ফের হাজিরা দিলেন অভিষেক, এবারও সময়ের আগে পৌঁছলেন থানায়
Abhishek Banerjee: অভিষেক এদিন থানায় পৌঁছনোর পর তাঁর পক্ষে স্লোগান দেন কালীঘাটপন্থী তৃণমূল সমর্থকরা।
Published : November 20, 2026 at 1:35 PM IST
কলকাতা, 20 নভেম্বর: পুলিশ সুপার (এসপি) পাপিয়া সুলতানা-সহ কর্মীদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ৷ এবার আরও একবার আইনি জটিলতায় জড়ালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপারকে হুমকি দেওয়ার ঘটনার তদন্তে আজ (শুক্রবার) দুপুর 1টায় কলকাতার গিরীশ পার্ক থানায় তাঁকে হাজির হওয়ার জন্য তলব করা হয়েছিল। নির্ধারিত সময়ের আগেই তিনি হাজিরা দেন। জানা গিয়েছে, ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গঠিত হয়েছে বিশেষ তদন্তকারী দল ৷
পুলিশ ও তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ঘটনার সূত্রপাত গত 31 অক্টোবর। অভিযোগ উঠেছে, ওই দিন পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা এবং পুলিশ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত বা নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে।
তদন্তকারীদের মূল লক্ষ্য হল, কেন তিনি পুলিশকে এই ধরনের হুমকি দিলেন তা খতিয়ে দেখা। পাশাপাশি, পুলিশের বিরুদ্ধে তাঁর ঠিক কী কী অভিযোগ রয়েছে, তাও জানতে চাওয়া হবে। তদন্তকারী আধিকারিকদের মতে, যদি পুলিশের বিরুদ্ধে কোনও সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থেকে থাকে, তবে সেই অভিযোগের সমর্থনে তাঁর কাছে উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ রয়েছে কি না, তা আজ যাচাই করা হবে।
এই জিজ্ঞাসাবাদ প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য গিরিশ পার্ক থানায় একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এই বিশেষ দলের আধিকারিকরাই আজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়ান রেকর্ড করবেন এবং যাবতীয় নথিপত্র খতিয়ে দেখবেন। অন্যদিকে, তলবের বিষয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া জানার চেষ্টা করা হলেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। ফলে আজ দুপুর 1টার কিছুটা আগেই গিরিশ পার্ক থানায় তিনি সশরীরে হাজিরা দিলেন তিনি। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে ৷
রাজ্যে রাজনৈতিক পালা বদলের পর থেকেই পুলিশ থেকে শুরু করে ইডি এবং সিবিআইয়ের একাধিক তদন্তে জড়িয়ে পড়েছেন অভিষেক । কখনও তাঁর বিরুদ্ধে কলকাতার বিভিন্ন থানায় মামলা দায়ের হয়েছে । কখনও আবার মামলা দায়ের হয়েছে বিধান নগরের সাইবার ক্রাইমে । একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাও বিভিন্ন অভিযোগে অভিষেককে জেরা করেছে ।