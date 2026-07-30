চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে অভিষেক

চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে অভিষেক
হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য নির্দেশ দিয়েছিলেন, অভিষেককে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে এবং আদালতের অনুমতি ছাড়া বিদেশে যাওয়া যাবে না ৷
By PTI
Published : July 30, 2026 at 2:21 PM IST
নয়াদিল্লি, 30 জুলাই : চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দেয়নি কলকাতা হাইকোর্ট ৷ গত 20 জুলাই সিঙ্গেল বেঞ্চের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ যদিও মামলাটি এখনও শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত হয়নি ৷
এর আগে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের সময় উস্কানিমূলক মন্তব্যের জেরে দায়ের হওয়া একটি মামলায় অভিষেকের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ না নেওয়ার অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা ৬ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়িয়েছিল হাইকোর্ট। স্বস্তি দিয়ে হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য নির্দেশ দিয়েছিলেন, অভিষেককে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে এবং আদালতের অনুমতি ছাড়া বিদেশে যাওয়া যাবে না ৷ ৬ অক্টোবর বা পরবর্তী নির্দেশ-এর মধ্যে যেটি আগে আসবে, বিচারপতি অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা সেই সময় পর্যন্ত বাড়িয়েছিলেন। তিনি জানান, শর্তাবলী পরিবর্তনের জন্য তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের আবেদনের শুনানি হবে অগস্ট মাসে ৷ তবে, কোনো তারিখ উল্লেখ করেননি তিনি ৷
ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছিলেন। তদন্ত চলাকালীন আবেদনকারীকে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার বিষয়ে আদালত যে আগ্রহী নয়, তা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন বিচারপতি ভট্টাচার্য ৷ বলেন, কলকাতায় বেশ কয়েকটি নামী চোখের হাসপাতাল রয়েছে। তৃণমূল সাংসদের উচিত সরকারি এসএসকেএম (SSKM) হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের প্রধানের কাছে যাওয়া ৷ তিনিই সিদ্ধান্ত নেবেন অভিষেকের চোখের সমস্যার চিকিৎসা সেখানে সম্ভব কি না।