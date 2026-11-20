উর্দি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার লাইসেন্স নয়, পুলিশ-বিজেপি যোগসাজশ নিয়ে তোপ অভিষেকের
Abhishek Banerjee on police and BJP: অভিষেকের দাবি, সিআইডি এবং ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার বিশ্বস্ত সূত্র থেকেই এই ষড়যন্ত্রের খবর তাঁর কাছে এসেছে।
Published : November 20, 2026 at 11:23 AM IST
কলকাতা, 20 নভেম্বর: কলকাতা হাইকোর্ট তাঁর করা মন্তব্যকে সামনে রেখে জবাবদিহি চেয়েছে ৷ ইতিমধ্যেই তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে তরজাও শুরু হয়েছে ৷ এই আবহের মধ্যেই এবার রাজ্যে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সরাসরি তোপ দাগলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ফেসবুকে একটি দীর্ঘ পোস্ট করেন তিনি। সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সিআইডি এবং ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার একাংশের বিরুদ্ধে সরকারি নথি জাল করে মিথ্যা ফৌজদারি মামলা সাজানোর চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলেছেন অভিষেক। গোটা ঘটনায় পুলিশের একাংশের সঙ্গে বিজেপি নেতাদের গভীর আঁতাত রয়েছে বলেও দাবি করে অভিষেক লেখেন, "পুলিশের উর্দি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার লাইসেন্স নয়।"
অভিষেকের দাবি, সিআইডি এবং ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার বিশ্বস্ত সূত্র থেকেই এই ষড়যন্ত্রের খবর তাঁর কাছে এসেছে। পোস্টে তিনি ডায়মন্ড হারবার থানার 374 নম্বর মামলার কথা উল্লেখ করেছেন। কাগজে-কলমে ওই মামলাটি 15 অগস্ট নথিভুক্ত হয়েছে। কিন্তু অভিষেকের দাবি, মিথ্যা এফআইআর দায়ের করার ছক কষা হয়েছিল তার পরের দিন, অর্থাৎ 16 অগস্ট। প্রকৃত ঘটনা ধামাচাপা দিতেই পিছনের তারিখ দিয়ে মামলাটি রুজু করা হয়েছে বলে অভিযোগ সাংসদের।
সেদিনের বৈঠকে কারা ছিলেন, তাও স্পষ্ট করে জানিয়েছেন সাংসদ। অভিষেকের দাবি, 16 অগস্ট সিআইডির তদন্তকারী আধিকারিক রাজা নস্কর, অভিযোগকারিণী সৈয়দা সাকিনা ইয়াসমিন, বিজেপি নেতা ভাস্কর মণ্ডল এবং ডায়মন্ড হারবার থানার আইসি প্রসেনজিৎ কর একটি বৈঠক করেন। সেখানেই মিথ্যা অভিযোগপত্র তৈরি করে থানার প্রিন্টারে ছাপা হয়। অভিষেক জানান, এই ষড়যন্ত্রের প্রমাণ সামনে আনতে ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা হয়েছে। 16 অগস্ট ডায়মন্ড হারবার থানার সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ এবং আদালতের নজরদারিতে তা পরীক্ষার আবেদনও জানানো হয়েছে।
দুটি ঘটনা এই বিতর্ককে আরও ঘোরালো করেছে বলে মনে করছেন অভিষেক। তিনি জানিয়েছেন, এদিন মাসুদ দফতারি নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযোগ, তাঁকে ডায়মন্ড হারবার থানায় এনে প্রবল মানসিক চাপ দেওয়ার পাশাপাশি ভয় দেখানো হচ্ছে। সিআইডি আধিকারিকরা তাঁকে সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে মিথ্যা বয়ান দিতে বাধ্য করার চেষ্টা করছেন বলেও অভিযোগ।
অন্যদিকে, সুমিত রায়কে উস্থি থানা থেকে বার করে দুটি আলাদা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেখানে সাজানো প্রমাণ উদ্ধার দেখানোর চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায়, শেষে তাঁকেও ডায়মন্ড হারবার থানায় এনে মাসুদের সঙ্গে বসিয়ে রাখা হয়েছে। শুক্রবার সুমিতকে আদালতে পেশ করার কথা। তার ঠিক আগের রাতে এই তৎপরতাকে ঘিরে বড়সড় ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা করছেন অভিষেক।
এই সাজানো মামলার নিরপেক্ষ তদন্ত চেয়ে বৃহস্পতিবারই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক শামিম আহমেদ। এই প্রসঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার তত্ত্বও সামনে এনেছেন অভিষেক। তাঁর দাবি, গত ছ'মাসে পুলিশ শামিমকে একবারও ডাকেনি। অথচ তিনি ‘বিশ্বাসঘাতকদের শিবির’ ছেড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূলে সমর্থন জানাতেই হঠাৎ পুলিশের অতিসক্রিয়তা শুরু হয়েছে। অভিষেকের প্রশ্ন, ‘‘আইন কি নিজের গতিতে চলছে, নাকি রাজনৈতিক নির্দেশে ?’’
গোটা বিষয়টিতে বিচারব্যবস্থার জরুরি হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। তাঁর মতে, সরকারি নথিতে কারচুপি, সাক্ষীদের ভয় দেখানো এবং রাজনৈতিক স্বার্থে তদন্তকে প্রভাবিত করার মতো অভিযোগ কোনও গণতন্ত্রেই মেনে নেওয়া যায় না। লোভনীয় পদে পোস্টিং, ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং তোলাবাজির জন্য পুলিশের ক্ষমতার অপব্যবহারের নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন বলেও মনে করেন তিনি। কড়া ভাষায় অভিষেক লিখেছেন, ‘‘পুলিশের উর্দি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার লাইসেন্স নয়।’’
নিম্ন আদালত এবং কলকাতা হাইকোর্টের কাছে তাঁর আর্জি, সংশ্লিষ্ট থানার সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ, জেনারেল ডায়েরি, এফআইআরয়ের নথি, কেস ডায়েরি এবং অভিযুক্তদের হেফাজত ও স্থানান্তরের রেকর্ড অবিলম্বে সুরক্ষিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হোক। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি।
পোস্টের শেষে অভিষেকের স্পষ্ট বার্তা, ‘‘আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয়। পুলিশের উর্দি পরলেই বেআইনি কাজের দায়মুক্তি মেলে না। আর রাজনৈতিক ক্ষমতার ছত্রছায়ায় থেকে অপরাধ করলে বিচার থেকে রেহাই পাওয়ার অধিকারও কারও নেই।’’ সব শেষে বিচারব্যবস্থার উদ্দেশে তাঁর প্রশ্ন, ‘‘বিচারব্যবস্থার কাছে আজ একটাই প্রশ্ন, আইন কি সত্যকে রক্ষা করবে, নাকি ক্ষমতাবানদের স্বার্থে সাজানো মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেবে?’’