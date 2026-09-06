4 লক্ষ টাকার বিনিময়ে টিকিটের প্রতিশ্রুতি ! 'ধর্ষণে' অভিযুক্ত তৃণমূল বিধায়ক

4 লক্ষ টাকার বিনিময়ে টিকিটের প্রতিশ্রুতি ! 'ধর্ষণে' অভিযুক্ত তৃণমূল বিধায়ক
ক্যানিং পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক পরেশরাম দাসের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন এক মহিলা ৷ যদিও সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন বিধায়ক ।
Published : September 6, 2026 at 6:04 PM IST
ক্যানিং, 6 সেপ্টেম্বর: পঞ্চায়েত নির্বাচনে স্বামীকে টিকিট পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ৷ তার বিনিময়ে 4 লক্ষ টাকা নেওয়া । টাকা দিতে বিধায়কের তৈরি বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে ধর্ষণের শিকার হওয়া-এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন এক মহিলা ৷ তিন বছর আগের এই ঘটনায় অভিযুক্ত ক্যানিং পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক পরেশরাম দাস ।
যদিও নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বিধায়কের দাবি তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে । গত বুধবার ক্যানিংয়ের এসডিপিও-র কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই মহিলা ৷ তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে ধর্ষণের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানা ৷
দাবি, 2023 সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে ওই মহিলার স্বামীকে পঞ্চায়েত সদস্যের টিকিট পাইয়ে দেওয়ার কথা বলেছিলেন পরেশরাম দাস ৷ বিনিময়ে 4 লক্ষ টাকা দাবি করা হয়েছিল ৷ স্বামীর নির্দেশ মতো সেই টাকা বিধায়কের হাতে তুলে দিতে তাঁর তৈরি একটি বৃদ্ধাশ্রমে গিয়েছিলেন মহিলা ৷ অভিযোগ, সেখানেই ঘটে যায় ভয়াবহ ঘটনা ৷
নির্যাতিতার অভিযোগ, তাঁর কাছ থেকে টাকা নেওয়ার পর বিধায়ক অশালীন আচরণ করেন ৷ প্রতিবাদে চিৎকার করলে তাঁকে মারধর করা হয় ৷ এরপর ঘরের মধ্যে আটকে রেখে যৌন হেনস্থাও করা হয় ৷ তাঁর দাবি, ওই ঘটনার সময় তিনি একা ছিলেন এবং সাহায্যের জন্য চিৎকার করেও রেহাই পাননি ৷
আরও অভিযোগ, ঘটনার পর ক্যানিং থানায় গিয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানোর চেষ্টা করা হয়েছিল ৷ কিন্তু সেই সময় এফআইআর দায়ের করা হয়নি ৷ অভিযোগকারীর পরিবারের দাবি, তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিধায়কের প্রভাবের কারণে তাঁরা আইনি পথে এগোতে পারেননি ৷
শুধু থানায় অভিযোগ দায়ের করতে না পারার অভিযোগই নয়, পুলিশের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করার পর তাঁদের উপর হামলারও অভিযোগ উঠেছে ৷ নির্যাতিতার পরিবার জানিয়েছে, পরেশরাম দাসের নেতৃত্বে দলবল তাঁদের বাড়িতে চড়াও হয় ৷ এমনকী, বোমাবাজিও করা হয়েছিল বলে অভিযোগ ৷ সেই আতঙ্কেই দীর্ঘদিন বাড়িছাড়া ছিলেন তাঁরা ৷ নির্যাতিতার বক্তব্য, দীর্ঘ সময় ধরে ভয় ও আতঙ্কের মধ্যে থাকার পর রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের সুযোগে ফের পুলিশের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি ৷ এরপর বুধবার ক্যানিংয়ের এসডিপিও'র কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ৷
অভিযোগ পাওয়ার পরই গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযোগের ভিত্তিতে ধর্ষণ-সহ সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ অভিযোগকারীর বয়ান, ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বক্তব্য এবং অন্য তথ্য-প্রমাণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ তিন বছর আগের ঘটনা হওয়ায় তদন্তকারীদের কাছে পুরনো তথ্য ও নথি সংগ্রহ করাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ৷
এদিকে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা ধর্ষণের অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন ক্যানিং পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক পরেশরাম দাস ৷ তাঁর দাবি, তাঁকে পরিকল্পনা করে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে ৷ মিথ্যা অভিযোগ এনে তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে বলেও দাবি করেছেন তিনি ৷ ফলে একদিকে মহিলার গুরুতর অভিযোগ, অন্যদিকে বিধায়কের পাল্টা দাবি—গোটা ঘটনায় রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে ৷
পরেশরাম দাসকে ঘিরে এর আগেও একাধিক অভিযোগ সামনে এসেছে ৷ সরকারি জমি বিক্রি থেকে শুরু করে মাতলা নদীর চর জবরদখল করে বৃদ্ধাশ্রম তৈরির অভিযোগও উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে উঠেছিল ৷ যদিও ওই সমস্ত অভিযোগের সত্যতা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক রয়েছে ।
এর মধ্যেই নতুন করে ধর্ষণের অভিযোগ সামনে আসায় ক্যানিং পশ্চিমের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে ৷ বিশেষত 2023 সালের ঘটনার অভিযোগ তিন বছর পর কেন করা হল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে ৷ তবে নির্যাতিতার বক্তব্য, ভয়, রাজনৈতিক প্রভাব এবং নিরাপত্তাহীনতার কারণে এতদিন তাঁরা সামনে আসতে পারেননি।
অন্যদিকে, পরেশরাম দাসকে 2023 সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘিরে একটি পুরনো রাজনৈতিক হিংসার মামলাতেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে সিআইডি ৷ ওই মামলায় বিরোধীদের উপর হামলা ও বোমাবাজির অভিযোগ রয়েছে ৷ আগামী 8 সেপ্টেম্বর দুপুর 12টায় তাঁকে কলকাতার ভবানী ভবনে সিআইডি সদর দফতরে হাজির হতে বলা হয়েছে ৷ প্রয়োজনীয় নথিপত্র সঙ্গে নিয়ে যেতে বলা হয়েছে তাঁকে ৷ তার ঠিক আগে ধর্ষণে অভিযুক্ত হলেন তৃণমূল বিধায়ক ।