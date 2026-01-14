বিক্ষোভ বিএলওদের, তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে বিডিও অফিস ভাঙচুরের অভিযোগ

বিক্ষোভ বিএলওদের, তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে বিডিও অফিস ভাঙচুরের অভিযোগ
বিএলওরা অবস্থানে বসেছিলেন ৷ তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন তৃণমূলের সমর্থকরাও ৷ পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷ ভাঙচুর চলে বিডিও অফিসে ৷
Published : January 14, 2026 at 8:15 PM IST
ফরাক্কা, 14 জানুয়ারি: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন এসআইআর প্রক্রিয়ার কাজ চলছে সারা রাজ্যে ৷ এই প্রক্রিয়ায় হেনস্থার অভিযোগে অবস্থানে বসেন বিএলওরা ৷ তাঁদের অবস্থান-বিক্ষোভ দেখতে গিয়েছিলেন তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম ৷ এদিকে অভিযোগ, তৃণমূল বিধায়কের নেতৃত্বে বিডিও অফিসে ভাঙচুর চালায় তাঁর অনুগামীরা ৷ এসআইআর প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা ৷
পরিস্থিতি সামাল দিতে এসডিপিও ও পুলিশের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন ৷ ফরাক্কার এসডিপিও শেখ শামসুদ্দিন বলেন, "প্রশাসনের তরফে পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে ৷ পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা চলছে ৷"
বুধবার সকালে ফারাক্কার বিডিও অফিস চত্বরে সব বিএলও (BLO) একসঙ্গে অবস্থানে বসেন ৷ শুনানি প্রক্রিয়া বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা ৷ বিক্ষোভের পাশাপাশি তাঁরা তাঁদের ইস্তফাপত্র ইআরও (ERO)-র কাছে জমা দেন ৷ এই সময় সেখানে পৌঁছন তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম ৷ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি আসার পর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷ এসআইআর ইস্যুতে আম জনতাকে হয়রান করা হচ্ছে, এই অভিযোগে তাঁর অনুগামীরা বিডিও অফিসে চেয়ার ছুড়তে থাকে ৷ ভাঙচুর চালানো হয় ৷
বিএলওদের অভিযোগ
বিএলওদের অভিযোগ, তাঁরা ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন এসআইআর প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে নয় ৷ বরং এসআইআর প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধেই তাঁদের এই আন্দোলন ৷ বিএলওদের দাবি, সরকার নির্ধারিত নির্দেশ অনুযায়ী তাঁরা সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহ করে অ্যাপে আপলোড করে কাজ সম্পূর্ণ করেছেন ৷ কিন্তু তার পরেও প্রতিদিন নতুন নতুন নথি চেয়ে পাঠানো হচ্ছে এবং একাধিকবার সংশোধনের নির্দেশ আসছে ৷ এর ফলে সাধারণ মানুষকে বারবার ডাকতে হচ্ছে ৷ ফলে সাধারণ মানুষ হেনস্থার অভিযোগ তুলে বিএলওদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়ে উঠছেন ৷
এই অবস্থায় সমস্ত দায়ভার এসে পড়ছে বিএলওদের উপর ৷ এর প্রভাব পড়ছে তাঁদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে ৷ মানসিক চাপ এতটাই বেড়ে গিয়েছে, অনেক বিএলও প্রতিদিন কমিশনের প্রদত্ত অ্যাপটি খুলতেই ভয় পাচ্ছেন ৷ ক্রমাগত চাপ ও অনিশ্চয়তার কারণে তাঁরা স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারছেন না বলেও অভিযোগ ৷
বিএলওদের অবস্থান বিক্ষোভের পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতা-কর্মীরাও বিডিও অফিস চত্বরে অবস্থান বিক্ষোভে যোগ দেয় ৷ তারা গেট অবরুদ্ধ করে প্রতিবাদ জানায় এবং অবিলম্বে এই প্রক্রিয়া বন্ধের দাবি তোলে ৷ বিক্ষোভ ক্রমশ বড় আকার ধারণ করলে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন ফরাক্কার বিধায়ক মনিরুল ইসলাম ও তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃত্ব ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শুনানির কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷ তবে উত্তেজনা আরও বাড়লে এক পর্যায়ে উত্তেজিত জনতা ক্যাম্পে ভাঙচুর চালায় ৷