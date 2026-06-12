প্রাক্তন সেচমন্ত্রী ছিলেন 'পুজো বোনাস মন্ত্রী', তোপ তৃণমূল বিধায়কের

প্রাক্তন সেচমন্ত্রী ছিলেন 'পুজো বোনাস মন্ত্রী', তোপ তৃণমূল বিধায়কের
এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সভায় যোগ দিতে আসা তৃণমূল বিধায়কদের অধিকাংশের গলাই বেসুরো ৷ অভিষেকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন অধিকাংশ তৃণমূল নেতারা ৷
Published : June 12, 2026 at 7:29 PM IST
মালদা, 12 জুন: মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রশাসনিক আধিকারিক এবং জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ শুক্রবার মালদায় মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকে হাজির ছিলেন বিরোধী সাংসদ থেকে শুরু করে বিধায়করাও। সভায় যোগ দিতে এসে বিস্ফোরক মন্তব্য তৃণমূল বিধায়কের ৷
রতুয়ার বর্ষীয়ান তৃণমূল বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় শুক্রবার বলেন, "আমাদের সরকারের সেচমন্ত্রীকে পুজো বোনাস মন্ত্রী বলতাম ৷ ভাঙন রোধের কাজ তিনি বর্ষার সময় করতেন ৷ তাতে কোনও লাভ হয় না ৷" শুধু সমর নন, এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সভায় যোগ দিতে আসা তৃণমূল বিধায়কদের অধিকাংশই ছিলেন বেসুরো ৷
সমর এদিন আরও বলেন, "গঙ্গা ভাঙনের সমস্যার কথা বলতেই আজ মুখ্যমন্ত্রীর সভায় এসেছি ৷ গঙ্গা আগে সাঁওতাল পরগণা দিয়ে বইত ৷ গোমুখ থেকে উৎপন্ন হয়ে বিভিন্ন রাজ্য পেরিয়ে ঝাড়খণ্ডের সকরিগলি দিয়ে মালদায় ঢুকত ৷ আরও পরে ফিডার ক্যানালের কাছে বাংলাদেশে চলে যেত ৷ সেই গঙ্গা এখন 10 কিলোমিটার ভিতরে চলে এসেছে ৷ তবে সমস্য়া সমাধানের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপর ভরসা রয়েছে "
তাঁর আরও সংযোজন, "আজ আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে চাই, কাটাহা দিয়ারার 15 হাজার আর ভূতনি দিয়ারার 20 হাজার পরিবার আমরা না-খেয়ে আছি ৷ 19 কিলোমিটার লম্বা ও 10 কিমি চওড়া জমি এখন বিহার আর ঝাড়খণ্ডের লোকজন চাষবাস করে দিন গুজরান করেন ৷ আমরা অভুক্ত ৷ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের সেচমন্ত্রীকে এসব আমি বলেছিলাম ৷ তাঁকে আমি পুজো বোনাস মন্ত্রী বলতাম ৷ তাঁরা বর্ষার আগে ভাঙন রোধের কাজ করতেন ৷ তাতে কোনও লাভ হয় না ৷ সম্প্রতি, প্রাক বর্ষা মরশুমে বর্তমান উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক শিলিগুড়ি এসে আমাদের ডেকেছিলেন ৷ 1982 থেকে 2026 সালের মধ্যে এই প্রথম এমন হতে দেখলাম ৷ এই সময়কালে বিধানসভায় সদস্য থেকেছি ৷ কোনওদিন এই ঘটনা ঘটেনি ৷ আমি বর্তমান উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীকে স্যালুট জানাই ৷ মুখ্যমন্ত্রীকে আজ বলব, ড্রেজিং করে গঙ্গাকে যদি পুরনো খাতে ফেলে দেওয়া যায়, তবে মালদা, মুর্শিদাবাদ আর নদিয়ার গঙ্গা ভাঙনের গল্প শেষ ৷"
বৈঠক নিয়ে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া:
- এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সভায় যোগ দিতে আসা তৃণমূল বিধায়কদের অধিকাংশের গলাই বেসুরো ঠেকেছে ৷ হরিরামপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন কৃষি বিপণন মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র'কে প্রশ্ন করা হয়, নেতা হিসেবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যাকে কোন চোখে দেখেন? উত্তরে বিপ্লব বলেন, "অভিষেক আমার নেতা ছিল না ৷ বরং একসময় আমিই ওর লিডার ছিলাম ৷ সেই কারণে আমি এসব নিয়ে আজ কিছু বলতে চাই না ৷ আজ মুখ্যমন্ত্রী এখানে এসেছেন ৷ এলাকার উন্নয়নের বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলব ৷"
- সুজাপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের কথায়, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যই যে আজ তৃণমূলের এই পরিস্থিতি তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না ৷ মুখ্যমন্ত্রীর সভায় আমাদের ডাকা হয়েছে ৷ আমি এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই ৷ আমরা মালদার উন্নয়ন চাই ৷ তাঁর কাছে আমাদের আশা, আমরা-ওরা না-করে তিনি সবাইকে নিয়ে চলুন ৷ আমরাও তাঁকে সহযোগিতা করব ৷"
- সাগরদিঘির তৃণমূল বিধায়ক বায়রন বিশ্বাসের মন্তব্য, "আমার পরিষদীয় এলাকায় একটি মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব তৈরির প্রয়োজন ৷ আজ মুখ্যমন্ত্রীকে বিষয়টি জানাব ৷ তৃণমূল আমলে আমি একাধিকবার বিষয়টি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানিয়েছিলাম ৷ কোনও কাজ হয়নি ৷"
হরিশ্চন্দ্রপুরের তৃণমূল বিধায়ক মতিবুর রহমান দলের কঠিন সময়েও মমতার পাশেই থাকছেন
দলের বিষয়ে একটি মন্তব্যও করতে রাজি হননি মালতিপুর কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সি ৷ সংবাদমাধ্যমের প্রশ্ন এড়িয়ে তিনি সভাস্থলে ঢুকে পড়েন ৷ হরিশ্চন্দ্রপুরের ঘাসফুল বিধায়ক মতিবুর রহমান বলেন, "আমি মুখ্যমন্ত্রীর সভায় এসেছি ৷ হরিশ্চন্দ্রপুরে দু'টি হাসপাতাল রয়েছে ৷ কিন্তু মান ভালো নয় ৷ সেখানে কোনও মহিলা চিকিৎসক নেই ৷ এই দুই হাসপাতালের পরিকাঠামো বৃদ্ধির সঙ্গে আমি হরিশ্চন্দ্রপুরে একটি মহিলা কলেজ স্থাপনের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাব ৷ আর দলের দুঃসময়েও আমি দিদির পাশেই রয়েছি ৷"
সিপিআইএম বিধায়ক মুস্তাফিজুর রহমান: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র ঠিকানা জেল
এদিনের সভায় অংশ নিয়েছেন ডোমকল কেন্দ্রের সিপিআইএম বিধায়ক মস্তাফিজুর রহমান (রানা)-ও ৷ তাঁর বক্তব্য, "তৃণমূলের আজকের পরিস্থিতির জন্য মমতা আর অভিষেকই দায়ী ৷ দলটার ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই ৷ তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গে থাকবে না ৷ বর্তমান রাজ্য সরকার সবকিছু সঠিকভাবে তদন্ত করলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র ঠিকানা জেল ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার মায়ের বয়সি ৷ তাঁকে অশ্রদ্ধা করে কিছু বলতে পারব না ৷ একটাই কথা বলব, রাজনীতি থেকে তাঁর এবার অবসর নেওয়া উচিত ৷ 15 বছর রাজ্যে গণতন্ত্রের কোনও মর্যাদা ছিল না ৷ বিরোধীদের কোথাও ডাকা হত না ৷ অথচ গণতন্ত্রে বিরোধীদের যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া প্রয়োজন ৷ সেই সম্মান এই শুভেন্দু সরকার দিচ্ছে ৷ তাই বর্তমান রাজ্য সরকারকে আমি সাধুবাদ জানাই ৷"
রেজিনগরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর: কাজের ক্ষেত্রে 'অকর্মা' মমতা
রেজিনগরের আম জনতা উন্নয়ন পার্টির বিধায়ক হুমায়ুন কবীর বলেন, "গত 15 বছরে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার মুর্শিদাবাদ নিয়ে মুখে অনেক কথা বলেছেন ৷ কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে অকর্মা ছিল ৷ এই জেলায় অনেক কাজ বাকি ৷ 2007 সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য রেজিনগরে শিল্পতালুক তৈরি করেছিলেন ৷ 183 একর জায়গায় অনেক কিছু করার আশ্বাস দিয়েছিলেন ৷ নিজ শাসনকালে পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদকে সেই নজরে দেখেননি ৷ আজ সুযোগ হয়েছে ৷ বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে সবটাই বলব ৷ লিখিতভাবে মুর্শিদাবাদ আর নদিয়ার গঙ্গাভাঙন নিয়েও জানাব ৷"
বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার: তৃণমূল নামের শুধু সাইন বোর্ডটাই থাকবে...
এদিনের সভায় মালদা উত্তর কেন্দ্রের সাংসদ খগেন মুর্মু এবং বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদারও উপস্থিত হন ৷ তৃণমূলের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সুকান্ত বলেন, "মালদা, মুর্শিদাবাদ আর দুই দিনাজপুর বহুদিন ধরেই বঞ্চিত ৷ এসব নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে ৷ আগামী এক বছরের মধ্যে আমরা সুফল দেখতে পাব বলে আশা রাখি ৷ তৃণমূল নামে আর কিছু থাকবে না, হয়তো সাইন বোর্ডটাই থাকতে পারে ৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে কোনও উচ্চপদস্থ অফিসার থেকে শুরু করে নিজেদের দলের সিনিয়র নেতা-নেত্রীদের 'তুই' সম্বোধন করে কথা বলে ৷ অভব্য আচরণ করে ৷ এখন বিজেপির সরকার এসেছে ৷ ভরসা ইন, ভয় আউট হয়েছে ৷ তাই সবাই মুখ খুলছে ৷"