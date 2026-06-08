বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা নিযুক্ত করতে মরিয়া তৃণমূল, দ্বারস্থ কলকাতা হাইকোর্টের

বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা নিযুক্ত করতে মরিয়া তৃণমূল, দ্বারস্থ কলকাতা হাইকোর্টের
আইনজীবী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সোমবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাও-এর বেঞ্চে মামলা দায়ের করার আর্জি জানানো হয় তৃণমূলের তরফে।
Published : June 8, 2026 at 6:09 PM IST
কলকাতা, 8 জুন: শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা হিসাবে স্বীকৃতি না দিয়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এবার হাইকোর্টে গেল তৃণমূল ৷ বিধানসভার স্পিকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।
সোমবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাও-এর বেঞ্চে মামলা দায়ের করার আর্জি জানানো হয় তৃণমূলের তরফে। তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত বিরোধী দলনেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এই মামলার মামলাকারী বলে জানা গিয়েছে। তাঁর হয়ে আইনজীবী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হাইকোর্ট সূত্রে খবর, বিচারপতি কৃষ্ণা রাও মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন। আগামী 11 জুন এই মামলার শুনানি হতে পারে তাঁর এজলাসে।
এর আগে তৃণমূল থেকে বিতাড়িত করা হয় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্য়ায় এবং সন্দীপন সাহাকে ৷ এরপর তাঁদের নেতৃত্বে একাধিক তৃণমূল বিধায়ক বিধানসভার অধ্যক্ষকে চিঠি দেয় ৷ এরপরই বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্য়ায়, সন্দীপন সাহা এবং জাভাদ খানকে যথাক্রমে বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা, উপ দলনেতা এবং মুখ্য সচেতক পদে নিযুক্ত করা হয়েছে বলে তৃণমূলের অভিযোগ ৷
এদিন মামলাকারীর তরফে জানানো হয়, আগেই শোভনদেব চট্টোপাধ্য়ায়কে বিরোধী দলনেতা নির্বাচন করে অন্যান্য বিধায়কদের সই-সহ অধ্যক্ষকে চিঠি দেওয়া হয়েছি। তারপরও কেন বিতাড়িত বিধায়কদের পদ দেওয়া হল তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল ৷
অন্যদিকে, এই মামলায় ইতিমধ্যেই তদন্ত করছে সিআইডি ৷ অভিযোগ, যে চিঠি তৃণমূলের পরিষদীয় দলের তরফে দেওয়া হয়েছিল সেখানে অনেক বিধায়কই সই করেননি ৷ তাঁদের সই জাল করা হয়েছিল বলেও অভিযোগ ৷ একাধিক বিধায়ক প্রকাশ্যে জানিয়েছেন তাঁরা সেই চিঠিতে সই করেননি ৷ এমনকী অনেকে এমনও অভিযোগ করেছেন যে, তাঁরা সেই বৈঠকেও ছিলেন না যেখানে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা করার প্রস্তাব রাখা হয় ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করেছে সিাইডি ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে, যে চিঠিতে এই সই জালের বিষয়টি উঠে এসেছে তা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের তরফে দেওয়া হয়েছিল বিধানসভায় ৷ আর সেই মামলায় অভিষেককেও তলব করেছে সিআইডি ৷