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'ভাঙচুর নয়, উর্দি পরে ডাকাতি হয়েছে', আমতলার অফিসে বুলডোজার চালানো নিয়ে ফের তোপ অভিষেকের

শনিবার তাঁরই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত আমতলায় তাঁরই বহুতল অফিসে বুলডোজার চালানো হয় ৷ একদিন পর এদিন সকালে এই ঘটনায় প্রতিক্রিয়া দিলেন তৃণমূল সাংসদ ৷

Abhishek Banerjee Office Bulldozer
আমতলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে বুলডোজার (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 19, 2026 at 2:57 PM IST

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কলকাতা, 19 জুলাই: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলীয় কার্যালয় বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দিয়েছে প্রশাসন ৷ এই ঘটনায় বুলডোজার নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের রায়ের কথা স্মরণ করিয়ে তোপ দাগলেন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ ৷ তিনি আরও জানিয়েছেন, বিষয়টি বিচারাধীন থাকা সত্ত্বেও 'বুলডোজার অ্যাকশন' হয়েছে ৷ আর এই ঘটনা শুধু ভাঙচুর চালানোয় নয়, উর্দি পরে ডাকাতি করা হয়েছে ৷

শনিবার আমতলায় অবস্থিত তাঁর সাংসদ কার্যালয়ে বুলডোজার অভিযান চালায় পুলিশ ৷ প্রশাসনের অভিযোগ, অভিষেকের বহুতল কার্যালয়টি বেআইনি নির্মাণ ৷ প্রশাসনের তরফে বারবার নোটিশ পাঠিয়ে এই নির্মাণের নথি চাইলেও জবাব দেননি এলাকার সাংসদ ৷ তাই কড়া অবস্থান নিয়েছে প্রশাসন ৷ সকাল থেকে বিরাট সংখ্যক পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে এই বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে শুরু করে প্রশাসন ৷

প্রশাসন সূত্রে দাবি, বৈধ বিল্ডিং প্ল্যান এবং প্রয়োজনীয় অনুমোদনের নথি ছাড়াই ওই কার্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে ৷ পরপর একাধিক নোটিশ পাঠানো হলেও তার কোনও জবাব পাওয়া যায়নি ৷ তাই প্রশাসন কড়া পদক্ষেপের পথে হাঁটছে বলে জানা গিয়েছে ৷ 30 জুন প্রথম নোটিশ পাঠানো হয়েছিল সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে ৷ পরে 7 জুলাই দ্বিতীয় নোটিশ দেওয়া হয় ৷ পাশাপাশি 15 জুলাই দক্ষিণ 24 পরগনার জেলা প্রশাসনের দফতরে উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনীয় নথি পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল অভিষেককে ৷ অভিযোগ, কোনও নোটিশেরই উত্তর দেওয়া হয়নি সাংসদের তরফে ৷ নির্ধারিত দিনে হাজিরাও দেননি তৃণমূল নেতা ৷

এরপর রবিবার সকালে সোশাল মিডিয়ায় রাজ্যের বর্তমান প্রশাসনকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন অভিষেক ৷ তাঁর অভিযোগ, বাংলায় এখন আর আইনের শাসন বলে কিছু বাকি নেই ৷ রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে বুলডোজার অভিযান হয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি ।

বুলডোজার দিয়ে এভাবে নির্মাণ ভাঙা নিয়ে আগেই কড়া নির্দেশিকা দিয়েছিল দেশের শীর্ষ আদালত ৷ সেই প্রসঙ্গ টেনে প্রশাসনের কাজের আইনি বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মমতা-পন্থী তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ৷ তাঁর দাবি, বর্তমান সরকার দেশের সংবিধান বা আদালতের কোনও নির্দেশকেই তোয়াক্কা করছে না ৷ এই কাজের মধ্যে দিয়ে তারা চরম অসাংবিধানিক আচরণ করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন তৃণমূল সাংসদ ।

ক্ষোভ উগরে দিয়ে অভিষেক লিখেছেন, "বাংলায় আইনশৃঙ্খলার অভাব আজ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট ৷ সুপ্রিম কোর্ট এবং কলকাতা হাইকোর্ট বুলডোজার দিয়ে ভাঙচুরের ঘটনাকে অসাংবিধানিক বলে রায় দিয়েছে ৷ তা সত্ত্বেও গতকাল আমতলায় আমার লোকসভা কেন্দ্রের কার্যালয় ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল ৷"

পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে তিনি সরাসরি লুঠের মতো গুরুতর অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ এলেছেন ৷ তাঁর দাবি, বেআইনি নির্মাণ ভাঙার নাম করে আসলে পার্টি অফিসে ডাকাতি করা হয়েছে ৷ আরও অভিযোগ, ওই কার্যালয় থেকে প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ নথি এবং দামি সরঞ্জাম নিয়ে গিয়েছে পুলিশ ৷

ঘটনার কয়েকটি মুহূর্তের কথা উল্লেখ করে তিনি সরাসরি চুরির অভিযোগ তুলেছেন ৷ এই প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, "ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ বাক্সভর্তি ল্যাপটপ, প্রিন্টার, জরুরি নথি এবং অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছে ৷" তাঁর মতে, উর্দিধারী পুলিশের উপস্থিতিতে এ ভাবে জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলার ঘটনা অভাবনীয় ৷

প্রশাসনের তরফ থেকে অবশ্য দাবি করা হয়েছে, সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে জমি দখল করে ওই কার্যালয়টি তৈরি করা হয়েছিল ৷ নিয়ম মেনেই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে ৷ কিন্তু ডায়মন্ড হারবার এলাকার রাজনীতির ক্ষেত্রে আমতলার এই অফিসটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ গত কয়েক বছর ধরে এই কার্যালয় থেকেই এলাকার যাবতীয় দলীয় কাজকর্ম পরিচালনা করা হত ৷ লোকসভা থেকে পঞ্চায়েত, সব দলীয় কর্মসূচি প্রধানত এখান থেকেই নিয়ন্ত্রিত হত ৷ হঠাৎ সেই রাজনৈতিক প্রাণকেন্দ্রটি ভেঙে দেওয়ায় স্থানীয় তৃণমূল নেতা ও কর্মীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে ৷

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই শাসক এবং বিরোধী দলের মধ্যে সংঘাত লেগে রয়েছে ৷ আমতলার কার্যালয় ভাঙার ঘটনা সেই সংঘাতে নতুন মাত্রা যোগ করল ৷ একদিকে যেমন প্রশাসন আইনি পদক্ষেপের কথা বলছে, অন্যদিকে প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল একে সরাসরি রাজনৈতিক আক্রমণ বলে দাগিয়ে দিয়েছে ৷ তবে বুলডোজার বিতর্কে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশের কথা মনে করিয়ে দিয়ে অভিষেক যে ভাবে সরব হয়েছেন, তাতে আগামী দিনে এই রাজনৈতিক তরজা আইনি পথে আরও জোরালো হতে চলেছে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ৷

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ABHISHEK BANERJEE
ABHISHEK AMTALA OFFICE DEMOLITION
BULLDOZER POLITICS
AMTALA OFFICE DEMOLITION
ABHISHEK BANERJEE AMTALA OFFICE

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