ভারত-ভুটান সীমান্তে কালচিনিতে অভিষেকের রোড শো, দিলেন একাধিক প্রতিশ্রুতি
উত্তরবঙ্গের কালচিনি বিধানসভায় নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে একাধিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : March 26, 2026 at 9:01 PM IST
কালচিনি, 26 মার্চ: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি বিধানসভা কেন্দ্রে জোরদার প্রচারে নামল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ এদিন গোপীমোহন গ্রাউন্ড থেকে ভুটান গেট পর্যন্ত বিশাল রোড শো করেন দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের এই রোড শো ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায় ৷ তৃণমূল সাংসদকে দেখতে বহু মানুষ ভিড় করেন ৷
গতবার নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিল বিশাল লামা ৷ তিনি 1 লক্ষ 2 হাজার 247 ভোট, 52.65 শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন ৷ 73 হাজার 896 ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন তৃণমূলের পাসাং লামা ৷ যা মোট ভোটের 38.06 শতাংশ ৷ এবারও এই কেন্দ্রে বিশাল লামাকেই প্রার্থী করেছে বিজেপি ৷ ছাব্বিশে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূলের বীরেন্দ্র বরা ওঁরাও ৷
এদিন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রোড শোয়ে উপস্থিত ছিলেন কালচিনি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বীরেন্দ্র বরা ওঁরাও ৷ পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা জেলা সভাপতি প্রকাশ চিক বরাইক, জেলা চেয়ারম্যান মৃদুল গোস্বামী এবং গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা ৷
বৃহস্পতিবারের এই রোড শো শুরু হয় গোপীমোহন গ্রাউন্ড থেকে ৷ শেষ হয় ভুটান গেটে পৌঁছে ৷ পুরো পথজুড়ে কর্মী-সমর্থকদের ঢল নেমেছিল ৷ রাস্তার দু’ধারে ভিড় করেন সাধারণ মানুষ ৷ দলীয় পতাকা, ব্যানার ও স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো এলাকা ৷ বিভিন্ন জায়গায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক ঝলক দেখতে মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো ৷
রোড শো শেষে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করতে গিয়ে অভিষেক একাধিক প্রতিশ্রুতি দেন ৷ তিনি বলেন, “যাঁরা 60 বছর পার করবেন, তাঁদের ওল্ড এজ পেনশন দেবে আমাদের সরকার ৷ আমি কথা দিয়ে কথা রাখি, যা পারব না, তা বলি না ৷"
এলাকার উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, "কালচিনি পুরসভা ও হাসপাতালের একটি দাবি রয়েছে ৷ আপনারা তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী, কালচিনির প্রার্থী, আপনাদের প্রার্থী বীরেন্দ্র বরা ওঁরাওকে জোড়াফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়ী করুন ৷ আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, আপনাদের দাবি পূরণ করা হবে ৷" বিজেপিকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "যাঁরা বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন, তাঁরাও বুঝেছেন তাতে লাভ হয়নি ৷"
তৃণমূল প্রার্থী বীরেন্দ্র বরা ওঁরাওকে জোড়াফুল প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি আরও বলেন, "কষ্ট হলেও, ঝড়-বৃষ্টি হলেও লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিন, যাতে 4 তারিখে পদ্ম ফুলের জায়গায় এরা সর্ষের ফুল দেখে ৷ আমি কিন্তু বারবার কালচিনিতে আসতে চাই, আগামীতেও যাতে আসতে পারি, সেই ব্যবস্থা করবেন আপনারা ৷"
এদিন নির্বাচনী প্রচারে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বকেয়া টাকা আটকে রাখার অভিযোগ করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সব মিলিয়ে, নির্বাচনের আগে কালচিনিতে অভিষেকের এই রোড শো তৃণমূলের প্রচারে নতুন গতি আনল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷