মুম্বই পালানোর ছক ভেস্তে দিল পুলিশ ! 17 দিন পর গ্রেফতার ধর্ষণে অভিযুক্ত তৃণমূল বিধায়ক
TMC MLA Arrested: পুলিশের জালে ক্যানিং-পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক পরেশরাম দাস। মুম্বই পালিয়ে যাচ্ছিলেন ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত পরেশরাম, দাবি পুলিশের ৷
Published : November 9, 2026 at 8:22 PM IST
বারুইপুর, 9 নভেম্বর: ধর্ষণ মামলায় তদন্তের জাল ক্রমশ গুটিয়ে আসছিল। সিআইডি-র জিজ্ঞাসাবাদে হাজিরা দিয়েও শেষরক্ষা হল না। অবশেষে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হলেন দক্ষিণ 24 পরগনার ক্যানিং-পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক পরেশরাম দাস। সোমবার সন্ধ্যায় মুম্বই যাওয়ার পথে বিমানবন্দর থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে বারুইপুর জেলা পুলিশ। প্রায় 17 দিন ধরে পলাতক থাকার পর বিধায়কের এই গ্রেফতারিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অতীশ বিশ্বাস বলেন, "ক্যানিং-পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস 2026 সালের একটি ধর্ষণের মামলায় অভিযুক্ত ৷ উনি তদন্ত অসহযোগিতা করার জন্য মুম্বইয়ের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, আমরা বিধাননগর থানার পুলিশের সহযোগিতায় কলকাতার বিমানবন্দর থেকে ওনাকে আটক করি। এরপর ওনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গ্রেফতার করি ৷ আগামিকাল (মঙ্গলবার) ওনাকে আলিপুর আদালতে পাঠানো হবে।"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধর্ষণের অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলার তদন্তে বেশ কিছুদিন ধরেই পরেশরাম দাসের ভূমিকা খতিয়ে দেখছিল তদন্তকারী সংস্থাগুলি। সেই সূত্রেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করে সিআইডি। তদন্তের স্বার্থে তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চেয়েছিলেন তদন্তকারীরা। প্রথমদিকে সিআইডি-র জিজ্ঞাসাবাদে হাজির হলেও পরবর্তী সময়ে তদন্তকারীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ এবং হাজিরা নিয়ে জটিলতা তৈরি হয় বলে সূত্রের খবর।
এরপর থেকেই কার্যত আড়ালে চলে যান বিধায়ক। প্রায় 17 দিন ধরে তাঁর কোনও খোঁজ পাচ্ছিলেন না তদন্তকারীরা। তাঁকে খুঁজে পেতে বিভিন্ন সূত্র ধরে নজরদারি চালাচ্ছিল পুলিশ। কোথায় রয়েছেন পরেশরাম দাস, কীভাবে তিনি যাতায়াত করছেন, সে সমস্ত বিষয়েও খোঁজখবর চলছিল ৷
তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, সিআইডি-র জিজ্ঞাসাবাদ এড়াতেই সম্ভবত মুম্বই যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন বিধায়ক। সেই উদ্দেশেই সোমবার সন্ধ্যায় বিমানবন্দরে পৌঁছন তিনি। কিন্তু মুম্বইগামী বিমানে ওঠার আগেই তাঁর গতিবিধির খবর পৌঁছে যায় পুলিশের কাছে। এরপর বারুইপুর জেলা পুলিশের আধিকারিকরা বিমানবন্দরে পৌঁছে তাঁকে গ্রেফতার করেন।
এই গ্রেফতারির পর ধর্ষণ মামলার তদন্তে নতুন করে গতি আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। বিধায়কের সঙ্গে এই মামলার কী কী যোগসূত্র রয়েছে, অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাঁর ভূমিকা কী, সেই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখতে চাইছেন তদন্তকারীরা। পাশাপাশি, গত 17 দিন তিনি কোথায় ছিলেন এবং কেন তদন্তকারীদের কাছে নিয়মিত হাজিরা দিচ্ছিলেন না, সেই বিষয়গুলিও পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের কেন্দ্রে থাকতে পারে।
একজন জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে ধর্ষণের মতো গুরুতর অভিযোগ এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রেফতারির ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই জেলাজুড়ে আলোড়ন তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে সিআইডি-র জিজ্ঞাসাবাদে হাজির হওয়ার পরও পরবর্তী সময়ে তাঁর অনুপস্থিতি এবং মুম্বই যাওয়ার পথে বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার হওয়ার ঘটনাটি তদন্তে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।
এখন পুলিশের নজর ধৃত বিধায়ককে জিজ্ঞাসাবাদ করে মামলার সমস্ত দিক সামনে আনার দিকে। অভিযোগের সত্যতা, ঘটনার নেপথ্যের পরিস্থিতি এবং তদন্তে উঠে আসা তথ্যের ভিত্তিতেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।