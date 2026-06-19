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বিকেলে স্পিকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ, দিল্লি গেলেন অভিষেক

এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে তৃণমূলের সংসদীয় দল ঘিরে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ৷ এবার এ নিয়ে আলোচনা করতে অভিষেককে তলব করলেন স্পিকার ৷

ABHISHEK BANERJEE SPEAKER OM BIRLA
বিড়লার সঙ্গে দেখা করতে দিল্লি রওনা অভিষেকের (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 19, 2026 at 3:15 PM IST

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কলকাতা, 19 জুন: লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করতে দিল্লি গেলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। 20 জন বিদ্রোহী সাংসদ ‘ন্যাশনালিস্ট সিটিজেনস পার্টি অফ ইন্ডিয়া’ (NCPI)-তে যোগ দিয়ে নিজেদের পৃথক গোষ্ঠীর স্বীকৃতির দাবি জানিয়েছেন ৷ পাল্টা স্পিকারকে চিঠি দিয়েছিলেন অভিষেকও ৷ সেই চিঠির প্রেক্ষিতেই তাঁকে তলব করেছেন লোকসভার অধ্যক্ষ।

লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা হিসেবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পিকারের কাছে চিঠি লিখে এই বিদ্রোহীদের পৃথক গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি না দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এরপরই দেখা যায় তৃণমূলের 20 জন সাংসদ NCPI-তে যোগ দিয়েছেন ৷ অন্যদিকে কয়েকদিন আগে অভিষেককে ডেকে পাঠান লোকসভার অধ্যক্ষ ৷ যদিও সেদিন ইডির জিজ্ঞাসাবাদের মুুখোমুখি হওয়ায় দিল্লি যেতে পারেননি অভিষেক ৷ এরপর ফের এদিন তাঁকে ডেকে পাঠান স্পিকার ৷ জানা গিয়েছে, শুক্রবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ স্পিকারের সংসদীয় কক্ষে এই বৈঠক।

দলত্যাগ-বিরোধী আইন থেকে বাঁচতে এবং নতুন দলে যোগ দেওয়ার লক্ষ্যে, তৃণমূলের 20 জন সাংসদ স্পিকারের কাছে চিঠি দিয়ে নিজেদের একটি পৃথক গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতির দাবি জানিয়েছেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, কোনও সাংসদ বা গোষ্ঠীই দলীয় নেতৃত্বের (মূল দল) থেকে নিজেদের আলাদা বলে দাবি করতে পারে না।

দিল্লিতে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাতের বিষয়ে বিজেপি সাংসদ রাহুল সিনহা বলেন, " নির্বাচনের পর মাত্র দেড় মাস কেটেছে -এত বড় একটি রাজনৈতিক দল পুরোপুরি ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। এখন তাদের মধ্যে লড়াই চলছে। তৃণমূলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রচুর টাকা আছে ৷ আর সেই কারণেই তারা নিজেদের মধ্য়ে লড়াই করছে ৷ রাজনৈতিক দল ভাঙার ঘটনা ঘটলেও, এমন পরিস্থিতি সচরাচর দেখা যায় না ৷ যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার তা স্পিকারই নেবেন, তবে তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল এতটাই তীব্র আকার ধারণ করেছে যে দলটির অস্তিত্বই হয়ত মুছে যাবে।"

এই পরিপ্রেক্ষিতে, দলত্যাগী গোষ্ঠীর তীব্র সমালোচনা করেতে শোনা গেল তৃণমূলের সাংসদ সৌগত রায়কে ৷ তিনি এই পদক্ষেপকে "দলত্যাগ-বিরোধী আইন এড়ানোর নিছক প্রচেষ্টা" বলে অভিহিত করেছেন। সৌগত দাবি করেন, বিদ্রোহীরা একটি অপরিচিত দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছেন যার মাধ্যমে দলত্যাগ-বিরোধী আইন এড়ানো সম্ভব। দমদমের সাংসদ বলেন, "এটি দলত্যাগ-বিরোধী আইন এড়ানোর একটি প্রচেষ্টা ৷ এসব করা হচ্ছে যাতে আইনের হাত থেকে ছাড় পাওয়া যায়। তারা এমন একটি অপরিচিত দলের সঙ্গে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করছেন যা দলত্যাগ-বিরোধী আইন এড়াতে সাহায্য করবে ৷"

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ABHISHEK BANERJEE OM BIRLA
FACTION IN TMC PARLIAMENTARY PARTY
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অভিষেকর সঙ্গে বৈঠক ওম বিড়লার
ABHISHEK BANERJEE OM BIRLA MEETING

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