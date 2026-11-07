জন্মদিনে অভিষেকের বাড়ির সামনে তুমুল সংঘর্ষ, খুনের চেষ্টা বললেন সাংসদ
Abhishek Banerjee: অভিষেকের জন্মদিনের প্রাক্কালে উত্তপ্ত হয়ে উঠল তাঁর কালীঘাটের বাড়ির চত্বর। স্লোগান-পাল্টা স্লোগান থেকে বাদানুবাদ, তারপর হাতাহাতি।
Published : November 7, 2026 at 9:52 AM IST
কলকাতা, 7 নভেম্বর: জন্মদিনের উৎসবের আবহ ও কালীপুজোর আগে রণক্ষেত্র কালীঘাট। ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিনেই তাঁর কালীঘাটের বাসভবনের সামনে মমতা তৃণমূল ও বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটল।
গভীর রাত থেকে সকাল পর্যন্ত দফায় দফায় চলে ধস্তাধস্তি, ইটবৃষ্টি ও হাতাহাতি। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, নিরাপত্তারক্ষীদের অনুরোধ উপেক্ষা করে ক্ষোভে সকাল পর্যন্ত বাড়ির বাইরে রাস্তায় বসে রইলেন সাংসদ নিজেই।
ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার গভীর রাতে। শনিবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে রাত দেড়টা নাগাদ তাঁর কালীঘাটের বাড়ির সামনে ভিড় জমান মমতা তৃণমূলের কর্মী ও অভিষেক অনুগামীরা। অভিযোগ, রাত দু'টো নাগাদ আচমকাই বিজেপি কর্মীরা এলাকায় ঢুকে 'চোর চোর', 'গরু চোর' এবং 'মাছ চোর' বলে কটাক্ষ করতে শুরু করেন। একইসঙ্গে অভিষেকের জন্মদিনের ব্যানার, কাটআউট এবং ছবি ছিঁড়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।
After I released the recce video this morning, my house was attacked just now, at 2 AM by BJP goons, right under the watch of the Kolkata police. Thank you, Calcutta High Court and the Supreme Court of India for remaining mute spectators while all this unfolds. I will upload the videos shortly.— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) November 6, 2026
এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন তৃণমূল কর্মীরা। বচসা মুহূর্তে গড়ায় হাতাহাতিতে। চলে ইটবৃষ্টি। দুই দলের মুখোমুখি সংঘর্ষে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় পুরো এলাকা। দু'পক্ষের অন্তত সাত জন আহত হন। তাঁদের বেশ কয়েকজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। খবর পেয়েই বাড়ি থেকে নীচে নেমে আসেন অভিষেক। সাংসদকে সামনে পেয়ে বিজেপি কর্মীরা শুভেন্দু অধিকারীর ছবি দেওয়া প্ল্যাকার্ড তুলে পাল্টা স্লোগান দিতে থাকেন। মমতা তৃণমূল সমর্থকরাও তখন অভিষেকের ছবি হাতে স্লোগান দেন।
উত্তেজনা চরমে উঠলে ঘটনাস্থলে নামানো হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী ও ব়্যাফ। পুলিশ এসে দুই পক্ষকে সরানোর চেষ্টা করলে এক তৃণমূল কর্মীকে পুলিশ আটক করে বলে অভিযোগ ওঠে। এতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন অভিষেক। পুলিশের সঙ্গে তাঁর তীব্র বাগবিতণ্ডা ও ধস্তাধস্তি বাধে। তাঁকে নিরাপত্তা বলয়ে বাড়ির ভিতরে যাওয়ার অনুরোধ জানায় পুলিশ। কিন্তু সাংসদ তা প্রত্যাখ্যান করে বাড়ির সামনের ফুটপাতে বসে অবস্থান শুরু করেন। টানা রাত দু'টো থেকে সকাল ছ'টা পর্যন্ত রাস্তায় অনড় বসে থাকেন তিনি।
অবশেষে পুলিশ আটক মমতা তৃণমূল কর্মীকে ছেড়ে দেওয়ার পর সকাল ছ'টা নাগাদ অভিষেক বাড়ির ভিতরে ঢোকেন। সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান মমতা তৃণমূলের সাংসদ দোলা সেন।
শনিবার সকালে এক্স হ্যান্ডলে সিসিটিভি ফুটেজ পোস্ট করে সরাসরি বিচারব্যবস্থা ও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন অভিষেক। তিনি লেখেন, "টানা দু'দিন রেকি করার পর আজ রাত দুটোয় এভাবেই বিজেপি গুন্ডারা আমার বাড়িতে হামলা চালিয়েছে। ফুটেজ দেখলেই আপনারা সত্যিটা বুঝতে পারবেন। যদি একজন নির্বাচিত সাংসদের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটতে পারে, তবে পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ মানুষের কী পরিস্থিতি হতে পারে ভাবাই যায় না ! গত ছয় মাসে এই নিয়ে সাত বার আমাকে প্রাণে মারার চেষ্টা হল। তা সত্ত্বেও পুলিশের কোনও ভূমিকা নেই, নেই আদালতের কোনও হস্তক্ষেপও। বিচারব্যবস্থা চোখ বুজে বসে থাকায় দুষ্কৃতীরা পুরো রাজ্যে তাণ্ডব চালাচ্ছে। নীরব দর্শক হয়ে থাকার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ, মাই লর্ডস!"
সংঘর্ষের ঘটনা নিয়ে তীব্র রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। মমতা তৃণমূলের তোলা সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে গেরুয়া শিবির। বিজেপি সমর্থকদের দাবি, তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে কালীপুজোর প্রতিমা আনতে যাচ্ছিলেন। সেই সময়েই মমতা তৃণমূলের কর্মীরা বিনা প্ররোচনায় তাঁদের কটূক্তি করেন এবং চড়াও হন। পাল্টা এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে কটাক্ষ করেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।
পুরো বিষয়টিকে রাজনৈতিক নাটক হিসেবে বর্ণনা করে তিনি বলেন, "এত বড় নেতা ফুটপাতে কেন জন্মদিন পালন করছেন। মিষ্টি ছোড়া উচিত। জানি না কী হয়েছে। মানুষের সহানুভূতি কুড়োনোর পুরনো পন্থা এটা।"
শনিবার সকালে এলাকায় পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলেও টানটান উত্তেজনা বজায় রয়েছে। অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে সাংসদের বাসভবন চত্বরে অতিরিক্ত পুলিশ পাহারা জারি রাখা হয়েছে। পুরো ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।