগস্ট অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি হয়ে যায়। তবে, সংসদীয় নিয়ম মেনে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়নি। ফলে খাতায়-কলমে সেই অধিবেশন এখনও শেষ হয়নি বলেই গণ্য হচ্ছে। আর সেই প্রযুক্তিগত কারণেই কল্যাণের ওপর থেকে সাসপেনশনের খাঁড়া এখনও সরেনি। 30 নভেম্বর ফের অধিবেশন বসলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁর পক্ষে কক্ষে যোগ দেওয়া সম্ভব নয়।
এই জট কাটাতেই এদিন আসরে নামেন অভিষেক। স্পিকারকে লেখা চিঠিতে তিনি বিষয়টি নিয়ে হস্তক্ষেপ করার অনুরোধ জানিয়েছেন। চিঠিতে অভিষেক লিখেছেন, "আগামী 30 নভেম্বর লোকসভার অধিবেশন পুনরায় বসার আগে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের মুখ্য সচেতক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাসপেনশন প্রত্যাহারের বিষয়ে আপনার হস্তক্ষেপ চেয়ে এই চিঠি লিখছি।"
অধিবেশন আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত ঘোষণা করা না-হওয়ায় কী সমস্যা তৈরি হয়েছে, তা-ও স্পিকারকে মনে করিয়ে দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তাঁর কথায়, "গত 13 অগস্ট 2026 অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি হয়ে যায়, কিন্তু তা প্রোরোগ করা হয়নি। ফলস্বরূপ, আগামী 30 নভেম্বর 2026 কক্ষ পুনরায় বসা সত্ত্বেও সাসপেনশন বলবৎ রয়েছে।"
কল্যাণ কেবল একজন নির্বাচিত সাংসদ নন, লোকসভায় তৃণমূলের মুখ্য সচেতকও। অধিবেশন চলাকালীন দলের সাংসদদের সমন্বয় রক্ষা করা এবং সংসদীয় কাজে দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার গুরুদায়িত্ব তাঁর কাঁধে। সাসপেনশন বহাল থাকলে সেই কাজে বড়সড় ব্যাঘাত ঘটবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন অভিষেক।
চিঠিতে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, "সাসপেনশন জারি থাকলে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কক্ষের কার্যবিবরণীতে অংশ নিতে এবং একজন নির্বাচিত সাংসদ ও তৃণমূল কংগ্রেসের মুখ্য সচেতক হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না, যার মধ্যে সংসদীয় কাজে দলের অংশগ্রহণের সমন্বয় সাধনও অন্তর্ভুক্ত।"
সাসপেনশন তোলার আইনি ও সাংবিধানিক পথ কী, সেই বিষয়টিও চিঠিতে উল্লেখ করেছেন অভিষেক। লোকসভার কার্যপরিচালনা বিধির 374(2) ধারার কথা স্পিকারের নজরে এনেছেন তিনি। ওই বিধিতে স্পষ্ট বলা আছে, কক্ষে প্রস্তাব পেশ করা হলে যে কোনও সময় সাংসদের সাসপেনশন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিতে পারে সভা।
সেই নিয়মের উল্লেখ করেই অভিষেকের আর্জি, অধিবেশন শুরু হলেই যেন দ্রুত এই সংক্রান্ত প্রস্তাব বিবেচনার ব্যবস্থা করা হয়।
চিঠির শেষে অভিষেক লিখেছেন, "আসন্ন বৈঠকগুলির কথা মাথায় রেখে আপনাকে অনুরোধ করছি যেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাসপেনশন প্রত্যাহারের প্রস্তাবটি দ্রুত বিবেচনার ব্যবস্থা করেন, যাতে তিনি পুনরায় তাঁর সংসদীয় দায়িত্ব পালন এবং কার্যবিবরণীতে অংশ নিতে পারেন।"
আগামী সোমবার থেকে শুরু হতে চলা অধিবেশনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে কেন্দ্রকে চেপে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে তৃণমূলের। তার আগে দলের অন্যতম সিনিয়র সাংসদ তথা মুখ্য সচেতককে কক্ষে ফেরাতে মরিয়া ঘাসফুল শিবির। এখন অভিষেকের এই চিঠির প্রেক্ষিতে স্পিকার ওম বিড়লা কী পদক্ষেপ করেন, সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।