সই জাল থেকে বিদেশ যাত্রা, 'রসালো' খবর প্রচার রুখতে প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ অভিষেকের

সই জাল থেকে বিদেশ যাত্রা, 'রসালো' খবর প্রচার রুখতে প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ অভিষেকের
Abhishek Banerjee Media Trial: তাঁর সম্পর্কিত বিভিন্ন তদন্ত নিয়ে মিডিয়াতে মনগড়া খবর পরিবেশনের অভিযোগ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের শরণাপন্ন হলেন অভিষেক ৷
Published : October 9, 2026 at 1:00 PM IST
কলকাতা, 9 অক্টোবর: সমস্ত রকম মিডিয়া ট্রায়াল বন্ধ করার আর্জি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ মমতা-পন্থী তৃণমূল শিবিরের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ গতকাল বিচারপতি কৃষ্ণা রাও এই মামলা শোনার এক্তিয়ার নেই বলে ছেড়ে দেন ৷
শুক্রবার এই আবেদন নিয়ে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অভিষেকের আইনজীবীরা ৷ প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ও বিচারপতি ওম নারায়ণ রাই-এর বেঞ্চ জানিয়েছে, খুব শীঘ্রই এই মামলা শুনানির জন্য বেঞ্চ নির্দিষ্ট করা হবে ৷
এর আগে অভিষেকের স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায় একই আর্জি জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৷ কলকাতা হাইকোর্ট সেক্ষেত্রে নির্দেশ দেয়, যে কোনও খবরের সূত্রে অকারণ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রীর নাম উল্লেখ করে সংবাদমাধ্যমে প্রচার করা যাবে না ৷ এবার একই আর্জি নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন অভিষেক। তাঁর নাম উল্লেখ করে অপ্রাসঙ্গিক খবর প্রচার বন্ধ করতে আর্জি জানিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ ।
অভিষেক এই মামলায় জানিয়েছেন, 2023 সালে কলকাতা হাইকোর্টের একটি নির্দেশের পর তদন্তাধীন বিষয়ে রিপোর্টিং করার ব্যাপারে 2024 সালের 7 ফেব্রুয়ারি একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে গাইডলাইন নির্ধারণ করে দিয়েছিল ৷ তা সত্ত্বেও সংবাদমাধ্যমে মনগড়া খবর পরিবেশন করা হচ্ছে ৷
উদাহরণ হিসাবে অভিষেক জানিয়েছেন, গত জুন মাসে বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা নিযুক্ত করা নিয়ে বিধায়কদের সই জালের অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে ৷ সেই ঘটনায় ভবানী ভবনে জিজ্ঞাসাবাদে ডাকা হয়েছিল তাঁকে ৷ সেদিন বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম তাঁকে কী জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তিনি কী উত্তর দিয়েছেন- এই নিয়ে মনগড়া সংবাদ পরিবেশন চলেছে অনবরত ৷
পাশাপাশি, সেপ্টেম্বর মাসে অভিষেকের বিদেশ যাত্রার আগে তিনি 25টি ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন বলে সংবাদমাধ্যমে উল্লেখ করা হয় ৷ বিদেশে তাঁর সঙ্গে কারও রোমান্টিক সম্পর্ক রয়েছে- এই রকম রসালো ভিত্তিহীন খবরও পরিবেশন করা হয়েছে ৷ এই মামলায় তিনি জাতীয় এবং আঞ্চলিক একাধিক মিডিয়া হাউজকে যুক্ত করেছেন পার্টি হিসাবে ৷