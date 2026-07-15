বিভিন্ন থানায় একাধিক অভিযোগ-এফআইআর 'রাজনৈতিক', আদালতের শরণাপন্ন অভিষেক

বিভিন্ন থানায় একাধিক অভিযোগ-এফআইআর 'রাজনৈতিক', আদালতের শরণাপন্ন অভিষেক
রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে রাজ্যের বিভিন্ন থানায় একাধিক অভিযোগ ও এফআইআর দায়ের হচ্ছে তাঁর বিরুদ্ধে ৷ তাই আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : July 15, 2026 at 1:10 PM IST
কলকাতা, 15 জুলাই: রাজ্যে পালা বদলের পর থেকে বিভিন্ন থানায় 'অযৌক্তিক অভিযোগ' দায়ের হচ্ছে তাঁর বিরুদ্ধে, এই অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন কালীঘাট-পন্থী তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এই সব অভিযোগ হচ্ছে শুধু রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে, অভিযোগ নেতার ৷
বুধবার তৃণমূল সাংসদ এই অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ৷ 4 মে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হতেই রাজ্যের বিভিন্ন থানায় 4-5 বছর আগের কোনও ঘটনায় তাঁকে বা তাঁর আপ্ত সহায়ককে জড়িয়ে পুলিশ এফআইআর দায়ের করছে ৷ সেই সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে না দেখেই মামলা রুজু করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তৃণমূল নেতা ৷
অভিষেকের অভিযোগ, একজন বিরোধীর রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর দমন করতে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হচ্ছে ৷ রাজ্যের কোন থানায় এই মুহূর্তে কত অভিযোগ রয়েছে, আদালতের কাছে তা জানানোর আর্জি জানিয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ ৷ পাশাপাশি, পুলিশের এই অতিসক্রিয়তা অবিলম্বে বন্ধ করতেও আবেদন করেছেন ৷
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য রাজ্যের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্যকে মৌখিক ভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, আগামী বুধবার রাজ্যকে এ বিষয়ে রিপোর্ট দিয়ে জানাতে হবে এই মুহূর্তে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কোন থানায় কত অভিযোগ রয়েছে ৷
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য তিনি বর্তমানে রাজ্য রাজনীতির একজন অন্যতম বিরোধী কণ্ঠস্বর ৷ রাজ্যে পালাবদল হওয়ার পর তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ দায়ের হচ্ছে, যার অধিকাংশ বিজেপি সমর্থকদের দায়ের করা এবং সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ৷ কয়েক মাস আগের অভিযোগ থেকে শুরু করে কয়েক বছর আগের বিভিন্ন ঘটনায় অভিযুক্ত করা হচ্ছে তাঁকে ৷ এই অভিযোগগুলির কোনও প্রাথমিক অনুসন্ধান না-করেই পুলিশ এফআইআর দায়ের করছে ৷ এই বিষয়ে অবিলম্বে আদালতের হস্তক্ষেপের আর্জি জানিয়েছেন তিনি ৷
তৃণমূল সাংসদ জানিয়েছেন, 15 মে বিধাননগর সাইবার থানায় অভিযোগ দায়ের হয় ৷ 27 মে ভবানীপুর থানায়, 12 জুন শিলিগুড়িতে, 16 জুন কালিতলা, 16 জুন বিষ্ণুপুরে, 23 জুন আরেকটি বিষ্ণুপুর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷ রাজ্যের আরও কোন থানায় কী কী অভিযোগ দায়ের হয়েছে, তাঁকে জানানো হোক ৷