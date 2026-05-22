বিধানসভার মেঝেতে বসে পড়লেন শোভনদেব-কুণালরা ! 'অধিকার'-এর দাবিতে নজিরবিহীন বিক্ষোভ
বিধানসভার সচিবের এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন প্রাক্তন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ বললেন, সচিব কীভাবে সংবাদমাধ্যমের কাছে বিবৃতি দিচ্ছেন ?
Published : May 22, 2026 at 4:37 PM IST
কলকাতা, 22 মে: বিধানসভায় বিরোধী দল হিসেবে তৃণমূল কংগ্রেসের ঘর বণ্টন নিয়ে তৈরি হওয়া জটিলতা শুক্রবার চরম নাটকীয় মোড় নিল । বিরোধী দলনেতার জন্য নির্ধারিত ঘরের দরজা বন্ধ থাকায়, সেই ঘরের সামনেই মেঝেতে বসে বিক্ষোভ দেখালেন তৃণমূল কংগ্রেসের একঝাঁক বিধায়ক । রাজ্যের সংসদীয় রাজনীতিতে এমন দৃশ্য বিরল বলেই মত রাজনৈতিক মহলের একাংশের ।
এই অবস্থান বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন তৃণমূল পরিষদীয় দলের নির্বাচিত বিরোধী দলনেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় । তাঁর পাশে বসে প্রতিবাদে শামিল হন প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক কুণাল ঘোষ, প্রাক্তন মন্ত্রী পুলক রায়, অরূপ রায়-সহ অন্তত 15 থেকে 16 জন বিধায়ক ।
তৃণমূলের অভিযোগ, বিরোধী দলনেতার ঘর বরাদ্দ নিয়ে দলের সিদ্ধান্ত আগেই বিধানসভার সচিবালয় ও অধ্যক্ষকে লিখিত ভাবে জানানো হয়েছিল । কিন্তু সচিবালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রথম চিঠিতে কতজন বিধায়কের সমর্থন বা স্বাক্ষর রয়েছে, তা স্পষ্ট নয় । সেই কারণেই নথির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় । এরপর নতুন করে 70 জন জয়ী বিধায়কের স্বাক্ষর-সহ একটি রেজোলিউশন জমা দেয় তৃণমূল পরিষদীয় দল ।
অভিযোগ, সেই রেজোলিউশন জমা পড়ার পরেও বিরোধী দলনেতার জন্য নির্ধারিত ঘর খোলা হয়নি । বিধানসভা সচিবালয় সূত্রে খবর, নবনির্বাচিত অধ্যক্ষ বর্তমানে কোচবিহারে রয়েছেন । তিনি কলকাতায় ফিরলেই বিষয়টি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ।
এই অবস্থায় বিধানসভার সচিবালয়ের ভূমিকায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় । সচিবের এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, "বিধানসভার সচিব কীভাবে সংবাদমাধ্যমের কাছে এই ধরনের অবস্থান ব্যক্ত করছেন ? এত দিনের সংসদীয় জীবনে এমন নজির দেখিনি । তা হলে কি সচিবই এখন অধিবেশন পরিচালনা করবেন ? অধ্যক্ষের ভূমিকাই বা কোথায় ?"
শাসক শিবিরকেও একহাত নেন তিনি । বিমানবাবুর বক্তব্য, অধ্যক্ষ নির্বাচনের দিন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা হিসেবেই সৌজন্য দেখিয়ে ডাকা হয়েছিল, যাতে তিনি অধ্যক্ষকে চেয়ার পর্যন্ত এগিয়ে দেন । তা হলে আজ কেন এই টালবাহানা ?
অন্যদিকে, তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ দাবি করেন, এ দিনের বিক্ষোভ কোনও পূর্বঘোষিত কর্মসূচি ছিল না । তাঁর কথায়, "প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য ও রেজোলিউশন জমা দেওয়ার পরে আমরা আশা করেছিলাম আজ হয়তো ঘরটি খুলে দেওয়া হবে । সেই প্রত্যাশা নিয়েই বিধায়কেরা এসেছিলেন । কিন্তু দরজা বন্ধ দেখে সবাই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই প্রতিবাদে বসেন ।"
এ দিন নিজের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ক্ষোভ উগরে দেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ও । একপ্রকার হুঁশিয়ারির সুরে তিনি বলেন, "আজ হয়তো আপনাদের মনে হতে পারে আমরা সংখ্যায় মাত্র 80 জন । কিন্তু এই 80 জন যদি একসঙ্গে বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে আওয়াজ তোলে, তা হলে অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে ।"
দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি বিরোধী এবং শাসক, দুই ভূমিকাতেই কাজ করেছেন বলে উল্লেখ করে শোভনদেবের আক্ষেপ, সংসদীয় গণতন্ত্রে এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি তাঁকে আগে কখনও হতে হয়নি ।