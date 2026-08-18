মোথাবাড়ি-কাণ্ড: NIA-র জিজ্ঞাসাবাদের মুখে বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিনের স্বামী

মোথাবাড়ি-কাণ্ড: NIA-র জিজ্ঞাসাবাদের মুখে বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিনের স্বামী
ঘটনার দিন কোথায় ছিলেন মহম্মদ মেহবুব আলম, কাদের সঙ্গে যোগাযোগে ছিলেন, জানতে জিজ্ঞাসাবাদ জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার ৷
Published : August 18, 2026 at 7:08 PM IST
কলকাতা, 18 অগস্ট: মোথাবাড়িতে জুডিশিয়াল অফিসারদের উপর হামলার তদন্তে এবার এনআইএ-র স্ক্যানারে তৃণমূল বিধায়কের স্বামী ৷ সুজাপুর বিধানসভার তৃণমূলের বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিনের স্বামী মহম্মদ মেহবুব আলমকে জিজ্ঞাসাবাদ এনআইএ-র গোয়েন্দাদের ৷ গত 1 এপ্রিলের SIR-এর নথিযাচাই পর্বে জুডিশিয়াল অফিসারদের বিডিও দফতরে বাইরে থেকে ঘেরাও ও গাড়িতে হামলার ঘটনায় মহম্মদ মেহবুব আলমকে জিজ্ঞাসাবাদ জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার ৷
মালদার মোথাবাড়িকাণ্ডের তদন্তে আরও তৎপর জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷ 1 এপ্রিল SIR-এর কাজ করতে গিয়ে জুডিশিয়াল অফিসারদের উপর হামলা এবং তাঁদের আটকে রাখার অভিযোগের তদন্তে এবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হল সুজাপুরের তৃণমূল বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিনের স্বামী মহম্মদ মেহবুব আলমকে।
সূত্রের খবর, মোথাবাড়ি-কাণ্ডের বিষয়ে বেশ কিছু তথ্য জানতেই মেহবুব আলমকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন NIA আধিকারিকরা ৷ ঘটনার দিন তাঁর গতিবিধি, মোথাবাড়িতে জমায়েতের বিষয়ে তিনি কিছু জানতেন কি না এবং ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কোনও ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল কি না—এই ধরনের একাধিক বিষয় তদন্তকারীদের প্রশ্নের তালিকায় ছিল বলে জানা গিয়েছে ৷
SIR-এর নথি যাচাইয়ের কাজে নিযুক্ত জুডিশিয়াল অফিসারদের উপর হামলার অভিযোগে এনআইএ-এর হাতে তদন্তভার তুলে দেওয়া হয় ৷ তদন্তে উঠে আসা তথ্যের ভিত্তিতে একাধিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ এবং গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ ঘটনার নেপথ্যে কোনও বড় ষড়যন্ত্র ছিল কি না, জমায়েত কীভাবে সংগঠিত হয়েছিল এবং কারা পুরো ঘটনাকে প্রভাবিত করেছিল—তা খতিয়ে দেখতে শুরু করে এনআইএ ৷
তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে ঘটনার আগে ও পরে মোথাবাড়ি এবং সংলগ্ন এলাকার পরিস্থিতিও ৷ কারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাদের মধ্যে কারা একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন এবং বিক্ষোভকারীদের মধ্যে নেতৃত্বের ভূমিকায় কারা ছিলেন - সেই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর ৷
এরই মধ্যে সুজাপুরের তৃণমূল বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিনের স্বামী মহম্মদ মেহবুব আলমকে এনআইএ-র জিজ্ঞাসাবাদ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে ৷ তদন্তের প্রয়োজনে তাঁর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতেই এই জিজ্ঞাসাবাদ বলে জানা যাচ্ছে।
উল্লেখ্য, গত 1 এপ্রিল মালদার মোথাবাড়িতে SIR-এর কাজ করতে গিয়ে হামলার শিকার হন জুডিশিয়াল অফিসাররা ৷ ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে নথি যাচাইয়ে নিযুক্ত ওই আধিকারিকরা কালিয়াচক-2 নম্বর ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের দফতরে বসে কাজ করছিলেন ৷ অভিযোগ, সেদিন সন্ধে থেকে বিডিও দফতরের বাইরে জমায়েত শুরু হয় ৷ এরপর রাত বাড়তেই বিডিও দফতরের বাইরে জমায়েত হওয়া ভিড় জুডিশিয়াল আধিকারিকদের ঘেরাও করে ৷ একটি পর্যায়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷
পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়ে যায় যে, বিচারকদের জীবনের ঝুঁকি তৈরি হয় বলে অভিযোগ ৷ এই ঘটনায় জেলা পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে ৷ পরবর্তী সময়ে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর মদতে গভীর রাতে জুডিশিয়াল আধিকারিকদের বের করে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ তাঁদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার সময়ও গাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ ৷ বাঁশ ফেলে রাস্তা আটকানোর চেষ্টা করা হয় দুষ্কৃতীদের তরফে ৷
এই পুরো ঘটনায় জেলা পুলিশ প্রশাসন এবং তৎকালীন রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে ৷ পরবর্তী সময়ে কলকাতা হাইকোর্টের এক আইনজীবী মোফাক্কেরুলকে গ্রেফতার করা হয় ভিড়ের উদ্দেশে উস্কানিমূলক ভাষণ দেওয়ার অভিযোগে ৷