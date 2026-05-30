সোনারপুরে হেনস্থা অভিষেককে; চোর চোর স্লোগান তুলে ছোড়া হল ডিম-ইট-জুতো
ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীদের ব্যাপক বিক্ষোভের সামনে পড়েন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ৷ রাস্তায় ফেলে মারধরও করা হয় তাঁকে ৷ ছিঁড়ে দেওয়া হয় জামা ৷
Published : May 30, 2026 at 5:16 PM IST
সোনারপুর, 30 মে: ভোট-পরবর্তী হিংসায় আক্রান্তদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে প্রবল জনরোষের মুখে পড়লেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার সোনারপুরে গিয়ে তিনি নিজেই আক্রান্ত হলেন ৷ গাড়ি ছেড়ে বাইকে করে সোনারপুরে ঢোকার মুখে তাঁকে ঘিরে ধরেন গ্রামবাসীরা ৷ এরপরই চলে বেধরক মারধর ৷ ছিঁড়ে যায় অভিষেকের জামা ৷ তাঁকে লক্ষ্য করে ছোড়া হয় ডিম ও জুতো ৷ বিক্ষোভকারীদের মধ্যে অনেক মহিলাও ছিলেন ৷
শেষে ক্রিকেটের হেলমেট মাথায় দিয়ে তৃণমূল সাংসদ এরপরে হেঁটে এগোতে থাকেন। তারপরও ছাড়েনি গ্রামবাসীরা ৷ একের পর এক তাঁকে লক্ষ্য করে উড়ে আসে ডিম, ইট, জুতো ৷ তারপরও ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা সরাসরি হাত তোলেন অভিষেকের উপর ৷ রাস্তায় ফেলে মারধরও করা হয় তাঁকে ৷ ছিঁড়ে দেওয়া হয় জামা ৷ ওই অবস্থাতেও উঠে হেঁটে এগিয়ে যেতে দেখা গেল অভিষেককে ৷ বিক্ষোভ সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে অভিষেকের নিরাপত্তায় থাকা পুলিশ কর্মীরা।
পরে অভিষেক বলেন, "নির্লজ্জ দু'কান কাটার মতো টিভির পর্দায়ে টাকা নিতে দেখা গিয়েছিল ৷ এরা আমাদের প্রাণে মারতে চায় ৷ আমার মৃতদেহ উদ্ধার হোক এখান থেকে ৷ আমি জায়গা ছেড়ে যাব না ৷ যতক্ষণ বাহিনী না আসে, আমি যাব না ৷ হাইকোর্টের দৃষ্টি আকরর্ষণ করছি, রাজ্যপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ৷ আমি আদালতের দ্বারস্থ হব ৷ পুলিশের সঙ্গে কথা বলছি ৷ দরজা ভাঙার চেষ্টা হচ্ছে ৷ কোনও পুলিশ নেই ৷ আমি এখান থেকে য়াচ্ছি না ৷ দেখি কত বড় ক্ষমতা এদের ৷ গণতান্ত্রিক সরকারের এত ভয় কিসের ? মানুষের রায়ে যদি ক্ষমতায় আসেন, তবে এত ভয় কিসের ?"