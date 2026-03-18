নেতাকে ফেরানোর দাবিতে উত্তপ্ত ক্যানিং পূর্ব, অনুগামীদের শান্ত করতে আসরে শওকত
শওকত মোল্লাকে ক্যানিং পূর্ব থেকে ভাঙড়ে প্রার্থী করায় ক্যানিং পূর্বে নেতার অনুগামীদের বিক্ষোভ শুরু হয় ৷ অন্যদিকে, বারুইপুর ও ক্যানিং পশ্চিমে কর্মীদের উচ্ছ্বাস ৷
Published : March 18, 2026 at 1:11 PM IST
ক্যানিং, 18 মার্চ: প্রার্থীর নাম ঘোষণা হতেই ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশের তীব্র বিক্ষোভের ছবি সামনে এল । বহিরাগত প্রার্থী দেওয়ার অভিযোগ তুলে দলীয় নেতা শওকত মোল্লার অনুগামী কর্মী-সমর্থকেরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে সামিল হন । মঙ্গলবার রাতে ক্যানিং পূর্বের বিভিন্ন এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়, যার জেরে সাময়িকভাবে জনজীবনও ব্যাহত হয় ।
2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে মহম্মদ বাহারুল ইসলামের নাম ঘোষণা করা হয় । এরপর থেকেই ক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করে শওকত মোল্লার ঘনিষ্ঠ মহলে । দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় সংগঠন সামলানো শওকতকে প্রার্থী না করায় তাঁরা অসন্তোষ প্রকাশ করেন ।
মঙ্গলবার রাতে সেই ক্ষোভ বিরাট আকার নেয় । শতাধিক কর্মী-সমর্থক রাস্তায় নেমে অবরোধ শুরু করেন । বিভিন্ন জায়গায় টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করা হয়, ফলে যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে থমকে যায় । বিক্ষোভকারীদের দাবি, ক্যানিং পূর্বে 'বহিরাগত' প্রার্থী তারা কোনওভাবেই মেনে নেবেন না । তাঁদের স্পষ্ট বক্তব্য, এই কেন্দ্রে স্থানীয় নেতা শওকত মোল্লাকেই প্রার্থী করতে হবে । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয় ।
পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছান শওকত মোল্লা নিজে । তিনি অনুগামীদের শান্ত করার চেষ্টা করেন এবং দলীয় সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার বার্তা দেন । তবে বিক্ষোভকারীরা সেই আহ্বানে সাড়া না দিয়ে নিজেদের দাবিতে অনড় থাকেন । তাঁদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে এলাকার মানুষের পাশে থাকা নেতাকে উপেক্ষা করে অন্য কাউকে প্রার্থী করা হলে সংগঠনের ক্ষতি হবে ।
রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, প্রার্থী নির্বাচন ঘিরে এই ধরনের ক্ষোভ আগামী নির্বাচনে দলের জন্য অস্বস্তির কারণ হতে পারে । যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । আগামী দিনে এই বিক্ষোভ কোন দিকে মোড় নেয় এবং দলীয় নেতৃত্ব কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেদিকেই এখন তাকিয়ে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা ।
অন্যদিকে, প্রার্থীর নাম ঘোষণার পর থেকেই ক্যানিং পশ্চিম এবং বারুইপুর পূর্ব বিধানসভায় তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো । ক্যানিং পশ্চিমে এবারও প্রার্থী হয়েছেন পরেশরাম দাস । তাঁর নাম ঘোষিত হতেই আনন্দে ফেটে পড়েন কর্মী-সমর্থকরা । সবুজ আবির উড়িয়ে, একে অপরে রং মেখে উৎসবে মেতে ওঠেন তারা । প্রার্থীকে ফুলের মালা পরিয়ে শুভেচ্ছা জানান এবং আসন্ন নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী করার আশ্বাস দেন ।
একই ছবি বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রেও ৷ প্রার্থী হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণার পরপরই সক্রিয় হয়ে উঠতে দেখা যায় বর্তমান বিধায়ক বিভাস সর্দারকে । নিজেই দেওয়াল লিখে নির্বাচনী প্রচারের সূচনা করেন । পাশাপাশি এলাকায় জনসংযোগ শুরু করেন ৷ তিনি জানান, সবসময় বারুইপুর পূর্বের মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেছেন এবং আগামী দিনেও মানুষের জন্য কাজ করে যেতে চান । এলাকার উন্নয়ন এবং মানুষের আস্থা তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় শক্তি বলেও তিনি উল্লেখ করেন ।