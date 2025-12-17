যুবভারতী বিশৃঙ্খলায় প্রথম প্রতিক্রিয়া অভিষেকের, বিজেপি'কে মনে করালেন দিল্লি-কুম্ভমেলায় পদপিষ্টের ঘটনা

যুবভারতী বিশৃঙ্খলায় প্রথম প্রতিক্রিয়া অভিষেকের, বিজেপি'কে মনে করালেন দিল্লি-কুম্ভমেলায় পদপিষ্টের ঘটনা
সল্টলেকে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে তাণ্ডব থেকে শুরু করে SIR, বিরোধীদের সমালোচনার জবাব দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : December 17, 2025 at 9:05 AM IST
নয়াদিল্লি, 17 ডিসেম্বর: যুবভারতীতে লিওনেল মেসির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলার ঘটনায় কাউকে রেয়াত করা হবে না ৷ প্রথম প্রতিক্রিয়ায় স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেই সঙ্গে, বিরোধীদের সমালোচনার জবাবে দিল্লি এবং কুম্ভমেলায় পদপিষ্টের ঘটনা মনে করালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ৷
'গোট ট্যুর'-এর অঙ্গ হিসাবে শনিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আসেন কিংবদন্তি ফুটবলার লিওনেল মেসি ৷ তবে সেখানে ঠাসা ভিড়ে মেসিকে দেখতে না-পাওয়ার অভিযোগে রণক্ষেত্রের রূপ নেয় সল্টলেক স্টেডিয়াম ৷ ভাঙচুর, পুলিশের লাঠিচার্জ থেকে শুরু হয়ে ঘটনা গড়ায় কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত ৷ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে গঠন করা হয় উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি ৷ ঘটনার জেরে মঙ্গলবার রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন অরূপ বিশ্বাস ৷
সেই প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, "এই বিশৃঙ্খলায় যাঁদের গাফিলতি রয়েছে, তাঁদের কাউকেই রেয়াত করা হবে না । তদন্ত চলছে এবং অভিযুক্ত পুলিশ অফিসার থেকে শুরু করে স্টেডিয়াম কর্তৃপক্ষ, প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে । এমনকী, তালিকায় যদি কোনও উচ্চপদস্থ আধিকারিক বা মন্ত্রীও থাকেন, তাঁর বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ করা হবে । প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে ।"
তাঁর কথায়, "জনগণের কাছে মাথা নত করার সংস্কৃতি তৃণমূলের রয়েছে ৷ তবে বিজেপির নেই । সেই সঙ্গে, কুম্ভমেলা এবং দিল্লির রেল স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা তুলে বিজেপি নেতাদের 'বিবেক' ও 'নৈতিকতা' নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অভিষেক ।
বিজেপিকে আক্রমণ
মঙ্গলবার বিজেপিকে একহাত নিয়ে অভিষেক বলেন, "বিজেপির শাসনে কুম্ভমেলায় কত মানুষের মৃত্যু হয়েছে ? নয়াদিল্লি রেল স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে কত প্রাণ গিয়েছে ? তখন কি আপনারা গিয়ে যোগী আদিত্যনাথ বা সুকান্ত মজুমদারদের এই প্রশ্নগুলি করেছিলেন ? যখন দিল্লির স্টেশনে মানুষের মৃত্যু হল, তখন কি বিজেপির কোনও নেতার দিকে একটাও প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল ? উত্তরটা হল না ।" তাঁর দাবি, বিজেপির আমলে ঘটে যাওয়া বড় বড় বিপর্যয়েও গেরুয়া শিবিরের কোনও শীর্ষ নেতা কখনও দায় স্বীকার করেননি ।
এরপর ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ বলেন, "বাংলায় মেসি ইভেন্টের ঘটনার এক ঘণ্টার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন । যাঁদের বিবেক আছে, একমাত্র তাঁরাই পারেন মানুষের সামনে মাথা নত করতে । মনে রাখবেন, নমনীয়তা জীবিত মানুষের লক্ষণ ৷ আর আড়ষ্টতা থাকে কেবল মৃতের শরীরে । আমরা মানুষের সামনে মাথা নত করতে দ্বিধা করি না ৷ কারণ, আমরা মানুষের জন্য কাজ করি ।"
কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ
এদিন 100 দিনের কাজের টাকা থেকে বঞ্চনা, সিএএ (CAA) এবং রাজ্যে সাম্প্রতিক এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়েও একাধিক বিস্ফোরক মন্তব্য করেন অভিষেক । তিনি বলেন, "এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই সাধারণ মানুষের অজানা নয় । কলকাতা হাইকোর্ট আমাদের পক্ষে রায় দেওয়ার পর কেন্দ্র সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল ৷ কিন্তু, সেখানেও তাদের আবেদন খারিজ হয়ে গিয়েছে । বাংলার মানুষের হকের টাকা আদায় করতে আমরা সংসদের ভিতর লাগাতার সরব হব ।"
এসআইআর ও সিএএ নিয়ে আক্রমণ
পাশাপাশি এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে বিজেপি বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে তৃণমূল সাংসদ বলেন, "গোটা বিষয়টি অত্যন্ত অপরিকল্পিতভাবে করা হয়েছে । যে কাজ দু'বছরে হওয়া উচিত ছিল, তা দু'মাসে করার চাপের কারণে অনেক বিএলও (BLO) মারা গিয়েছেন । এমনকী, অনেকে চরম পদক্ষেপ করেছেন ৷ মৃত্যুর আগে তাঁরা কমিশনকেই দায়ী করেছেন ।" এরপর সিএএ প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, "বিজেপি বিভাজনের রাজনীতিতে বিশ্বাসী । আইন পাশ হওয়ার 5 বছর পর তারা নিয়ম তৈরি করল । 2019 থেকে আজ পর্যন্ত কতজন এই আইনে নাগরিকত্ব পেয়েছেন, বিজেপি সেই তালিকা প্রকাশ করুক । আসলে বিজেপির কোনও দায়বদ্ধতা নেই ।"
বিজেপি-কে চ্যালেঞ্জ
রাজনৈতিক লড়াইয়ের ময়দানে বিজেপিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অভিষেক বলেন, "আমি চ্যালেঞ্জ করছি, এবারও তৃণমূলের ভোটের শতাংশ বাড়বে । ওরা এসআইআর করুক বা এফআইআর, তাতে কিছু যায় আসে না । যদি তৃণমূলের ভোট বাড়ে, তবে বিজেপিকে বাংলার আটকে রাখা 2 লক্ষ কোটি টাকা ছেড়ে দিতে হবে এবং বাংলার মানুষের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে । বিজেপি কি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সাহস দেখাবে ?" তাঁর দাবি, তৃণমূল নয়, বরং বিজেপিই আসলে ভয় পেয়েছে ।