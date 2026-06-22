দলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে লেনদেন চালু করতে হাইকোর্টে তৃণমূল
পার্টির বন্ধ করে দেওয়া তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট পুনরায় সচল করতে আদালতে মামলার আবেদন তৃণমূলের ৷ অনুমতি দিলেন বিচারপতি ৷
Published : June 22, 2026 at 11:35 AM IST
কলকাতা, 22 জুন: দলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের লেনদেন চালু করাতে এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ তৃণমূল কংগ্রেস । দ্রুত শুনানি চাইল রাজ্যের প্রাক্তন শাসকদল ৷ মামলা করার অনুমতি দিলেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ৷ চলতি সপ্তাহেই মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা বলে জানা গিয়েছে ।
আইনজীবী কিশোর দত্ত এদিন আদালতে জানিয়েছেন, বিধাননগর সাইবার থানায় একটি ভুয়ো অভিযোগ দায়ের হয়েছিল । সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশের অনুরোধে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তৃণমূলের তিনটি অ্যাকাউন্টের লেনদেন বন্ধ করে দেয় ৷ এমতাবস্থায় আদালতের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন ।
দলীয় তহবিলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিবাদের জেরে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে তৃণমূলের তিনটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার আবেদন জানিয়েছিলেন প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ অরূপ বিশ্বাস । তাঁর সেই চিঠির ভিত্তিতে পুলিশের দ্বারস্থ হন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে থাকা 10 তৃণমূল বিধায়ক ৷ এমনই আবহে পুলিশের অনুরোধ পেয়ে করে পদক্ষেপ ব্যাঙ্ক ৷ ওই অ্যাকাউন্টগুলির লেনদেন সাময়িকভাবে স্থগিত করে দেওয়া হয় । তৃণমূল কংগ্রেসের 440 কোটি টাকা থাকা তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট পুলিশ ফ্রিজ করে দেয় । আর সেই কারণেই তৃণমূল শোকজ করে প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ অরূপ বিশ্বাসকে ।
শোকজের জবাবে তিন পাতার চিঠিতে দলের অভ্যন্তরীণ লেনদেনের ইতিহাস নিয়ে একাধিক চাঞ্চল্যকর প্রশ্ন তুলেছেন অরূপ । তাঁর স্পষ্ট দাবি, খাতায় কলমে দলের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করলেও, আদতে তাঁকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখেই যাবতীয় আর্থিক লেনদেন পরিচালনা করা হয়েছে ।
অন্যদিকে, বিধানসভার নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকে তৃণমূলের নেতা নেত্রীদের উপর ডিম হামলা নিয়ে ফের জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল হাইকোর্টে । অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ওব্রায়েন, মদন মিত্র, কুণাল ঘোষ, সৌগত রায়-সহ বিরোধী দলের নেতা-নেত্রীদের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে । ডিম ছোড়া হচ্ছে । বিরোধী রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ে ভাঙচুর করা হচ্ছে । এই সমস্ত অভিযোগ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করলেন আইনজীবী দানিস ফারুকি ।
তাঁর বক্তব্য, এই ঘটনা সংবিধান বিরোধী । যেভাবে অবমাননা করা হচ্ছে তাতে অবিলম্বে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বিভিন্ন ধারায় এফআইয়ার দায়ের করার অনুমতি দিক আদালত । প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দেওয়া হোক ।
ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দ্রুত শুনানির আবেদন জানালেন আইনজীবী শীর্ষাণ্য বন্দ্যোপাধ্যয় । চলতি সপ্তাহে শুনানির সম্ভাবনা মামলাটির ।
উল্লেখ্য, এর আগে কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী অতীন্দ্র চৌধুরী একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন একই বিষয়ে । সেই মামলাটি আজকে শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত রয়েছে ।