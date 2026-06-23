চোখের চিকিৎসায় বিদেশ যেতে চান অভিষেক, হাইকোর্টে আবেদন তৃণমূল সাংসদের

চোখের চিকিৎসায় বিদেশ যেতে চান অভিষেক, হাইকোর্টে আবেদন তৃণমূল সাংসদের
একটি দুর্ঘটনায় চোখে গুরুতর চোট পান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এই উত্তপ্ত রাজনৈতিক আবহে তিনি বিদেশ যেতে চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হলেন ৷
Published : June 23, 2026 at 5:39 PM IST
কলকাতা, 23 জুন: চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাওয়া প্রয়োজন ৷ তাই এই বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের নির্দেশ শিথিল করার আবেদন জানালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বিধাননগর সাইবার থানার মামলায় তাঁকে রক্ষাকবচ দিলেও তাঁর বিদেশ যাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ৷
সেই নির্দেশ শিথিল করার আবেদন জানিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক ৷ চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশ যেতে চান তিনি ৷ সেই মর্মে আবেদন জানিয়েছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের কাছেই ৷
গত 22 মে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বিধাননগর সাইবার থানার মামলায় নির্দেশ দেন, 31 জুলাই বা এই মামলার নিষ্পত্তি না-হওয়া পর্যন্ত তাঁকে গ্রেফতার করা যাবে না ৷ তবে আদালতের অনুমতি ছাড়া আবেদনকারী দেশের বাইরে যেতে পারবেন না ৷ কোথাও যেতে হলে তদন্তকারী অফিসারকে 48 ঘণ্টা আগে নোটিশ দিতে হবে ৷
বাগুইআটির এক ব্যক্তি গত 15 মে বিধাননগর সাইবার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন ৷ তিনি একাধিক ভিডিও ক্লিপ দিয়ে অভিযোগ করেন, "4 মে'র পর ডিজে বাজবে... দিল্লির কোন বাবা বাঁচায় দেখব..."- এই ধরনের মন্তব্য-সহ আরও একাধিক উস্কানিমূলক মন্তব্যের রয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়, তা দেখে রীতিমতো ক্ষোভপ্রকাশ করেন বিচারপতি ৷
উল্লেখ্য 2016 সালের অক্টোবর মাসে মুর্শিদাবাদে একটি দলীয় কর্মসূচি থেকে কলকাতায় ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন অভিষেক ৷ ওই দুর্ঘটনায় চোখে গুরুতর চোট পান তিনি ৷ প্রথমে দেশের একাধিক হাসপাতালে এবং পরে বিদেশে গিয়ে চোখের চিকিৎসা করান তিনি ৷