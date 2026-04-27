পুলিশ পর্যবেক্ষকের সঙ্গে বিজেপি প্রার্থীর 'গোপন বৈঠক' ! কমিশন-আধিকারিকের বিরুদ্ধে রিট পিটিশন তৃণমূলের
নির্বাচন কমিশন ও পুলিশ পর্যবেক্ষকের অসদাচরণের বিরুদ্ধে ভারতীয় সংবিধানের 226 নম্বর অনুচ্ছেদ (Article 226) অনুযায়ী একটি রিট পিটিশন (Writ Petition) দায়ের করেছে তৃণমূল ।
Published : April 27, 2026 at 2:36 PM IST
কলকাতা, 27 এপ্রিল: রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের পারদ যত চড়ছে, ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে রাজনৈতিক উত্তাপ । খোদ নির্বাচন কমিশনের নিয়োগ করা পুলিশ পর্যবেক্ষকের নিরপেক্ষতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলে আইনি পথে হাঁটল তৃণমূল । দক্ষিণ 24 পরগনার দায়িত্বপ্রাপ্ত এক পুলিশ পর্যবেক্ষক এবং এক বিজেপি প্রার্থীর মধ্যে 'গোপন বৈঠক' হয়েছে বলে অভিযোগ করে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্যের শাসক দল। নির্বাচন কমিশন এবং ওই পুলিশ পর্যবেক্ষকের 'চরম অসদাচরণের' বিরুদ্ধে ভারতীয় সংবিধানের 226 নম্বর অনুচ্ছেদ (Article 226) অনুযায়ী একটি রিট পিটিশন (Writ Petition) দায়ের করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।
অভিযোগের তির আইপিএস অফিসার পারমার স্মিত পুরুষোত্তম দাসের দিকে। বিধানসভা নির্বাচনে দক্ষিণ 24 পরগনার চারটি কেন্দ্রের জন্য পুলিশ পর্যবেক্ষক হিসেবে শ্রী হরিলাল চৌহানের বদলি হিসেবে তাঁকে নিয়োগ করে কমিশন। তৃণমূলের দায়ের করা পিটিশনের বয়ান এবং প্রকাশ্যে আনা তথ্য অনুযায়ী, পুলিশ পর্যবেক্ষকের মতো একটি চূড়ান্ত নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন পদে থেকেও তিনি তাঁর এক্তিয়ারভুক্ত 142 নম্বর মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী গৌর ঘোষের সঙ্গে সম্পূর্ণ অঘোষিত এবং অনানুষ্ঠানিক একটি গোপন বৈঠক করেছেন । ঘটনার সূত্রপাত গত 20 এপ্রিল, 2026 ৷
নিয়ম অনুযায়ী, পুলিশ পর্যবেক্ষক পারমার স্মিত পুরুষোত্তম দাসের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল কলকাতার আলিপুরের আইপিএস মেসে। কিন্তু অভিযোগ, তিনি নির্বাচন কমিশনের সেই নির্দিষ্ট প্রোটোকল লঙ্ঘন করে ওই দিন ডায়মন্ড হারবারের 'সাগরিকা ট্যুরিস্ট লজ'-এ গিয়ে ওঠেন। তৃণমূলের দাবি, ওই হোটেলেই বিজেপি প্রার্থী গৌর ঘোষের সঙ্গে গোপনে বৈঠকে মিলিত হন ওই পুলিশ পর্যবেক্ষক। শাসক দল এই বিষয়ে শুধু মৌখিক অভিযোগ করেই থেমে থাকেনি, নিজেদের দাবির সপক্ষে তারা হোটেলের সিসিটিভি ফুটেজও (CCTV Footage) প্রকাশ্যে এনেছে ৷ আদালতে দায়ের করা পিটিশনের সঙ্গেও ওই সিসিটিভি ফুটেজ অকাট্য তথ্যপ্রমাণ হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে ৷
দায়ের করা এই পিটিশনে তৃণমূল উল্লেখ করেছে, একজন নির্বাচন পর্যবেক্ষকের এই ধরনের আচরণ প্রতিষ্ঠিত নির্বাচনী বিধি এবং রীতিনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। কিন্তু এইভাবে একজন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীর সঙ্গে একান্তে ও গোপনে বৈঠক করার ঘটনা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক অখণ্ডতাকে মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ করে। এর ফলে নির্বাচন প্রক্রিয়ার ওপর থেকে সাধারণ মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হতে বাধ্য। এই গুরুতর কর্তব্য লঙ্ঘনের বিষয়টি বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি রাখে বলে তৃণমূলের তরফে জানানো হয়েছে।
এই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে । একদিকে যখন ভোটের জন্য রাজনৈতিক দলগুলি জোরদার প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, ঠিক সেই সময়েই নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে তৃণমূলের এই আইনি পদক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ৷ তৃণমূল নেতৃত্ব স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে যে, তারা এই ঘটনাকে কোনোভাবেই হালকাভাবে নিচ্ছে না এবং কমিশনের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের বিরুদ্ধে তারা শেষ পর্যন্ত লড়াই করবে। এখন দেখার, সিসিটিভি ফুটেজ-সহ দায়ের করা এই জোরালো অভিযোগের ভিত্তিতে আদালত এবং জাতীয় নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট পুলিশ পর্যবেক্ষকের বিরুদ্ধে ঠিক কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর আগে পুলিশ পর্যবেক্ষক পিএস পুরুষোত্তম দাসের বিরুদ্ধে যুক্তিযুক্ত পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ কী পদক্ষেপ নেওয়া হল তা 24 ঘণ্টার মধ্যে তা লিখিত আকারে তৃণমূলকে জানাবে কমিশন ৷ এমনই নির্দেশ দিলেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও ৷ এরপর এদিন রিট পিটশন দাখিল করল তৃণমূল ৷