ভারত-ভুটান সীমান্তে কালচিনিতে অভিষেকের রোড শো, দিলেন একাধিক প্রতিশ্রুতি

উত্তরবঙ্গের কালচিনি বিধানসভায় নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে একাধিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

কালচিনিতে রোড শো অভিষেকের (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 26, 2026 at 9:01 PM IST

কালচিনি, 26 মার্চ: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি বিধানসভা কেন্দ্রে জোরদার প্রচারে নামল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ এদিন গোপীমোহন গ্রাউন্ড থেকে ভুটান গেট পর্যন্ত বিশাল রোড শো করেন দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের এই রোড শো ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায় ৷ তৃণমূল সাংসদকে দেখতে বহু মানুষ ভিড় করেন ৷

গতবার নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিল বিশাল লামা ৷ তিনি 1 লক্ষ 2 হাজার 247 ভোট, 52.65 শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন ৷ 73 হাজার 896 ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন তৃণমূলের পাসাং লামা ৷ যা মোট ভোটের 38.06 শতাংশ ৷ এবারও এই কেন্দ্রে বিশাল লামাকেই প্রার্থী করেছে বিজেপি ৷ ছাব্বিশে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূলের বীরেন্দ্র বরা ওঁরাও ৷

উত্তরবঙ্গের কালচিনি বিধানসভায় নির্বাচনী প্রচারে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)

এদিন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রোড শোয়ে উপস্থিত ছিলেন কালচিনি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বীরেন্দ্র বরা ওঁরাও ৷ পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা জেলা সভাপতি প্রকাশ চিক বরাইক, জেলা চেয়ারম্যান মৃদুল গোস্বামী এবং গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা ৷

বৃহস্পতিবারের এই রোড শো শুরু হয় গোপীমোহন গ্রাউন্ড থেকে ৷ শেষ হয় ভুটান গেটে পৌঁছে ৷ পুরো পথজুড়ে কর্মী-সমর্থকদের ঢল নেমেছিল ৷ রাস্তার দু’ধারে ভিড় করেন সাধারণ মানুষ ৷ দলীয় পতাকা, ব্যানার ও স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো এলাকা ৷ বিভিন্ন জায়গায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক ঝলক দেখতে মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো ৷

রোড শো শেষে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করতে গিয়ে অভিষেক একাধিক প্রতিশ্রুতি দেন ৷ তিনি বলেন, “যাঁরা 60 বছর পার করবেন, তাঁদের ওল্ড এজ পেনশন দেবে আমাদের সরকার ৷ আমি কথা দিয়ে কথা রাখি, যা পারব না, তা বলি না ৷"

এলাকার উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, "কালচিনি পুরসভা ও হাসপাতালের একটি দাবি রয়েছে ৷ আপনারা তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী, কালচিনির প্রার্থী, আপনাদের প্রার্থী বীরেন্দ্র বরা ওঁরাওকে জোড়াফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়ী করুন ৷ আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, আপনাদের দাবি পূরণ করা হবে ৷" বিজেপিকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "যাঁরা বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন, তাঁরাও বুঝেছেন তাতে লাভ হয়নি ৷"

তৃণমূল প্রার্থী বীরেন্দ্র বরা ওঁরাওকে জোড়াফুল প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি আরও বলেন, "কষ্ট হলেও, ঝড়-বৃষ্টি হলেও লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিন, যাতে 4 তারিখে পদ্ম ফুলের জায়গায় এরা সর্ষের ফুল দেখে ৷ আমি কিন্তু বারবার কালচিনিতে আসতে চাই, আগামীতেও যাতে আসতে পারি, সেই ব্যবস্থা করবেন আপনারা ৷"

এদিন নির্বাচনী প্রচারে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বকেয়া টাকা আটকে রাখার অভিযোগ করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সব মিলিয়ে, নির্বাচনের আগে কালচিনিতে অভিষেকের এই রোড শো তৃণমূলের প্রচারে নতুন গতি আনল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷

