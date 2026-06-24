বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটিতে ব্রাত্য মমতাপন্থীরা, বাম-কংগ্রেসের সঙ্গেই দাপট ঋতব্রতদের
বিধানসভা পরিচালনার মূল চালিকাশক্তি এই কমিটি ৷ সেখানে শোভনদেব চট্টোপ্যায় থেকে শুরু করে কুণাল ঘোষদের না-রেখে সরকার বিশেষ বার্তা দিলে বলেই মনে করা হচ্ছে ৷
Published : June 24, 2026 at 4:16 PM IST
কলকাতা, 24 জুন : বিধানসভার কার্যবিবরণী ঠিক করার দায়িত্বে থাকা বিএ কমিটি বা বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটি থেকে বাদ পড়লেন মমতা পন্থী তৃণমূল বিধায়করা ৷ সম্প্রতি বিধানসভার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই পর্ষদ নতুন করে গঠন করা হয়েছে ৷
গত 19 জুন গঠিত এই নতুন কমিটির সদস্যদের তালিকা বুধবার প্রকাশ্যে আসতেই যে বিষয়টি রাজনৈতিক মহলের সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে, তা হল মমতাপন্থী বিধায়কদের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি। উল্টে এই কমিটিতে দাপটের সঙ্গে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছেন ঋতব্রতপন্থী বিধায়করা। আরও চমকপ্রদ বিষয় হল, এই গুরুত্বপূর্ণ পর্ষদে জায়গা পেয়েছেন বাম, কংগ্রেস এবং আইএসএফের বিধায়করা। বিধানসভার অন্দরের এই রদবদলকে ঘিরে ইতিমধ্যেই জোর জল্পনা শুরু হয়েছে ওয়াকিবহাল মহলে।
বিএ কমিটি কী করে ?
বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটি কোনও সাধারণ পর্ষদ নয় ৷ এটি আদতে বিধানসভা পরিচালনার মূল চালিকাশক্তি। বিধানসভার অধিবেশনের সময়সূচি নির্ধারণ থেকে শুরু করে কোন কোন বিষয়ে আলোচনা হবে, কোন বিল কবে পাশ করা হবে—এই সব কিছুই সুনির্দিষ্ট করে এই হাই-প্রোফাইল কমিটি। অধিবেশন কবে শুরু হবে, ঠিক কতদিন ধরে তা চলবে, অধিবেশনে সরকার ও বিরোধী পক্ষের তরফে কী কী বিল আসবে এবং প্রতিটি বিল বা প্রস্তাবের উপর কতক্ষণ ধরে আলোচনা হবে, তার চূড়ান্ত রূপরেখা নির্ধারণও করে এই বিএ কমিটিই।
সদস্য কারা কারা ?
নতুন গঠিত এই বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটিতে মোট 19 জন পূর্ণাঙ্গ সদস্য রয়েছেন। বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিরোধী দলের মুখ্য সচেতক আখরুজ্জামান আছেন কমিটিতে। এছাড়াও কমিটিতে শাসক দলের মুখ্য সচেতক হিসেবে রয়েছেন অম্লান ভাদুড়ি। পূর্ণাঙ্গ সদস্যদের তালিকায় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, দিলীপ ঘোষ, অৃগ্নিমিত্রা পাল, দীপক বর্মন, তাপস রায়, শঙ্কর ঘোষ, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, স্বপন দাশগুপ্ত এবং শারদ্বত মুখোপাধ্যায়রা রয়েছেন। পাশাপাশি মালতি রাভা রায়, বিশাল লামা, উমেশ রাই, অনুপম বিশ্বাস এবং বিরাজ বিশ্বাসের নামও রয়েছে এই পূর্ণাঙ্গ তালিকায়। তাৎপর্যপূর্ণভাবে কমিটিতে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজস্ব শিবিরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত বিপ্লব মিত্র এবং সমীর কুমার জানাকেও পূর্ণাঙ্গ সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ৷
কমিটিতে আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবেও বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ বিধায়ককে রাখা হয়েছে। এই তালিকাতেই স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে বিরোধী শিবিরের সুনির্দিষ্ট প্রতিনিধিত্ব। আমন্ত্রিত সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী, কংগ্রেসের মোহতাব শেখ এবং সিপিআইএমের মহম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান। অর্থাৎ বাম, কংগ্রেস এবং আইএসএফ— এই তিন বিরোধী শক্তিকেই আলোচনার টেবিলে সমান গুরুত্ব দিয়ে জায়গা দেওয়া হয়েছে। আমন্ত্রিতদের তালিকায় আরও রয়েছেন আমজনতা উন্নয়ন পার্টির হুমায়ূন কবীর, এবং বিজেপির বঙ্কিম চন্দ্র ঘোষ, পার্থ সারথি চট্টোপাধ্যায়, সুদীপ কুমার মুখার্জি ও অরুণ হালদারের মতো নেতারা। এখানেই শেষ নয়, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পন্থী হিসেবে পরিচিত সন্দীপন সাহা এবং জাভেদ আহমেদ খানও আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে কমিটিতে নিজেদের জায়গা পাকা করে নিয়েছেন।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিধানসভার এক প্রবীণ বিধায়ক বলেন, "বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটিতে এহেন নজিরবিহীন রদবদল আসলে বিধানসভার অন্দরে ক্ষমতার ভরকেন্দ্র বদলেরই সুস্পষ্ট প্রমাণ। মমতাপন্থীদের সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে ঋতব্রতপন্থী ও বিরোধীদের এই সহাবস্থান আগামিদিনের অধিবেশনে বড়সড় ঝড়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে। "