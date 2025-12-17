ETV Bharat / state

যুবভারতী বিশৃঙ্খলায় প্রথম প্রতিক্রিয়া অভিষেকের, বিজেপি'কে মনে করালেন দিল্লি-কুম্ভমেলায় পদপিষ্টের ঘটনা

সল্টলেকে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে তাণ্ডব থেকে শুরু করে SIR, বিরোধীদের সমালোচনার জবাব দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

ABHISHEK BANERJEE
কেন্দ্রকে আক্রমণ অভিষেকের (ফাইল ছবি, ইটিভি ভারত)
Published : December 17, 2025 at 9:05 AM IST

নয়াদিল্লি, 17 ডিসেম্বর: যুবভারতীতে লিওনেল মেসির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলার ঘটনায় কাউকে রেয়াত করা হবে না ৷ প্রথম প্রতিক্রিয়ায় স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেই সঙ্গে, বিরোধীদের সমালোচনার জবাবে দিল্লি এবং কুম্ভমেলায় পদপিষ্টের ঘটনা মনে করালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ৷

'গোট ট্যুর'-এর অঙ্গ হিসাবে শনিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আসেন কিংবদন্তি ফুটবলার লিওনেল মেসি ৷ তবে সেখানে ঠাসা ভিড়ে মেসিকে দেখতে না-পাওয়ার অভিযোগে রণক্ষেত্রের রূপ নেয় সল্টলেক স্টেডিয়াম ৷ ভাঙচুর, পুলিশের লাঠিচার্জ থেকে শুরু হয়ে ঘটনা গড়ায় কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত ৷ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে গঠন করা হয় উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি ৷ ঘটনার জেরে মঙ্গলবার রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন অরূপ বিশ্বাস ৷

বিজেপিকে আক্রমণ অভিষেকের (ইটিভি ভারত)

সেই প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, "এই বিশৃঙ্খলায় যাঁদের গাফিলতি রয়েছে, তাঁদের কাউকেই রেয়াত করা হবে না । তদন্ত চলছে এবং অভিযুক্ত পুলিশ অফিসার থেকে শুরু করে স্টেডিয়াম কর্তৃপক্ষ, প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে । এমনকী, তালিকায় যদি কোনও উচ্চপদস্থ আধিকারিক বা মন্ত্রীও থাকেন, তাঁর বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ করা হবে । প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে ।"

তাঁর কথায়, "জনগণের কাছে মাথা নত করার সংস্কৃতি তৃণমূলের রয়েছে ৷ তবে বিজেপির নেই । সেই সঙ্গে, কুম্ভমেলা এবং দিল্লির রেল স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা তুলে বিজেপি নেতাদের 'বিবেক' ও 'নৈতিকতা' নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অভিষেক ।

বিজেপিকে আক্রমণ

মঙ্গলবার বিজেপিকে একহাত নিয়ে অভিষেক বলেন, "বিজেপির শাসনে কুম্ভমেলায় কত মানুষের মৃত্যু হয়েছে ? নয়াদিল্লি রেল স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে কত প্রাণ গিয়েছে ? তখন কি আপনারা গিয়ে যোগী আদিত্যনাথ বা সুকান্ত মজুমদারদের এই প্রশ্নগুলি করেছিলেন ? যখন দিল্লির স্টেশনে মানুষের মৃত্যু হল, তখন কি বিজেপির কোনও নেতার দিকে একটাও প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল ? উত্তরটা হল না ।" তাঁর দাবি, বিজেপির আমলে ঘটে যাওয়া বড় বড় বিপর্যয়েও গেরুয়া শিবিরের কোনও শীর্ষ নেতা কখনও দায় স্বীকার করেননি ।

এরপর ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ বলেন, "বাংলায় মেসি ইভেন্টের ঘটনার এক ঘণ্টার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন । যাঁদের বিবেক আছে, একমাত্র তাঁরাই পারেন মানুষের সামনে মাথা নত করতে । মনে রাখবেন, নমনীয়তা জীবিত মানুষের লক্ষণ ৷ আর আড়ষ্টতা থাকে কেবল মৃতের শরীরে । আমরা মানুষের সামনে মাথা নত করতে দ্বিধা করি না ৷ কারণ, আমরা মানুষের জন্য কাজ করি ।"

কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ

ABHISHEK BANERJEE
দিল্লিতে অভিষেক (ইটিভি ভারত)

এদিন 100 দিনের কাজের টাকা থেকে বঞ্চনা, সিএএ (CAA) এবং রাজ্যে সাম্প্রতিক এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়েও একাধিক বিস্ফোরক মন্তব্য করেন অভিষেক । তিনি বলেন, "এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই সাধারণ মানুষের অজানা নয় । কলকাতা হাইকোর্ট আমাদের পক্ষে রায় দেওয়ার পর কেন্দ্র সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল ৷ কিন্তু, সেখানেও তাদের আবেদন খারিজ হয়ে গিয়েছে । বাংলার মানুষের হকের টাকা আদায় করতে আমরা সংসদের ভিতর লাগাতার সরব হব ।"

এসআইআর ও সিএএ নিয়ে আক্রমণ

পাশাপাশি এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে বিজেপি বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে তৃণমূল সাংসদ বলেন, "গোটা বিষয়টি অত্যন্ত অপরিকল্পিতভাবে করা হয়েছে । যে কাজ দু'বছরে হওয়া উচিত ছিল, তা দু'মাসে করার চাপের কারণে অনেক বিএলও (BLO) মারা গিয়েছেন । এমনকী, অনেকে চরম পদক্ষেপ করেছেন ৷ মৃত্যুর আগে তাঁরা কমিশনকেই দায়ী করেছেন ।" এরপর সিএএ প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, "বিজেপি বিভাজনের রাজনীতিতে বিশ্বাসী । আইন পাশ হওয়ার 5 বছর পর তারা নিয়ম তৈরি করল । 2019 থেকে আজ পর্যন্ত কতজন এই আইনে নাগরিকত্ব পেয়েছেন, বিজেপি সেই তালিকা প্রকাশ করুক । আসলে বিজেপির কোনও দায়বদ্ধতা নেই ।"

বিজেপি-কে চ্যালেঞ্জ

রাজনৈতিক লড়াইয়ের ময়দানে বিজেপিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অভিষেক বলেন, "আমি চ্যালেঞ্জ করছি, এবারও তৃণমূলের ভোটের শতাংশ বাড়বে । ওরা এসআইআর করুক বা এফআইআর, তাতে কিছু যায় আসে না । যদি তৃণমূলের ভোট বাড়ে, তবে বিজেপিকে বাংলার আটকে রাখা 2 লক্ষ কোটি টাকা ছেড়ে দিতে হবে এবং বাংলার মানুষের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে । বিজেপি কি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সাহস দেখাবে ?" তাঁর দাবি, তৃণমূল নয়, বরং বিজেপিই আসলে ভয় পেয়েছে ।

পড়ুন: খসড়া তালিকায় 'মৃত' ! কমিশনের কাছে সৎকারের দাবিতে শ্মশানে কাউন্সিলর

