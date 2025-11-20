ETV Bharat / state

কো-অপারেটিভ সোসাইটির জমি বিক্রি তৃণমূল বিধায়কের ! হাইকোর্টে যাচ্ছে কর্তৃপক্ষ

চাঁচলে রয়েছে সামসী কো-অপারেটিভ সোসাইটির 13 শতক জমি ৷ স্পেশাল অফিসারের দায়িত্বে থাকা তৃণমূল বিধায়ক সেই জমি বিক্রি করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ ৷

cooperative society land
কো-অপারেটিভ সোসাইটির জমি বিক্রিতে অভিযুক্ত তৃণমূল বিধায়ক (নিজস্ব ছবি)
Published : November 20, 2025 at 8:08 PM IST

মালদা, 20 নভেম্বর: ক্ষমতার অপব্যবহার ৷ দায়িত্বে থাকাকালীন কাউকে কিছু না-জানিয়ে কো-অপারেটিভ সোসাইটির জমি নাকি বিক্রি করে দিয়েছেন রতুয়ার তৃণমূল বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় ৷ এনিয়ে প্রশাসনের সব জায়গায় অভিযোগ দায়ের করেছেন সোসাইটির কর্তারা ৷ কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রশাসন অভিযুক্ত বিধায়কের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেনি ৷ তাই এবার গোটা বিষয়টি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন সোসাইটির কর্তারা ৷

ঘটনাটি মালদার রতুয়া ব্লকের সামসী কো-অপারেটিভ সোসাইটির ৷ পরিস্থিতি বেগতিক বুঝেই পিছু হটতে শুরু করেছেন অভিযুক্ত বিধায়ক ৷ দাবি করেছেন, চক্রান্ত করে তাঁকে ফাঁসানোর চেষ্টা চলছে ৷ বিধানসভা নির্বাচনের আগে এনিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় ৷ অস্বস্তিতে শাসকদলের নেতৃত্বও ৷

কো-অপারেটিভ সোসাইটির জমি বিক্রির অভিযোগে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছে কর্তৃপক্ষ (ইটিভি ভারত)

কো-অপারেটিভ সোসাইটির জমি

সামসী কো-অপারেটিভ সোসাইটির চেয়ারম্যান সাধন চক্রবর্তীর অভিযোগ, "কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে আমরা 2024 সালের 28 অগস্ট সোসাইটির দায়িত্বে আসি ৷ পরবর্তীতে আমি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হই ৷ সোসাইটির সমস্ত কাগজপত্র খতিয়ে দেখার সময় এই কেলেঙ্কারি আমার নজরে আসে ৷ দেখি, সেই সময় স্পেশাল অফিসারের দায়িত্বে থাকা রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় চাঁচলে থাকা সোসাইটির 13 শতক জমি বিক্রি করে দিয়েছেন ৷ দলিল দেখে জানতে পারি, 2021 সালে তৃণমূলের বিধায়ক সমরবাবু এই জমি রফিকুল আলম নামে এক ব্যক্তিকে বিক্রি করেন ৷"

cooperative society land
সামসী কো-অপারেটিভ সোসাইটি (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, "দলিলে সমরবাবুর স্বাক্ষরও রয়েছে ৷ এই সম্পর্কিত কাগজপত্র বের করতে আমাদের কিছুটা সময় লেগে যায় ৷ অবশ্য তার মধ্যেই আমরা এনিয়ে ডেপুটি রেজিস্ট্রার অফ কো-অপারেটিভ সোসাইটিজের কাছে অভিযোগ দায়ের করি ৷ প্রশাসনের প্রতিটি মহলে বিষয়টি জানিয়েছি ৷ আমরা যে কোনও মূল্যে এই সম্পত্তি ফেরত পেতে চাই ৷ যিনি এই অপরাধ করেছেন তাঁর শাস্তিও দাবি করছি ৷"

টাকা আত্মসাৎ বিধায়কের

সোসাইটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান মহম্মদ ইউনুস আলি বলেন, "সোসাইটির স্পেশাল অফিসার হিসাবে তৃণমূলের বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় 2019 সালে নিযুক্ত হন ৷ চার বছরের মধ্যে তিনি আমাদের সোসাইটির 13 শতক জমি আইন না মেনে 2021 সালে রেজাউল আলমকে 21 লাখ টাকায় বিক্রি করে দেন ৷ এই জমিটি চাঁচলের রাজার ছিল ৷ আমাদের পূর্বপুরুষরা তিল তিল করে অর্থ জমিয়ে রাজার কাছ থেকে জমিটি কিনেছিলেন ৷ বিধায়ক নিজের ক্ষমতার বলে এই কাজ করেছেন ৷ দু'বছর পর বোর্ড গঠন হলে বিষয়টি জানাজানি হয় ৷ বোর্ডের সদস্যরা ডিআরসিএস-এর কাছে এনিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন ৷ বিষয়টি কানে যায় বিধায়কের ৷ তখন তিনি রেজাউল আলমকে নির্দেশ দেন, 21 লাখ টাকা যেন খুব দ্রুত সোসাইটির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করা হয় ৷

cooperative society land
সামসী কো-অপারেটিভ সোসাইটির জমি (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, "2023 সালের ডিসেম্বরে রেজাউল আলম সেই টাকা আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করেন ৷ কিন্তু আমরা সেই টাকা ফেরত দিয়ে দিই ৷ আমি গোটা বিষয়টি নিয়ে আরটিআই করি ৷ আরটিআই-এ বিধায়কের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি ৷ প্রশাসনের তদন্ত কমিটির রিপোর্টও পেয়েছি ৷ সেখানেও জানানো হয়েছে, অর্থ আত্মসাৎ করার জন্য এই বেআইনি কাজ করা হয়েছে ৷ সরকারি মূল্যে এখন ওই জায়গাটির দাম পাঁচ থেকে সাত কোটি টাকা ৷ বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় যেসব জায়গায় স্পেশাল অফিসার ছিলেন, কোথাও কিছু উন্নতি করতে পারেননি ৷ উলটে অনেক সম্পত্তি বিক্রি করে অর্থ আত্মসাৎ করেছেন ৷ আমি চাই, প্রশাসন তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা হোক ৷ প্রশাসনকে বিষয়টি একাধিকবার জানালেও প্রশাসনের তরফে এখনও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি ৷ আমরা বিধায়কের কঠোর শাস্তি দাবি করছি ৷"

কটাক্ষ বিজেপির

ছাব্বিশের নির্বাচনের মুখে এই ইস্যু হাতছাড়া করতে রাজি নয় বিজেপি ৷ দলের উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক অভিষেক সিংহানিয়ার মন্তব্য, "সমর মুখোপাধ্যায় রতুয়ার পরিযায়ী বিধায়ক ৷ তাঁর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ রয়েছে ৷ নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করে তিনি অনেক সরকারি জমি বিক্রি করে দিয়েছেন ৷ এখন শুনতে পাচ্ছি, তিনি কো-অপারেটিভ সোসাইটির জায়গাও বিক্রি করে দিয়েছেন ৷ তৃণমূল মানেই চোর, জালিয়াত ৷ জালিয়াতিতে এরা সিদ্ধহস্ত ৷ ওরা বলে, 365 দিন ওরা মানুষের পাশে থাকে ৷ আসলে কাটমানি খেতেই ওরা মানুষের পাশে থাকে ৷ ওদের চরিত্রই হল চুরি করা ৷ আজ সেটা প্রমাণিত ৷"

cooperative society land
রতুয়ার তৃণমূল বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)

অভিযোগ অস্বীকার বিধায়কের

যে জমি নিয়ে এত বিতর্ক, সেটি চাঁচল 1 নম্বর ব্লকের সিঙ্গিয়া মৌজায় অবস্থিত ৷ জমির খতিয়ান নম্বর 613 ৷ দাগ নম্বর 2196/2677 ৷ জমির মোট পরিমাণ 13 শতক ৷ ওই জমিতে নিয়মিত বাজার বসে ৷ অনেক দোকানঘরও রয়েছে ৷ এমন একটি লোভনীয় জমি তৃণমূলের বিধায়ক সবার অজান্তে বিক্রি করে দিয়েছেন জানতে পেরে ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষজন ৷ এনিয়ে বিধায়ককে প্রশ্ন করা হলে খানিকটা থতমত খেয়ে যান তিনি ৷ সমর মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমি এনিয়ে কোনও মন্তব্য করব না ৷ কেউ যদি আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তবে আমি কী করব ৷ আমার ছবি আর সই জাল করা হয়েছে ৷"

যদিও সোসাইটির অভিযোগের ভিত্তিতে গঠিত হওয়া তদন্ত কমিটির নেতৃত্বে থাকা ডিআরসিএস সুতানুকা চক্রবর্তী বলেন, "জমি বিক্রির অভিযোগ সঠিক ৷ আমি আমার তদন্ত রিপোর্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিয়েছে ৷ এবার যা পদক্ষেপ করার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষই করবে ৷"

